2020-02-20T22:38:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Любовь к яркости жизни: в галерее «АртХаос» открылась выставка художницы Татьяны Черных

Познакомиться с работами художницы и приобрести понравившиеся полотна можно до 4 марта в столичном ТРЦ «Дана Молл»
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Буйство красок и взрыв цвета – таким зрителю предстает мир глазами художницы Татьяны Черных. Родную землю она любит буквально до мелочей, и каждый цветок и лепесток в ее произведениях – объект, достойный восхищения. В галерее «АртХаос», которая расположена в главном атриуме столичного торгово-развлекательного центра «Дана Молл», открылась выставка художницы Татьяны Черных «Вижу, чувствую, пишу…».

В галерее АртХаос открылась выставка Татьяны Черных.

В галерее «АртХаос» открылась выставка художницы Татьяны Черных «Вижу, чувствую, пишу…».

В галерее «АртХаос» открылась выставка художницы Татьяны Черных «Вижу, чувствую, пишу…».

Есть люди, для которых творческая судьба будто предначертана. Татьяна Черных – русская, родилась в Москве, но черпает вдохновение в природе и России, и Беларуси, и Украины. А гены художника у нее в крови – живописцем был ее отец. Не удивительно, что живопись захватила и покорила Татьяну с юных лет. С родителями она еще девочкой часто выезжала на пленэры. И своими глазами видела, как надо уметь замечать красоту родной земли. А потом много работала рядом со своим отцом, стоя за соседним мольбертом – и в мастерской, и на природе. И всегда внимательно прислушивалась к советам своего наставника, перенимая его бесценный творческий опыт.

Сегодня Татьяна Черных – признанный мастер. Она член творческого Союза художников России и секции живописи Международной федерации художников, действительный член нью-йоркского Художественного клуба имени Кэтрин Лориллард Вульф (США), победитель и дипломант многих престижных художественных конкурсов.

Работы Татьяны Черных.

Работы Татьяны Черных.

Уже много лет Татьяна живет и работает в Беларуси. А в последнее время уехала из Минска в деревеньку в Витебской области – там, по ее признанию, гораздо больше вдохновения. Ведь черпает она его в красоте окружающего мира. И живые, почти пахнущие в выставочном зале пионы, свесившие на одной из ее картин свои тяжеловесные головы из вазы – свои, родные, выращенные на своем участке.

Работа Татьяны Черных.

Работа Татьяны Черных.

Как считает директор художественной галереи «АртХаос» Лилия Лукашенко, новая выставка получилась яркой и красноречивой. Ценность представленной экспозиции в том, как художница смогла передать свои чувства, то, чем она была вдохновлена.

Директор художественной галереи «АртХаос» Лилия Лукашенко.

Директор художественной галереи «АртХаос» Лилия Лукашенко.

– Природа совершенна. Человек, как бы ни старался, никогда не сможет стать столь же безукоризненным. Он может только прочувствовать и показать другим всю красоту и неповторимость окружающего мира. В этом и есть призвание художника. Татьяна Черных пытается передать нам таинственность и невероятную прелесть звуков и тишины, цвета и запаха родной земли – того настоящего и чувственного, что могут ощутить только художественные натуры. Я смотрю на ее полотна и вижу в буйстве красок нескошенных трав любовь. Любовь к родному краю, а прежде всего – любовь к жизни! – считает Лилия Лукашенко.

Картины Татьяны Черных – реализм, но именно тот реализм, который восхищает. Чувственности в ее произведениях не меньше, чем у импрессионистов, ведь она действительно любит то, что пишет. В ее пейзажах – деревенские мотивы со щемящей ноткой ностальгии, а в натюрмортах – любование простой, но непревзойденной красотой полевых цветов. Это отражение ее родной земли, которую Татьяна Черных умеет видеть, чувствовать и писать.

Вдохновение Татьяна Черных черпает в красоте окружающего мира.

Вдохновение Татьяна Черных черпает в красоте окружающего мира.

– Люди все воспринимают ассоциативно. Если вы смотрите на картину, а она вас трогает – это ваши ассоциации. Где-то вы это видели, что-то похожее чувствовали. Это эмоции. Мозг не знает всего, что увидели глаза! – улыбается Татьяна Черных.

Татьяна Черных.

Татьяна Черных.

Художница признается, что у нее есть потребность писать. Она занимается этим постоянно. Экспозиция в галерее «АртХаос» – это ее работы за прошедший год, срез настроений и впечатлений, которые черпались в Беларуси и Тверской области России.

– В США мои пейзажи называют интересными, но это не их природа, и она их не задевает. У них нет таких ассоциаций. А в Беларуси, России или Украине у зрителей пробуждаются совсем иные чувства – это свое, родное! А еще я люблю буйство красок. Это как взрыв! Мне не нравится, когда в букете один-два цвета. Пусть он будет большим, ярким, пышным! Меня очень привлекает и весна, и лето, и осень – пора активного, жаркого, страстного цветения природы. Это очень красиво! – признается художница.

Работы Татьяны Черных.

Работы Татьяны Черных.

Познакомиться с работами Татьяны Черных, а также приобрести понравившиеся полотна, минчане и гости столицы смогут до 4 марта. Галерея «АртХаос» работает ежедневно с 10.00 до 22.00 по адресу ТРЦ «Дана Молл», ул. П. Мстиславца, 11. Вход свободный.

ОOO «Эмирейтс Блю Скай». УНП 191061449.

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