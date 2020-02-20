«Мы с оружием на ты»: белорусские губернаторы посоревновались в стрельбе на полигоне

Такие сборы глав регионов и их замов проходят не впервые. Причем сборы не для галочки. Так, в 2016 году на войсковом стрельбище 120-й отдельной механизированной бригады, что под Минском, губернаторы, мэр Минска и военачальники стреляли из пистолетов, автоматов и снайперских винтовок.

В этот раз чиновников призвали 19 февраля на полигон Лосвидо, что в Витебской области. Как сообщается на сайте Минобороны, цель такого сбора - повышение уровня индивидуальной подготовки руководства областных исполкомов и Минского горисполкома по вопросам военной безопасности и обороны страны.

По традиции губернаторы, одетые в тот день в военную форму, не просто наблюдали за белорусским вооружением, но и показали себя в деле. Среди руководящего состава областных исполкомов прошло личное и командное первенство по стрельбе из пистолета ТТ.

- Наш председатель занял второе место, - рассказал «Комсомолке» Валерий Грицевич, помощник губернатора Гродненской области Владимира Кравцова. - Откуда такие способности? Зрение хорошее!

Вместе с губернатором ездил на сбор и его заместитель Владимир Дешко.

- Второе место получила и наша область, и губернатор, - говорит Владимир Иосифович. - Стреляли из всего стрелкового оружия: и короткоствольного пистолета, и длинноствольного - карабины, пулеметы, винтовки. Стреляли все.

- Какие впечатления?

- Мне нетрудно стрелять. У меня стаж охоты уже 42 года. И нашему председателю тоже нетрудно. Мы все с оружием на ты.

Первенствовал губернатор Витебской области Николай Шерстнев. Как известно, он занимается тяжелой атлетикой и гиревым спортом. Николай Николаевич даже устанавливает рекорды на соревнованиях по гиревому спорту.

- Он все-таки в армии служил, - говорит помощник Шерстнева. - С полевой стрельбой у него неплохо.