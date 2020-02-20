Что за Коран президент Беларуси подарил президенту Египта?

Как известно, Александр Лукашенко полетел в Египет не с пустыми руками - он вручил своему египетскому коллеге ценный подарок - Коран. Как нам удалось выяснить, это не тиражное издание.

- Духовным направлением мы занялись, изготавливая переплет для Берестейской Библии к 1000-летию Бреста, - рассказала «Комсомолке» специалист издательского дома «Сегмент» Карина Егоршева. - После этого удачного проекта появилась идея сделать «одежду» и для других духовных книг. Одно из направлений - Кораны. Мы обратились в белорусский Муфтият, получили развернутую консультацию, в результате которой и получился этот проект.

В основу Корана, который подарили президенту Египта, положена версия Казанского Корана - его передал издательству Муфтият Татарстана. Сам книжный блок отпечатан на качественной бумаге, его страницы украшены орнаментом.

- Мы изготовили цельнокожаный переплет с блинтовым и золотым тиснением, - объяснила специалист. - Также книга снабжена элементами латунной фурнитуры. На обложке рамка из латуни обрамляет кожаную вставку, на которой написан «Бисмиллях» - обращение к Аллаху. Ляссе (так называют закладку книги) сплетено вручную и украшено натуральным камнем. Каптал (это тканевая вставка между корешком и книжным блоком) также сплетен вручную. Обрез книги торшонирован - покрашен в темно-коричневый цвет. Кожа для переплета специальная, особого сорта, изготовленная под заказ из ягненка. Она особой выделки, чтобы не утрачивала своих свойств.

Каптал (это тканевая вставка между корешком и книжным блоком) также сплетен вручную. Обрез книги торшонирован - покрашен в темно-коричневый цвет. Фото предоставлено издательским домом «Сегмент».

Стоимость Корана в издательстве сообщить затруднились.- Такой Коран существует в единственном экземпляре, и мы даже не мечтали, что его подарят президенту Египта. Узнали об этом, как и все - из СМИ. Очень радовались, что наша книга была подарена на таком высоком уровне, - рассказали в издательстве.

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