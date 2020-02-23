«Санта Бремор» вместе с 6 минскими кафе и ресторанами организовала Seafood Масленицу с сетами из морепродуктов

В течение недели – с 24 февраля по 1 марта – все желающие смогут попробовать блины с начинкой из различных видов икры, филе форели и с пастой из антарктического криля. Если икру и филе многие пробовали, то о том, что такое криль, знает не каждый. Это маленькая креветка-рачок – один из самых экологически чистых продуктов в мире, поскольку добывается в кристальных водах Антарктики.

Цена каждого сета составит всего 7 рублей: не зря ведь Масленицу называют щедрой.

– Мы объединили шесть ресторанов и предложили им разнообразить меню новыми сочетаниями блинов со всевозможными начинками из рыбы и морепродуктов, – комментирует Катерина Омелькович – начальник отдела маркетинга «Рыба и морепродукты» компании «Санта Бремор». – Одна из задач нашей компании — развивать культуру потребления рыбы и морепродуктов в Беларуси. Большинство людей знает, как много рыба содержит полезных веществ, но в то же время в среднем белорус потребляет не более 1,5 кг рыбы в месяц. Предлагаем каждому сделать свой рацион полезнее, в том числе и на Масленицу.

Во время Seafood Масленицы сеты с рыбой и морепродуктами можно попробовать в следующих заведениях:

Cafe Netto — ул. Красная, 13

(Креп-роллы с икрой с копчёным лососем и творожным муссом, тартар из слабосолёной форели);

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Коммуналка — ул. Карла Маркса, 21

(Блинчики с икрой с копчёным лососем, икрой минтая, крилем и красной рыбой);

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Faust — ул. Интернациональная, 21

(Панкейки с крилем, тонкие блины с икрой и тартар из форели, украшенный зеленью и лимоном);

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Оливье — ул. Интернациональная, 27

(Блинное ассорти с творожным сыром, форелью, крилем и лимоном);

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Feelini — ул. Интернациональная, 36

(Дрожжевые оладушки с крилем, гречишные блины с икрой, украшенные руколой и ломтиками огурца);

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Middle Ground — ул. Октябрьская, 23

(Французские оладушки со слабосолёной форелью, икрой с копчёным лососем, сливочным сыром и зеленью).

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