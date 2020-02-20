2020-02-20T17:05:47+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси дорожает высшее образование: 4570 рублей в год, чтобы стать дизайнером

Это уже второе повышение в текущем учебном году. В этот раз высшее образование в некоторых вузах подорожало на 70-400 рублей
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Копить деньги на обучение в банке надо бы заранееКопить деньги на обучение в банке надо бы заранееФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Уже известно о повышении цен в нескольких белорусских вузах. Стоимость обучения с 1 марта точно повысится в БГУ, БНТУ и БГЭУ. Как скоро придется раскошелиться студентам других университетов, пока не известно.

В чем причина повышения?

- В связи с изменениями условий оплаты труда работников бюджетных организаций - объясняется в приказе за подписью ректора БГУ Андрея Короля.

Среди самых дорогих специальностей в БГУ традиционно «дизайн» на факультете социокультурных коммуникаций, «международное право», «лингвострановедение» и «международные отношения» на факультете международных отношений, «восточная филология» на филфаке, «правоведение» и «экономическое право» на юрфаке. Студенты этих специальностей с 1-го по 3-й курс заплатят 4570 руб. в год.

Бюджетнее всего стать учителем русского или белорусского языка. Год обучения на специальностях «русская филология» и «белорусская филология» обойдется студентам в 3010 руб. В среднем стоимость обучения в БГУ выросла на 12%.

В начале 2019/2020 учебного года стоимость обучения в БГУ уже увеличивалась. Тогда мы посчитали, что за два года студенты юрфака стали платить на 42% больше.

Подорожание коснулось и БНТУ. В техническом университете стало дороже учиться приблизительно на 7%. Здесь студенты 1-го и 2-го курсов заплатят или 3633 руб., или 3875 руб. в год. 3-му курсу обучение обойдется приблизительно на 300 рублей дешевле. Раньше суммы были 3380 руб. и 3605 руб. (в зависимости от специальности).

В экономическом университете стоимость обучения от специальности не зависит. Все первокурсники очной формы обучения будут платить 2632 руб., а студенты 2 - 4-го курсов - 2581 руб. Это дороже на 3 - 5% , чем было до повышения.

- Стоимость устанавливается исходя из объективных факторов. А именно экономически обоснованных затрат на подготовку специалистов, - объясняет начальник Главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович. - В числе основных затрат - оплата труда преподавателей, эта цифра составляет приблизительно 80%.

В Беларуси дорожает высшее образование Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

В Беларуси дорожает высшее образованиеФото: Игорь СОЛОВЬЕВ

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