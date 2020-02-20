«У нас были четыре Аллы Борисовны Пугачевых и более сотни человек, возраст которых превышал 120 лет»: Белстат обнародовал первые итоги и курьезы переписи населения

Специалисты главного статистического ведомства страны привели первые официальные цифры по численности населения, соотношению мужчин и женщин, распределению между городом и селом.

- Численность населения Беларуси по результатам переписи населения, прошедшей в 2019 году, составляет 9 413 446 человек, - сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

Получается, за 10 лет (с момента переписи 2009 года) население Беларуси сократилось чуть более чем на 90 тысяч человек.

- Смертность выросла, население стареет и умирает, к сожалению, это так. У нас естественная убыль населения, - констатировала глава Белстата, приводя первые общие данные итогов переписи. - 7 299 989 человек (77,5%) живут в городах. Сельское население страны составляет 2 113 457 человек (22,5%).

Самый многочисленный регион страны - столичный. В Минске сегодня проживает 2 018 281 человек и еще 1 471 240 - в Минской области. Прирост населения в Минске и области объясняется внутриреспубликанской миграцией - белорусы стремятся в столицу, где выше зарплаты и проще найти работу. Кстати, по статистике, Минск является и самым молодым городом Беларуси - здесь сконцентрировано больше всего молодежи.

Самый большой минус зарегистрирован в Витебской и Могилевской областях. Количество жителей там уменьшилось на 95 090 и 74 623 человек соответственно.

Количество женщин в Беларуси превышает количество мужчин почти на 8%. Соотношение мужчин и женщин сложилось следующим образом: 46,2% и 53,8%.

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ОШИБКИ ИСПРАВЛЯЛИСЬ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Инна Медведева отметила, что специалисты Белстата в ручном порядке устраняли ошибки и неточности, которые обнаруживались в анкетах граждан. Статистики проверяли откровенно недостоверные данные, странные имена, фамилии.

- У нас были четыре Аллы Борисовны Пугачевых, более сотни человек, возраст которых превышал 120 лет. Мы все такие случаи вычищали. Часто оказывалось, что люди просто неправильно указывали год рождения. Все повторы, ошибки исключили, - отметила глава Белстата.

Отметим, что приведенные данные носят общий характер, детальные социально-демографические раскладки Белстат планирует опубликовать не ранее 1 сентября. Кроме этого, в 2021 году Белстат обещает запустить геостатистический портал с полными данными переписи населения.

22% ПЕРЕПИСАЛИСЬ ПО ИНТЕРНЕТУ

Во время переписи 2019 года опросили 95% населения Беларуси. 22% (то есть более 2 миллионов человек) заполнили опросники через интернет, 28% переписались на стационарных или мобильных участках, к 48% респондентов переписчики пришли на дом.

- Около 2% отказались отвечать на вопросы по религиозным, бытовым и прочим причинам. По международным стандартам допускается до 10% отказов, - отметила Ирина Медведева.

Напомним, эта перепись была организована на безбумажной основе с использованием IT-технологий. По словам главы Белстата, этот подход уже заинтересовал статистические ведомства России, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана.

- Кроме того, интернет-переписью заинтересовалось управление национальной статистики Великобритании, оно запросило у нас данные по интерфейсу интернет-переписи, которые мы им предоставили. Уникальность переписи именно в том, что это первый на пространстве СНГ опыт использования IT-технологий и комбинированного метода - то есть непосредственный опрос населения и использование административных источников данных. Проведенная в Беларуси перепись - маленький трамплин к переходу на регистровые переписи, которые реализуются в северных странах Европы, например в Швеции, - обобщила Инна Медведева.

Стоимость переписи - 57 центов на одного человека

На вопрос о том, во сколько обошлось проведение переписи, Инна Медведева обратила внимание на то, что полученные данные работники статистического комитета продолжат обрабатывать еще как минимум до июля, но уже сегодня понятно, что перепись-2019 стоила существенно дешевле, чем перепись-2009.

- На одного человека переписи прошлого года потрачено в условных единицах 57 центов, в 2009 году - 1 доллар 53 цента. Доля республиканского бюджета в общих затратах на перепись составила 28,6% против 93,5% на перепись-2009, - привела цифры глава Белстата.

Удешевление переписи стало возможным за счет безвозмездной работы переписчиков, а также привлечения спонсорских средств. К слову, спонсорами переписи выступили Парк высоких технологий, Белорусская калийная компания, МТЗ, Евроопт, Всемирный банк, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), «Белфармация». Кроме этого, спонсорскую помощь оказал владелец футбольного клуба «Динамо-Брест».