Александр Лукашенко в Каире: «Дай бог освоить стомиллионный рынок Египта»

В среду Александр Лукашенко начал двухдневный визит в Египет. Борт №1 прилетел в Каир в полдень. Сейчас там около +20.

- У нас эта зима тоже была очень теплая, без снега, - сказал президент встречавшему его министру образования Египта.

Из аэропорта Лукашенко направился в президентский дворец «Аль-Иттихадия». У входа его встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Главной темой переговоров было торгово-экономическое сотрудничество. По итогам подписали документы: программы взаимодействия в сфере высшего образования, таможни и банков.

Товарооборот между странами в 2019 году вырос и составил 142 млн долларов. Правда, в общем объеме нашей внешней торговли - это крохи, считаные доли процента. Мы продаем в Египет главным образом металл, а покупаем в основном апельсины и помидоры.

Сейчас страны работают над совместными проектами. Это производство грузовых автомобилей МАЗ, тракторов МТЗ, сельскохозяйственного оборудования «Бобруйскагромаша», погрузчиков «Амкодор», зернохранилищ, двигателей ММЗ и др.

- Для Беларуси большой интерес представляет участие, прежде всего, в создании особой экономической зоны Суэцкого канала, - заявил Александр Лукашенко. - Дай бог освоить стомиллионный рынок Египта. Из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку и рассматриваем варианты дальнейшего совместного продвижения по континенту.

- Месторасположение Египта и Беларуси на международной карте позволит открыть новые рынки перед египетской и белорусской продукцией как в странах Евразийского экономического союза, так и в арабском мире и африканских странах, - ответил президент Египта.

В эти дни в Каире проходит контактно-кооперационная биржа. Переговоры проводят более 30 белорусских и около 120 египетских компаний:

- Белорусские предприятия подпишут в Египте контракты не менее чем на 16 миллионов долларов, - цитирует БелТА председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича.

Также стало известно, что Египет собирается открыть в Беларуси свое посольство:

- Мы всегда рады вас видеть в Беларуси. Народ Беларуси вас хорошо знает, уважает, и вы будете всегда желанным гостем в центре Европы - точно так, как вы нас принимаете здесь, - сказал Лукашенко.

Напомним, сейчас египетские визы белорусы покупают прямо в аэропорту курортов, цена вопроса - 25 долларов. Но иногда даже можно обойтись и без них: например, если прилететь в Шарм-эль-Шейх с расчетом игнорировать экскурсии - такова особенность местного законодательства.

Во второй половине дня Александр Лукашенко встретился с председателем Палаты представителей Египта Али Абделем аль-Саедом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В подарок коллеге - фотография сотрудника Светлогорского картонного комбината

В конце прошлой недели Александр Лукашенко посещал Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Проходя мимо сотрудников, он узнал, что один из них - египтянин Феди, который живет в Беларуси уже 7 лет.

- Ну вот, прижился, - сказал Лукашенко. - У тебя на родине я будут через три дня, и мы тебя там вспомним. И даже президенту аль-Сиси я об этом скажу и про тебя расскажу. Вот мы сейчас сфотографировались, и я ему эту фотографию подарю - как у нас египтяне приживаются.

Уже известно, что фотографии напечатали, вставили в позолоченную рамку и отвезли в Каир. Предполагается, что Лукашенко подарит этот снимок президенту Египта.