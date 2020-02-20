Александр Лукашенко съездил в «город-сад» и рассказал египтянам о хоккее

В четверг продолжился двухдневный визит Александра Лукашенко в Египет. В среду президенты вели переговоры, а в четверг отправились на экскурсию. Но не на знаменитые пирамиды, а в так называемую новую административную столицу Египта (см. «БУДЬ В КУРСЕ!»).

Президент Египта встретил Александра Лукашенко у комплекса Al Masa Capital, на территории которого находится крупный конгресс-центр, 14 президентских вилл, 60 гостиничных апартаментов и отель Al Masa Royal Palace. В эти дни здесь проходит первое заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества и выставка совместных научно-технических проектов. После небольшой беседы президенты обменялись подарками и поехали смотреть объекты будущей административной столицы.

Комплекс Al Masa Capital, на территории которого находится крупный конгресс-центр, 14 президентских вилл, 60 гостиничных апартаментов и отель Al Masa Royal Palace. Фото: БелТА.

Новую столицу Египта решили строить в 2015 году. По плану «город-сад» на 6 миллионов человек должен вырасти посреди пустыни в 45 километрах восточнее Каира. Туда планируют перенести все административные и финансовые учреждения Египта и переселить 6 миллионов человек. Все затеяли для того, чтобы разгрузить Каир, в котором сейчас живут 20 миллионов человек, а через 40 лет будет жить 40 миллионов! А еще говорят, это нужно, чтобы изолировать административные здания от большого скопления людей, когда возможны демонстрации и беспорядки. На стройку отвели 7 лет. Стоимость только первой очереди проекта - 45 миллиардов долларов! Деньги на строительство берут в долг у ОАЭ и Китая.

Александру Лукашенко показали различные объекты, в том числе и строящийся ледовый дворец, поинтересовавшись у него белорусским опытом возведения подобных объектов. Лукашенко посоветовал оборудовать многофункциональную разборную площадку, чтобы арену могли использовать под разные виды спорта, в том числе хоккей:

- Египет находится в такой зоне, где хоккей на льду можно развивать. Мы когда-то в Эмиратах создавали первую площадку.

Александру Лукашенко показали различные объекты, в том числе и строящийся ледовый дворец. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Потом президентам показали стройку парламентского комплекса и правительственного района, где достраивается новое здание Кабмина.

Перед отъездом в аэропорт Лукашенко и ас-Сиси погуляли по выставке совместных научно-технических проектов. Тут представлены белорусские военные, медицинские, промышленные разработки. Также президенты посмотрели продукцию белорусско-египетского производства: грузовики, тракторы, спецтехнику и моторы.

Президенты посмотрели продукцию белорусско-египетского производства: грузовики, тракторы, спецтехнику и моторы. Фото: БелТА.

БУДЬ В КУРСЕ

Что это за «Новая столица» и зачем она нужна?

Новую столицу Египта решили строить в 2015 году. По плану город-сад на 6 миллионов человек должен вырасти посреди пустыни в 45 километрах восточнее Каира. Туда планируют перенести все административные и финансовые учреждения Египта и переселить 6 миллионов человек. Все затеяли для того, чтобы разгрузить Каир, в котором сейчас живут 20 миллионов человек, а через 40 лет будет жить 40 миллионов! А еще говорят, это нужно, чтобы изолировать административные здания от большого скопления людей, когда возможны демонстрации и беспорядки. На стройку отвели семь лет. Стоимость только первой очереди проекта – 45 миллиардов долларов! Деньги на строительство берут в долг у ОАЭ и Китая.

По плану площадь новой столицы – 700 квадратных километров, вдвое больше Минска!

По плану площадь новой столицы – 700 квадратных километров, вдвое больше Минска! Тут будут жилой, административный, деловой, инновационный и культурный районы. Также в городе планируется построить крупнейший в мире парк - в четыре раза больше, чем «Диснейленд» в Калифорнии. А 90 квадратных километров площади хотят закрыть солнечными батареями.

По плану город-сад на 6 миллионов человек должен вырасти посреди пустыни в 45 километрах восточнее Каира.

С одной стороны, египетские власти заявляют о будущем успехе проекта. С другой – построить за пять лет «второй Дубай» попросту невозможно. Небоскребов еще не появилось, но многие низкоэтажные кварталы уже выросли. Так появился комплекс зданий «местного Пентагона» - министерства Обороны. Это десять зданий в форме восьмиугольников. Также уже анонсировано, что переезд из Каира депутатов парламента, а также служащих 31 министерства и других госведомств начнется во второй половине 2020. Египетские власти на сегодня оценивают готовность правительственного квартала в 75%. Впрочем, до окончания стройки еще очень и очень далеко.

Уже появился комплекс зданий «местного Пентагона» - министерства Обороны. Это десять зданий в форме восьмиугольников.

В то же время может возникнуть проблема с заселением города рядовыми египтянами, ведь из-за высоких цен жилье себе не смогут там позволить даже бизнесмены и чиновники средней руки. Также, по словам экономистов, в городе будут проблемы с пресной водой – придется строить дорогостоящие опреснительные сооружения. Кроме этого, уже есть серьезные проблемы с финансированием. А некоторые критики проекта и вовсе называют возводимый город «Потемкинской деревней».