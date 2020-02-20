«Ученик оскорбляет – а я прячу руки и отхожу подальше». За оскорбление педагогов в Беларуси хотят ввести ответственность и штрафы

Идею о внесении пункта о защите учителей в Административный кодекс Беларуси Ольга Чуприс высказала во время визита в Волковыск:

- В прошлом году произошло немало событий, когда школьники пытались давить на учителей,- цитирует чиновницу «Гродненская правда». - Порой ситуации доходят до откровенных оскорблений учителя. Обществу нужно стать на защиту педагогов.

В качестве примера Чуприс привела опыт Казахстана, где за оскорбление учителя при выполнении им профессиональных обязанностей введена административная ответственность.

Новость о возможном нововведении белорусы восприняли эмоционально.

- Сначала учительница с партой, потом скандал с девочкой, которой педагог чуть ухо не оторвала… Может, лучше детей защищать, а не учителей? Если учителям дать еще больше полномочий, начнется беспредел, - возмущаются некоторые родители.

- Ответственность и страх наказания за нанесенное оскорбление - очень неплохая мера. Я за то, чтобы педагог чувствовал защищенность и был авторитетом для детей, но при условии, что он действительно профессионал, а не выгоревший и замученный неадекват, - поддерживают инициативу Чуприс другие.

В Казахстане за оскорбление педагога уже могут оштрафовать на большую сумму и даже посадить на пять суток.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

«За оскорбление педагога - до 5 дней ареста»

Раз уж речь зашла об опыте Казахстана, мы связались с Минобразования этой страны и подробно расспросили о последних новшествах.

Там за нарушение закона «О статусе педагога» ввели штрафы. К примеру, если учителя оскорбил взрослый человек - на первый раз за это придется заплатить 470 рублей (в переводе на белорусские рубли). В случае повторного оскорбления - штраф 625 рублей, или арест сроком на пять суток.

Если педагога оскорбил несовершеннолетний - его родителями или законным представителям придется раскошелиться на 310 рублей. Повторное оскорбление со стороны малолетнего будет стоить уже 470 рублей.

Есть и другие интересные пункты.

Так, к примеру, если учителя в Казахстане кто-нибудь решит привлечь к функциям, которые по контракту он выполнять не должен, те, кто заставляет, могут поплатиться для начала предупреждением, а в дальнейшем штрафом в размере 310 - 1870 рублей.

Такие же меры предусмотрены за проведение проверок, не предусмотренных законодательством, а также за лишнюю бумажную волокиту и отчетность, которую навешивают на педагогов.

Как рассказала вице-министр образования и науки Казахстана Бибигуль Асылова, «для повышения качественного состава учителей школ предусматривается также доплата: за степень магистра, классное руководство, квалификацию педагогического мастерства и даже за проверку тетрадей. Притом прибавки довольно серьезные. Некоторые составляют 50% от должностного оклада.

К слову, после принятия таких мер в Казахстане всерьез заговорили о том, что укрепление авторитета учителя в ближайшей перспективе способно продвинуть систему образования страны.

Министерство образования уже вынесло на обсуждение "моральнй кодекс" для учителей, учеников и родителей .Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобразования: «Неуважительно отношение к учителю в школе недопустимо априори»

В Беларуси сейчас говорят о том, что, выдвинув подобную инициативу, Чуприс заочно поспорила с министром образования Игорем Карпенко, который заступился за школьницу после конфликта в гомельской гимназии №71, где учительница надорвала девочке ухо и ребенку пришлось накладывать швы.

- Для меня личность ребенка важнее, чем все проблемы, которые есть у конкретного педагога, - заявил тогда Карпенко, добавив, что является противником любых форм насилия, будь то психологическое или словесное. По словам министра, учителю нужно себя сдерживать, на то он и педагог.

Мы попытались узнать, что об инициативе Чуприс думают в Минобразования.

- Пока можем говорить только о том, что с 10 февраля по 1 марта этого года Министерство образования проводит обсуждение разработанных примерных этических правил педагогических работников, - рассказали нам в пресс-службе министерства. - Мы изучили международный опыт взаимодействия учеников и учителей. И сейчас это вылилось вот в такой проект. Сейчас он не имеет законной силы. Идет его обсуждение.

- В связи с чем министерство решило разработать этические правила и какими этическими нормами система образования пользовалась раньше? - поинтересовались мы.

- Раньше был «Комплекс мер по поддержанию дисциплины и правопорядка в учреждениях образования». То, что мы предлагаем сейчас, - своеобразный моральный кодекс чести для учителя, ученика и родителей. Такое вот триединство. Наработки были и раньше, сейчас идея созрела. Новыми этическими правилами мы хотим показать, что учитель - главная фигура в образовательном процессе, к которой нужно проявлять максимум уважения. При этом роли родителей в образовании и становлении ученика мы также отводим огромное значение. К примеру, обсуждать учителей в присутствии детей недопустимо. Тогда и дети к педагогам тоже будут относиться с уважением. Все ведь идет из семьи!

В свою очередь учитель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. Любое насилие физическое (в виде подзатыльника) или психологическое (в форме нецензурных высказываний) с позиции педагога недопустимо.

- Но министр говорил, что в первую очередь должны защищаться права ученика.

- Ученик - несовершеннолетний человек. Безусловно, его права должны быть во главе угла. Но и о статусе, и об авторитете педагога забывать нельзя. Оскорбление учителя в школе - недопустимо априори.

Педагоги говорят, что пока что отстоять свои права им крайне сложно.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А какой механизм защиты педагогов от оскорблений в школе работает сейчас?

- Если на уроке ученик ведет себя вызывающе, провоцирует и оскорбляет педагога, по правилам учитель должен вызвать дежурного администратора либо другого члена администрации и сообщить о конфликтной ситуации. После этого дежурный администратор обязан проинформировать о случившемся законных представителей ребенка и пригласить их в школу для беседы. В случае многочисленных нарушений поведение учащегося рассматривают на заседании совета по профилактике, безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних учреждения образования.

«Если ученик оскорбляет, предпочитаю держать руки в карманах и не приближаться»

Помогает ли действующая схема, мы попытались выяснить у опытного педагога из глубинки.

- Если читать Конституцию, то любой человек, в том числе педагог, может отстоять свои права и, к примеру, обратиться из-за оскорбления в милицию и отстоять свои честь и достоинства. Но схема нерабочая. Поступи так педагог, по факту больше проблем будет у него. Чаще всего в школе, как и в магазине, покупатель (ученик) всегда прав.

Если ученик проблемный, можно вынести проблему на уровень школы, комиссию по несовершеннолетним и даже довести ситуацию до СОПа (социально-опасное положение. - Ред.). Но проблему это не решает.

За свой долгий педагогический опыт этот учитель выработал свою стратегию.

- Если ученик ведет себя вызывающе - руки в карманы, дышу глубоко и близко к ученику не подхожу. Максимум - делаю замечание. Потому что если ученик нажалуется на учителя, разбираться особо не будут. А если родители еще напишут официальную жалобу, то худо будет и школе, и педагогу.

Я ни в коем случае не утверждаю, что все педагоги святые люди. Истории бывают разные. Но мой многолетний опыт показывает: или ты молчишь и воспитываешь в себе дзен, или просто уходишь из профессии. Потому что по факту права педагогов у нас не отстаивают.