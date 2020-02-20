Белорус выловил в Нидерландах щуку весом 12,2 кг

Удача улыбнулась дальнобойщику из Гомеля Антону Гельбрактосу - заядлому рыбаку. Когда выпадает свободная минута, он вооружается удочкой, снастями и идет к ближайшему водоему. Даже если тот находится за границей.

- Я часто бываю в разъездах, а душа так и рвется на рыбалку. Поэтому я решил не мучиться и возить снасти с собой - благо в европейских странах ловля рыбы не запрещена, - объясняет Антон.

Сейчас белорус находится в рейсе в Нидерландах.

- В среду выдалось свободное время, и я решил попытать рыбацкого счастья на одном из судоходных каналов города Maerdijk. Спиннингом забросил блесну, на которую клюнула большая рыбина. Вытянул - гигантская щука! Положил на весы - 12,2 килограмма! Коллеги были в шоке: не ожидали, что в небольших каналах водятся такие монстры. Кстати, щука такого размера преспокойно ест водоплавающих птиц и мелких грызунов, - рассказывает гомельчанин.

Селфи с голландским монстром. Фото автора.

Щука оказалась с сюрпризом: когда Антон разделал рыбу, обнаружил почти 3 килограмма икры.

- Я очень люблю соленую икру, поэтому сразу же ее приготовил и угостил напарника. Могу и вам дать рецепт, - предлагает рыбак.

Голландский монстр стал рекордным в щучьей истории Антона. До этого его самая большая щука весила 10 кг и была поймана в Беларуси. Но и это не предел! Ранее «Комсомолка» писала, что еще один гомельчанин поймал в Днепре сома весом 56 кг!

Свежевыловленную щуку Антон разделал и раздал коллегам-дальнобойщикам.

Щука оказалась с сюрпризом - тремя килограммами икры. Фото: автора.

- Всем хватило по хорошему куску. Как довезут? В современных фурах есть и холодильник, и морозильник, поэтому транспортировка не проблема. Все же лучше, чем полуфабрикаты домой покупать. А сам я рыбу домой не вожу - там словлю новую, - объяснил «Комсомолке» рыбак.

По словам рыбака, щука таких размеров может охотиться на водоплавающих птиц и мелких грызунов

Кстати, к самому улову Антон равнодушен:

- Мне нравится процесс вываживания рыбы: нужно сохранять хладнокровие, когда зашкаливает адреналин. Поэтому ловлю из спортивного интереса.