Погода в Беларуси: до конца февраля зимы не будет, а что ждать в марте?

Впервые за всю историю метеонаблюдений в страну так и не пришла климатическая зима.

- Под началом климатической зимы в климатологии понимают устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов в сторону понижения. Как такого устойчивого перехода на данный момент в этом зимнем сезоне не отмечалось. Поэтому мы можем говорить о том, что климатическая зима не наступила, - объясняет Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменений климата Белгидромета.

По ее словам, на данный момент эта зима - самая теплая за всю историю метеонаблюдений. До этого самым теплым был зимний сезон 1989-1990 годов, когда средняя температура составила минус 0,51 градуса.

- Средняя температура декабря и января в этом сезоне положительная, поэтому мы ожидаем, что эта зима будет со средней плюсовой температурой, - говорит собеседница.

Скорее всего, в оставшиеся полторы недели зима не станет наверстывать упущенное: Североевразийский климатический центр, расположенный в Москве, прогнозирует, что погода в феврале будет выше нормы, то есть аномально теплой. А это значит, что календарная зима уже вряд ли совпадет с климатической.

Обычно климатическая зима в Беларуси начинается в ноябре - декабре. Но и в прошлом году график наступления холодов существенно сдвинулся: она началась только 8 января. Заканчивается же она обычно в начале или середине марта, а на юге и юго-западе страны и того раньше - во второй половине февраля. Но в этом году все иначе.

- Вернется ли зима в марте, перевыполнив план по снегу, как во время знаменитого «Хавьера», пока сказать сложно, так как точные прогнозы на такой длительный период времени делать затруднительно, - говорят в Белгидромете.