«Прошло три недели, а мои волосы до сих пор шикарно выглядят и получают комплименты»: как мы тестировали белорусскую краску для волос

У меня очень капризные волосы. Опытным путем я выяснила, что красок и шампуней определенных марок они просто не переносят, сколько бы эти средства ни стоили. Эксперименты по испытанию чего-то новенького обычно оборачиваются для меня выброшенными деньгами и жалким состоянием волос - они становятся тусклыми, жесткими и к нормальному состоянию возвращаются примерно через месяц. Поэтому много лет я пользуюсь одной краской, которая сохраняет блеск и мягкость волос и долго не вымывается. Так что тестирование на себе краски для волос Hair Happines «Белита-М» для такого консерватора было подвигом.

«Прошло три недели, а мои волосы до сих пор шикарно выглядят и получают комплименты»

Я предпочитаю, чтобы цвет волос выглядел максимально близко к натуральному. Поэтому выбрала тон, который должен был совпасть с моим оттенком - очень светлый бежевый блондин, тон №10.31. При этом больше обращала внимание на картинку с обратной стороны коробки, где показан результат в зависимости от исходного цвета волос. Забегая вперед, скажу, что совпадение оказалось стопроцентным.

Обещания производителя, прописанные на упаковке, понравились: «Равномерное окрашивание и роскошный блеск волос. Протеины сои, протеины кукурузы, ланолин предотвращают пересыхание и разрушение структуры волоса, обеспечивают великолепный ухоженный вид волос. Полное закрашивание седины». Но пока это только обещания. Сколько раз я уже им верила!..

Итак, приступаем к покраске. Набор в коробочке традиционный: тюбик с краской, два пакетика с окислителем (это удобно для тех, кто делит комплект на два раза, подкрашивая отросшие корни), бальзам, перчатки. И сюрприз - жидкость для удаления краски с кожи. Наверное, актуально при использовании темных оттенков. Что не понравилось сразу - на пакетиках с окислителем нет насечек для быстрого и удобного разрыва. Под рукой должны быть ножницы, чтобы открыть. Запах краски показался сразу чуть резковат. Дальше все как обычно - смешать, нанести на корни, выдержать 20 минут, потом еще на 10 минут на всю длину.

- О нет! Я же не собиралась быть рыжей! - начинаю паниковать, глядя на себя в зеркало с еще не смытой краской. Но когда волосы хорошенько прополоснула, настроение изменилось - они уже выглядели в прямом смысле слова блестяще, и цвет приятно радовал. А высушив волосы, я просто не могла на себя налюбоваться: мягкие, сияющие, прекрасно укладываются и расчесываются, и цвет такой естественный, богатый. Честно, сама не ожидала такого эффекта!

На следующий день вышла в люди, состояние и цвет волос было одобрено всеми без исключения. Но кто-то высказался скептически: «Все прекрасно. Но посмотрим, что будет через неделю. Пигмент вымывается, и цвет будет уже не тот». Прошло уже три недели, а мои волосы до сих пор сохраняют живой блеск, изумительный цвет и получают комплименты. И - ура! - первые седые волосы, которые, увы, заметны даже на светлых волосах, успешно закрашены.

Хотя на упаковке производитель честно предупреждает, что полностью закрашивают седину краски темных и ярких оттенков, а при использовании очень светлых оттенков может проявляться неравномерность. Мне повезло.

«Я своим подругам рассказала про эту краску, все заинтересовались»

«Красивые волосы - цвет как колосок!» - похвалила краску мама моей подруги Наталья Петровна, которая согласилась поучаствовать со мной в эксперименте. Она выбрала цвет чуть потемнее - оттенок №8 «Натуральный блондин». И у нее результат отличный!

- Очень понравилась краска. И цвет, и как волосы выглядят после нее, и то, что нет неприятного запаха. Я не хотела совсем светлый цвет, чтобы волосы выглядели натурально. Так и получилось. Я только 5 минут добавила к тому времени, что в инструкции написано. Видишь, волосы живые и блестящие. Кое-где седина пробивается, но со светлыми красками всегда так, - делится женщина, демонстрируя результат. - Я уже всем своим подругам рассказала про эту краску, все заинтересовались. И сама буду теперь покупать. Стоит краска недорого, для пенсионерки совсем не накладно, а выглядят волосы, будто я в хорошем салоне их окрашивала. Обычно я раз в полтора месяца крашу, как только волосы отрастут. А здесь одного комплекта на два раза хватит - это вообще выгодно.

«Эта краска как раз для окрашивания в домашних условиях»

По-моему, самая убедительная рекомендация любой продукции, когда ею пользуются те, кто ее выпускает. Поэтому впечатления Марины, сотрудницы предприятия «Белика-М», оказались самыми ценными. Она вот уже несколько лет пользуется только красками белорусского производителя, чередуя их с бальзамами. Марина выбрала Hair Happines №4.0 - цвет «Шатен», который прекрасно лег на предыдущий шоколадный оттенок.

- До этого я использовала оттеночный бальзам «Горячий шоколад», который тоже неплохо держится, - рассказала Марина. - Краска понравилась и по насыщенности, и по качеству. Хоть аммиачная, но сильного запаха нет. Обычно темные оттенки красок оставляют следы на коже, и большой плюс, что в комплекте предусмотрена жидкость для удаления краски. Но именно эта краска кожу не закрасила, поэтому мне жидкость не понадобилась. Волос хороший, блестящий, не пережженный, все отлично. На мои волосы длиной до плеч ушел весь комплект, но если подкрашивать корни, можно использовать половину. Это предусмотрено - окислитель в двух упаковках.

Мастера в парикмахерской, где красилась Марина, эту краску знают и хорошо о ней отзываются. Отмечают только разницу в консистенции: профессиональные более густые. Но краски, которые мы обычно приобретаем в магазине, потому и отличаются, что предусматривают окрашивание в домашних условиях.

- Я разные краски пробовала, и импортные в два-три раза дороже, но поняла, что нет смысла переплачивать, - говорит Марина. - Пока еще есть у наших женщин предубеждение против отечественной косметики, но многие переходят на краски нашего производства. Результат тот же, а стоит дешевле.