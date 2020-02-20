2020-02-20T17:34:51+03:00
Спорт
КП Беларусь

Раубичи за неделю до чемпионата Европы: «Снега хватает»

В Беларуси на первенство континента должны приехать более полутысячи участников
Владимир КРИУЛИН
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На чемпионате Европы-2020 в Раубичах выступят команды 41 страны. Фото: biathlon.byНа чемпионате Европы-2020 в Раубичах выступят команды 41 страны. Фото: biathlon.by
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Уже 26 февраля в Раубичах должна пройти первая гонка чемпионата Европы, который был экстренно перенесен из Эстонии из-за бесснежья.

- Готовимся. Все остальное увидим 26 февраля, - рассказал нам директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев. - Завтра может быть ливень… Но мы же не можем руководить погодой. Утром на два часа включили пушки (создают искусственный снег, когда температура воздуха ниже 2 - 3 градусов. - Ред.), немного подсыпали снега. Приехали технические делегаты IBU. Снега хватает. Если бы сегодня были гонки, то нормально провели бы.

- Из минского района Веснянка, где есть лыжная трасса, и горнолыжного комплекса «Логойск» завозили снег?

- Частично. После чемпионата Европы и Кубка IBU (с 5 по 8 марта. - Ред.) у нас еще будут детские соревнования. В Веснянке снега уже недостаточно для проведения соревнований. А в Раубичах проведем «Снежный снайпер», «Минскую лыжню». Мы ни у кого снег не забираем, планировали его использовать для наших целей. В Веснянке останется круг 600 - 800 метров, пусть катаются все желающие в свое удовольствие. В Раубичах после соревнований тоже можно будет покататься на лыжах, - сказал Александр Гагиев.

Для участия в чемпионате Европы заявки поступили от 41 страны (последняя заявка пришла от Турции). Всего будет около 550 участников (спортсмены и персонал). Интересно, что в чемпионате мира 2020 года, который сейчас проходит в итальянском Антхольце, принимают участие 39 стран. Но чемпионат Европы носит статус открытого, в прошлом году в Раубичах было 34 страны, в том числе США, Канада, Австралия, Китай.

Сборная Беларуси выступит в сильнейшем составе: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов, Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена и Ирина Кручинкины, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева. Страна-хозяйка не единственная выставила лучший состав на чемпионат, отмечает biathlon.by. В Раубичах мы увидим и сильнейших спортсменов из России: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Ирина Старых и др., Украины – Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Прима, Вита и Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная и др., Латвии – Андрей Расторгуев, Байба Бендика, Болгарии – Красимир Анев, Владимир Илиев, Милена Тодорова.

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