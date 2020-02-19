Снег к чемпионату Европы в Раубичах готовит «дивизион» пушек

Раубичи готовились с 5 по 8 марта принять этап Кубка IBU - соревнования, где выступает молодежь и резерв. Но на прошлой неделе Международный союз биатлонистов (IBU) в срочном порядке стал искать замену эстонскому Отепя, где должен был пройти чемпионат Европы. Там нет снега. Выбор пал на Раубичи - первенство континента тут проходило в прошлом году. Евро - третий по рангу турнир после чемпионата мира и Кубка мира, где в основном выступают вторые составы.

Чтобы создать условия для биатлонистов, в Раубичах включили специальные пушки - мини-фабрики по производству искусственного снега.

Искусственный снег вырабатывают при температуре минус 3

- Запасы снега сделали, считаем: хватит или нет. Должно хватить. Ситуация сложная. Но делается все возможное, - сказал нам гостренер по биатлону Юрий Альберс.

- Но и пушкам для выработки снега нужны условия.

- Пушки могут работать, когда на улице температура минус три (еще лучше минус пять). Если температура выше, то из них идет вода. На прошлой неделе была одна морозная ночь - сколько могли, максимально сделали запасы. Будем перевозить снег из Логойска, Силичей, Веснянки. Другого варианта нет - только пушками заготавливать.

Учитывая сложные условия, в Раубичах планируют сделать трассу в 2,5 км (один круг) - это вписывается в минимальные требования регламента. Чемпионат стартует уже 26 февраля. Наша сборная выступит в сильнейшем составе. Остальные команды, скорее всего, дадут передохнуть своим лидерам после чемпионата мира и перед завершающими этапами Кубка мира.

На выходных Раубичи посетил Александр Лукашенко. Он проехал на лыжах по трассе и пострелял из биатлонной винтовки.

- Если учитывать нынешние погодные условия (говорят, это не аномалия, а нестандартные, атипичные условия), то надо отдать должное тем, кто сумел, как в народе говорят, подцелиться, когда был небольшой минус, и заготовить горы снега, выложить трассу, - цитирует Лукашенко пресс-служба президента. - Откровенно скажу, очень переживаю за это, контролирую. Практически каждое утро мне докладывают, что сделано. А сегодня я решил неожиданно свою тренировку перенести сюда и посмотреть. Конечно, трасса разбита, сейчас уже ноль (градусов. - Ред.). Поэтому тяжеловато, особенно для любителей. А спортсмены тренируются нормально. Мы сделаем трассу. Снега вон, видите, горы настреляли - целый дивизион пушек стоит, и наших, и не наших. Поэтому если дождя не будет, чемпионат Европы и этап Кубка мы проведем достойно. Не подведем международников, которые просто нас попросили спасти их, потому что нигде нет снега, - добавил Александр Лукашенко.

IBU помогает финансово.

- Они оплачивают полностью нашу подготовку (к проведению соревнований. - Прим.). Я уже не считаю, что приедут сюда тысячи человек, которые будут питаться, жить - и в Минске, и здесь, как это было в прошлые годы. Поэтому в финансовом отношении это окупаемо практически все, и с большой прибылью, - сказал президент.

IBU выплатит 200 тыс. евро

Директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев рассказал о финансовой поддержке организации чемпионата Европы.

- IBU принял решение оказать помощь именно на проведение чемпионата Европы - 125 тысяч евро. Если они на Кубок IBU выделяют 75 тысяч, то здесь - 125. В целом мы 200 тысяч евро получаем только от них. Для Раубичей выгодно: у нас будут полностью забиты все места (очевидно, речь о зрителях. - Ред.), будет обеспечено питание. Это деньги, которые придут в страну, то есть они останутся здесь. Помимо этого, каждый участник платит от 70 до 90 евро за свое содержание в сутки. Эти деньги будут уходить на питание, размещение, обеспечение трансфером. Все расходы покрываются практически, - сказал Гагиев в программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1».

Открытый чемпионат Европы. Минск-Раубичи. Расписание гонок:

26.02 (среда) - суперспринт, квалификация, мужчины (13:00) 26.02 - суперспринт, квалификация, женщины (15:00) 26.02 - суперспринт, финал, мужчины (17:30) 26.02 - суперспринт, финал, женщины (18:00) 27.02 (четверг) - одиночная смешанная эстафета (14:00) 27.02 - смешанная эстафета (17:00) 29.02 (суббота) - спринт, мужчины (12:30) 29.02 - спринт, женщины (15:30) 01.03 (воскресенье) - гонка преследования, мужчины (12:30) 01.03 - гонка преследования, женщины (14:30)