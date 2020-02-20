2020-02-20T17:44:32+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сенсационная «Аталанта»: когда лучший бомбардир Бабушка, а тренер - дедушка

Клуб из Бергамо продолжает побеждать в Лиге чемпионов
Владимир КРИУЛИН
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Йосип Иличич проводит свой лучший сезон. Фото: twitter.com/ChampionsLeagueЙосип Иличич проводит свой лучший сезон. Фото: twitter.com/ChampionsLeague
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В среду центральным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов считалась встреча «Тоттенхэма» и «Лейпцига» (0:1). Но на выходе получилось монотонное действо без яркого зрелища. Жозе Моуринью стал четвертым тренером, проведшим 150 матчей в ЛЧ (после Алекса Фергюсона, Арсена Венгера и Карло Анчелотти). 81 раз он побеждал (больше побед только у Анчелотти - 84). Но последняя победа Моуринью в плей-офф турнира датирована апрелем 2014 года.

- У нас отличный коллектив, замечательные парни, но, с другой стороны, вы видите наше нынешнее состояние. Это все равно, что идти в бой с пистолетом без патронов, - сказал Моуринью, намекая, что без травмированных Кейна и Сона у него большие проблемы с составом.

Зато прекрасны дела у итальянской «Аталанты».

«Аталанта» вышла в плей-офф Лиги чемпионов и уже заработала 40 млн евро

Дебютант Лиги чемпионов обыграл «Валенсию» - 4:1. Наблюдать за игрой команды Джан Пьеро Гасперини одно удовольствие. В чемпионате Италии они забили больше всех - 63 мяча в 24 играх. На групповом этапе уступили в трех первых играх с общим счетом 2:11, но не сдались и вышли в плей-офф.

А ведь еще пять лет команд «Аталанта» боролась, чтобы не вылететь из Серии А. А из-за того что стадион в Бергамо в стадии реконструкции, домашние матчи они проводят в Милане (между городами 45 км).

Главный архитектор восхождения - Джан Пьеро Гасперини. При нем «Аталанта» в чемпионате Италии взбиралась все выше и выше. Он стал редким примером, когда тренер в 62 года выходит на новые высоты. Большую роль в атаке играет тройка Пашалич, Гомес и Иличич.

32-летний Иличич летом 2018-го перенес инфекцию в лимфатических узлах шеи, потом его долго тревожили другие травмы, эта сказывалось на его настроении, за сварливость словенца даже прозвали Бабушка (la nonna). Но в этом сезоне он неудержим - 14 голов в Серии А (больше только у Роналду). 25-летнего хорвата Марио Пашалича еще пару лет назад назвали средним игроком в московском «Спартаке».

Алехандро Гомес то ли в шутку, то ли всерьез рассказал о своем приеме: «Я ориентируюсь на арбитра. Он всегда располагается лучше всех, он всегда свободен. Так что нужно быть там, где арбитр». Суть в том, что рефери должен быть близко к месту, где мяч, но и держаться на расстоянии, чтобы не помешать игре. Находя свободные зоны, Гомесу потом проще развивать атаки, когда получит мяч.

Но у «Аталанты» остаются большие проблемы в защите. «Валенсия» забила мяч после фееричной ошибки, еще пару раз их простили. Так что в Валенсии нас ждет интересный ответный матч.

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