В Минске пройдет фестиваль для мужчин: организаторы обещают отменную бороду и кофе в подарок!

Ко Дню защитника отечества в городе объявили новый фестиваль: на протяжении десяти дней более десятка барбершопов готовы постричь и уложить бороду или усы, а также угостить их владельца крепким кофе для бодрости. Организаторы уверены, что такой бонус поможет многим не только воспользоваться выгодным предложением, но и попробовать что-то новенькое.

- Барбершопов становится все больше, не говоря уже о качественной белорусской косметике по уходу за лицом, бородой и усами мужчины, - отмечает организатор SpadarFest Олег Резанович. – Это говорит об определенном спросе на заботу о своей внешности. Здорово! Ведь ухоженность – приятный подарок и для себя на 23 февраля и для той, что рядом, не только на 8 марта, но и каждый день. Мы всего лишь надеемся, что уход за собой станет хорошим правилом, а не только праздничным подарком.

В небольшом американском городке Тинли-Парк в штате Иллинойс прошел «Национальный чемпионат бород и усов 2019»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Фестиваль возник спонтанно от желания поздравить мужчин с праздником и продлить послевкусие от него. Полный список участников фестиваля и адреса можно найти на сайте проекта. В популярной «Платформе» обещают подобрать уход для укладки, в Big Bro – саму по себе необычную форму укладки, а в Brock Barbershop за 10 рублей вас будут брить опасной бритвой с помощью горячей пены или геля. В рамках акции будет использоваться в том числе и косметика одноименного белорусского бренда SPADAR, которая не только не уступает, но часто работает лучше иностранных аналогов. Организаторы надеются, что тайным кодовым словом «spadar» воспользуются сотни желающих.

- Такой фестиваль - крутая возможность для мужчин попробовать новое, - уверен совладелец барбершопа FAZA, ведущий мастер Дмитрий Ларионов. - Борода и усы сейчас в моде, особенно усы начинают набирать новый виток популярности! Но многие мужчины боятся заходить в барбершопы, оглядываясь на негативный опыт посещения салона красоты или парикмахерской. Но барбершоп – это мастера, которые специализируются на мужской внешности, пропорции лица, челюсти, это те, кто умеет обращать внимание на детали и создавать именно брутальный образ. Второй страх – это когда борода плохо растет, кажется, что нужно сначала самому как-то доработать, а потом уже к мастеру идти. Большое заблуждение, так как мастер и форму сделает, и хорошие средства для роста подскажет. Ведь поход к барберу – это же и релакс-процедура: тут и общение, и стрижка, и подбор правильной уходовой косметики. Люди приходят за атмосферой. И остаются.

Акция продлится с 23 февраля по 3 марта (10 дней) и закончится необычным мастер-классом «Как быть красивым на 8 марта и не только».

Самые яркие участники Конкурса бород и усов в США.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Три причины не остаться в стороне и посетить фестиваль:

1. попробовать новое. Не каждый мужчина различает видит необходимость в помощи профессионала: нас стригут мамы и бабушки, усы ровняем под гребенку. Такая акция дает возможность получить новый опыт за деньги, которые вы бы потратили на один кофе с печенькой;

2. серьезно сэкономить. Для сравнения, обычная средняя цена укладки бороды или усов – это чек от 20-25 рублей. Кстати, по акции можно «купить место» и для своей второй половинки;

3. выиграть супер-подарок ценой в 1000 рублей – SpadarBox. Огромный «царский» бокс косметики будет разыгран среди всех участников акции (организаторы обращают внимание, что для этого нужно получить во время посещения барбершопа билет с уникальным номером участника). Внутри – линейка одноименной натуральной косметики с различными уходовыми продуктами: гелями для укладки, восками, маслами и гребнями. Такая коробочка точно станет приятным подарком для любого мужчины!

ЧТО: фестиваль для усов и бороды SpadarFest.

ГДЕ: «Барбершоп 57», «Бюро 20/16», Barrymore, Big Bro, Brock Barbershop, Blacklist, FAZA, Grove Street, Jackson, Platforma, Spectre, LaFamilia.

КОГДА: с 23 февраля по 3 марта (по предварительной записи с использованием кода «spadar»).

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Фото сделал Виктор Гилицкий, который работал в белорусской «Комсомолке» и сейчас покоряет американские газеты и журналы (читать далее)