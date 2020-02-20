В Украине проходят массовые протесты против размещения в регионах эвакуированных из Китая

«Везите их в Чернобыль!» - с ненавистью кричит в камеру самая обычная женщина, наверняка примерная мать и хороший сотрудник. Это Львовщина, шины под госпиталем жгут - "Не пустим!".

На религиозной, то есть прям праведной Тернопольщине в Микулинцах помимо обычных протестов и пикетирования санатория и вовсе устроили молебен Богородице, чтобы, не дай Бог, только сюда не привезли эвакуированных из Китая. На Полтавщине в Новых Санжарах люди (хорошие ведь явно люди) с ночи пригнали свои трактора и грузовички (не пожалели ведь для всеобщего блага-то!) и перекрыли дорогу. Именно туда привезли эвакуированных. А когда полиция попыталась убрать технику с дороги, пошли с правоохранителями в рукопашную. Участники протеста снимают видео и истерически призывают подтягиваться других протестующих. В Новые Санжары успокаивать людей прибыл глава МВД Арсен Аваков.

Сложилось впечатление, что прям вся Украина восстала в едином порыве, чтобы те 48 соотечественников, которым не повезло оказаться в Ухане, ни в коем разе не возвращались в Украину. И это те же люди, которые на скандальных ток-шоу дружно возмущаются плохими поступками. Следующим логичным шагом должен стать призыв от простых украинцев «сжечь на костре этих зачумленных!». Средневековье так Средневековье. Пусть даже с телевидением, мобильной связью и авиацией.

Кто прибыл из Китая? 45 украинцев и 27 иностранцев из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканы, Эквадора, Коста-Рики, Панамы.

Замминистра охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что возвращают ЗДОРОВЫХ людей.

Сразу после прибытия самолета в Харьков на борт поднялись врачи, которые проверили состояние находящихся там людей. Все они 14 дней будут находиться в закрытом санатории.

Министерство здравоохранения пообщалось с медиками, которые сопровождали людей на борту авиарейса из Ухани. Во время полета и посадки самолета ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний. Об этом идет речь в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, люди, которые будут находиться в обсервации, будут постоянно контактировать с медицинскими сотрудниками на случай ухудшения состояния здоровья или появления симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.

Украинцы вышли на протесты против размещения эвакуированных из Китая. Фото: zaxid.net

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию так:

- Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента.

То есть бактериологической опасности нет. Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии.

Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, жители этого города заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома.

К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины в Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети.

Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, где бы он ни находился… Такой же должна быть и реакция общества, я на это очень надеюсь.