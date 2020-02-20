2020-02-20T14:33:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Священника, которого в Беларуси посадили за сутенерство, оправдали в России и отпустили

Сейчас Николай Киреев на лечении. А прихожане ждут, когда он вернется в храм
Наталья ПАРТОЛИНА
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Прихожане Петропавловского храма в поселке имени Морозова Ленобласти ждут, когда Николай Киреев вернется к служению. Фото: Вконтакте, группа "Поселок имени Морозова".Прихожане Петропавловского храма в поселке имени Морозова Ленобласти ждут, когда Николай Киреев вернется к служению. Фото: Вконтакте, группа "Поселок имени Морозова".
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- Вернется ли батюшка на службу в наш храм? Очень ждем, мы никогда не верили в его вину. А без него в храм и ноги не несут, - обсуждают свежую новость прихожане Петропавловского храма в Ленобласти.

Отец Николай (в миру - Николай Киреев) провел в местах лишения свободы 2,5 года. 39-летнего Киреева задержали в Витебске. 3 августа 2017 года священника сняли с автобуса, который отправлялся в Санкт-Петербург. Вместе с ним из автобуса вывели двух женщин. По информации правоохранительных органов, священник познакомился с женщинами в сети и уговорил их поехать в Россию, чтобы там зарабатывать проституцией. В Витебск Киреев приехал, будучи в отпуске. Своей супруге он сказал, что отправляется в паломническую поездку в один из российских монастырей. Кстати, по данным правоохранительных органов, Киреев раньше несколько раз приезжал в Беларусь, в частности в Витебск. Через некоторое время после задержания Киреева в деле появилась свидетельница - гражданка Таджикистана. Она вербовала в Беларуси девушек для работы в секс-бизнесе. Вербовщицу задержали в Гомеле с поличным. В 2017 году она сидела в колонии в Беларуси. Женщина увидела по телевизору сюжет о задержании Киреева и узнала в нем мужчину, с которым она вместе работала в этом «бизнесе». По словам вербовщицы, именно задержанный священник несколькими месяцами ранее отправил ее в Гомель за девушками, которых он уговорил заниматься проституцией.

По поводу задержания Киреева высказывался протодиакон Андрей Кураев. В беседе с российскими журналистами он сказал, что мог бы поверить, что священник воспользовался услугами проституток, но обвинение в сутенерстве - «полная ерунда». Официальная позиция РПЦ была такой: наиболее предпочтительной для церкви была бы выдача Киреева в Россию для его уголовного преследования там. Настоятель храма, в котором он служил, Сергей Кухарев, называл происходящее «чудовищной провокацией».

Суд над Киреевым прошел в Витебске. Дело рассматривали в закрытом режиме, и даже в этих условиях потерпевшие женщины выступали в суде под вымышленными именами - как объяснил судья, они находились под особой защитой. Священник свою вину категорически отрицал.

В ноябре 2017 года суд Железнодорожного района Витебска приговорил Николая Киреева к 5,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Судебная коллегия областного суда оставила приговор без изменений. В 2019 году Киреева отправили отбывать наказание в Россию. Там его дело рассмотрели снова и признали священника невиновным.

- 30 января 2020 года священник Николай Киреев, совершавший служение в храме святых апостолов Петра и Павла поселка имени Морозова Выборгской епархии до 2017 года, оправдан Ленинградским областным судом и освобожден из-под стражи, - сообщили в пресс-службе епархии. - В 2017 году в Беларуси отцу Николаю были предъявлены ложные обвинения.

Сейчас отец Николай находится на лечении.

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