Конкурс KP.BY: «Тарелка здоровья или худеем к лету»

Если вы выступаете за ЗОЖ, любите вкусно и полезно питаться, и ваш подход к еде помог кардинально изменить свою жизнь, не стесняйтесь - делитесь своими рецептами полезных и вкусных блюд. А мы их опубликуем! Авторам трех самых интересных рецептов, по мнению редакции, «Комсомолка» подготовила подарки.

Письма с рецептами и фотографиями блюд (завтрак, обед, ужин, перекус) принимаются на электронный адрес tarelka@phkp.by до 15 марта 2020 года (включительно). В письме укажите свое Ф.И.О. и номер телефона.

Победители будут объявлены 17 марта.

Теперь подробнее о подарках победителям.

Победителей ждет уникальная книга «Темная сторона ЗОЖ» Марии Поповой.

Автор книги - нутрициолог и автор блога о здоровом образе (@smart_manya). Мария поможет разобраться в самых популярных мифах и заблуждениях о здоровом образе жизни. Вы узнаете, какими опасными могут быть тренировки. Стоит ли отказываться от кофе и включать в свой рацион суперфуды. Надо ли сдавать анализы и чем референсные значения на лабораторных бланках могут отличаться от норм. Каждый читатель увидит себя в роли главной героини, вспомнит свои неверные шаги и поймет, как они похожи и закономерны. Книга для всех, кто интересуется улучшением качества своей жизни.

Мария поможет разобраться в самых популярных мифах и заблуждениях о здоровом образе жизни.

На носу весна - пора готовиться к пляжному сезону. Делитесь с нами рецептами полезных блюд и выигрывайте подарки!

Если вы выступаете за ЗОЖ, любите вкусно и полезно питаться и ваш подход к еде помог кардинально изменить жизнь, не стесняйтесь - делитесь своими рецептами полезных и вкусных блюд. А мы их опубликуем! Авторы трех самых интересных рецептов получат подарки от ООО «Белалея» - белорусского производителя пищевых экомасел и других полезных продуктов.

Приверженцы правильного питания и здорового образа жизни не отказываются от растительного масла - источника жирных кислот и микроэлементов. Но какое из них полезно для организма? Есть «холостые» продукты, которые практически не содержат витаминов. Другие, за счет сбалансированного состава, называются «аптекой в миниатюре». Вместе с «Белалея» мы расскажем о тех маслах, которые не только подчеркивают вкус блюд, но и содержат массу полезных компонентов и питательных веществ. Их можно выиграть в конкурсе! Каждый победитель получит набор из трех видов масел.

Масло грецкого ореха имеет мягкий вкус и аромат, поэтому отлично подходит к холодным закускам, салатам, пасте. Оно содержит ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые не вырабатываются в организме самостоятельно. А также витамин Е - природный антиоксидант. Масло снижает уровень плохого холестерина, улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет.

Масло черного тмина. Целебные свойства черного тмина были известны еще в Древнем Египте. Если употреблять его регулярно в небольших количествах, можно забыть о слабости, переутомлении и проблемах с кожей. Масло черного тмина содержит полезные жирные кислоты, а также редкие природные стимуляторы иммунитета. За счет большого количества эфирных масел продукт имеет насыщенный пряный аромат и подходит для холодных и горячих блюд.

Кунжутное масло - это кладезь витаминов для здоровья и долголетия. В его составе - полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и 6, мононенасыщенная кислота омега-9, отличается высоким содержанием витамина Е. Кунжутное масло обладает сладковато-ореховым запахом и насыщенным вкусом. Оно сочетается с большинством блюд русской, японской, тайской и других кухонь.

О компании:

ООО «Белалея» - это белорусская компания, которая производит пищевые нерафинированные масла по технологии холодного отжима. Этот способ позволяет сохранить полезные вещества продукта и избежать добавления химии. Качество каждой партии подтверждается исследованиями в собственной лаборатории.

Компания производит сейчас 5 видов масел. Наряду с указанными выше, производятся богатейшее по составу тыквенное масло, с которого началось производство, а также конопляное масло - лидер по содержанию омега-3.

Все масла от «Белалеи» актуальны для сторонников здорового питания и вегетарианства. Они нормализируют обмен веществ, компенсируют недостаток питательных элементов в организме и способствуют снижению веса.

Купить продукцию можно во многих гипермаркетах Беларуси, а также заказать их доставку в крупных интернет-магазинах.