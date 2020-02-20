Диалог музыки и радиации. Живой саундтрек к мини-сериалу «Чернобыль» представят в Минске

26 апреля 2020 года минует 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Об этой катастрофе написаны книги и музыка, сняты фильмы. Особняком среди них стоит лента «Чернобыль» 2019 года. Реалистичность и драматизм, боль и безысходность – картина пронизана тем, что так близко белорусам. Все 5 эпизодов мини-сериала сопровождаются тревожной, нагнетающей атмосферу музыкой. Услышать ее вживую и познакомиться с авторами можно будет в годовщину трагедии – 26 апреля 2020 года.

Автор саундтреков – самый обсуждаемый кинокомпозитор в мире Хильдур Гуднадоуттир. Она написала музыку к фильму «Джокер», за которую получила сразу несколько наград: «Оскар», «Золотой глобус» и премию Soundtrack Stars Венецианского кинофестиваля. Саундтрек к «Чернобылю» был удостоен премий «Эмми» и «Грэмми». Но композитор добилась высот еще до ленты о чернобыльской катастрофе и написала музыку к фильмам «Стронг-Айленд», «Выживший», «Мария Магдалина», «Прибытие».

Хильдур Гуднадоуттир. Фото: организаторы

Кроме самой Хильдур, в концерте принимут участие её соавторы – один из основателей легендарной экспериментальной группы Cabaret Voltaire, саунд-дизайнер и композитор Крис Уотсон и известный многочисленными работами для кино и телевидения саунд-дизайнер Сэм Слейтер.

При создании саундтреков к «Чернобылю» Хильдур нечасто использовала музыкальные инструменты. Она объясняла это тем, что по-настоящему драматические моменты не стоит приукрашивать скрипкой или барабаном:

- Это такая сложная история. Например, что на самом деле означает катастрофа и как она звучит? Мы связываем звуки ядерной катастрофы со звуками дозиметров, но есть много других звуков, которые очень интересно слушать, - рассказывала композитор.

Фото: организаторы

Музыкальные фрагменты для своих композиций Хильдур записывала на Игналинской АЭС - литовском близнеце Чернобыльской. В звуковой палитре треков хорошо слышны низкий металлический гул станции, треск и писк дозиметра.

Например, звук для саундтрека «Дверь», команда Гуднадоуттир записала около двери в насосную.

- Мы просто поднесли микрофон и записали эти безумные шумы на высоких частотах, которые практически не было слышно, однако именно они помогли мне выстроить мелодию, - рассказывала она. Чтобы добавить в музыку напряжения, Хильдур использовала собственный голос. Ее тревожное сопрано подобно плачу по погибшим людям, мертвой земле и отравленному будущему. Удивительно, насколько пронзительной может быть песня без слов!

Титулованная виолончелистка сама подбирает площадку для своего шоу. Она считает, что пространство должно дополнять материал, делать его объемным и настоящим. В Берлине Хильдур выступила в Betonhalle – культурном центре, где раньше находились морг и крематорий. Белорусы окунутся в атмосферу «Чернобыля» в ОК16 – бывшем заводском цеху.

Команда Гуднадоуттир использует в шоу сухой ледяной дым. Флуоресцентные лампы, мигающие красными и синими цветами, вызывают ощущение пульсирующей радиации в теле человека. Для усиления впечатления от звука, в каждой программе используется свет от стробоскопов. Зрители словно зависают в невесомости между созерцательной тишиной и катастрофическими взрывами.

Фото: организаторы

КОГДА: 26 апреля

ГДЕ: арт-пространство ОК16

ЦЕНА ВОПРОСА: 150 рублей. Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия https://www.atomenterglobal.by/ru (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.