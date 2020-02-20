2020-02-20T17:50:05+03:00
Спорт
КП Беларусь

В рейтинге ФИФА Беларусь ниже Гаити

Но может утешить то, что грузины, с которыми нам играть в плей-офф Лиги наций, еще ниже
Захар ПЛАТОНОВ
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В плей-офф Лиги наций Беларусь сыграет с Грузией, в рейтинге ФИФА команды находятся недалеко друг от друга.В плей-офф Лиги наций Беларусь сыграет с Грузией, в рейтинге ФИФА команды находятся недалеко друг от друга.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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ФИФА обновила рейтинг национальных команд, но сборная Беларуси так осталась на 87-м месте (наивысшее место в истории мы занимали в феврале 2011 года — 36-е). Наша команда находится между Гаити и Замбией. Компания с виду не самая авторитетная в футбольном плане и дает повод для подколов со стороны болельщиков, мол, выше нас даже какое-то Гаити. Но если мы в квалификации к топ-турнирам играем, например, с Германией, Нидерландами, Северной Ирландией, Эстонией, то Гаити - с Гренадой, Коста-Рикой, Ямайкой, Панамой. Все-таки разные весовые категории. Да и в составе сборной страны с 9-милллионым населением игроки из чемпионатов Франции, Швеции, Бельгии. У нас мало евролегионеров.

Но интересно, что Грузия, наш соперник по первому матчу плей-офф Лиги наций, в рейтинге еще ниже - 91-я позиция. Хотя у них еще более пестрый состав: лишь два игрока из чемпионата Грузии, в остальном легионеры из клубов Испании, Бельгии. Швейцарии, Нидерландов, Австрии, Турции и других стран. А возглавляет их сборную опытный словак Владимир Вайсс, выводивший сборную свою страны в 1/8 финала чемпионата мира 2010 года.

26 тысяч из 54-ти билетов на матч Грузия – Беларусь, который пройдет 26 марта в Тбилиси, раскупили за сутки. Ажиотаж логичен - на кону путевка на Евро-2020. Но для этого победителю нашей пары надо будет сдюжить с Северной Македонией или Косово.

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