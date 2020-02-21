«Минчанка» в уступила в первом матче четвертьфинада Кубка ЕВК

В минском дворце спорта «Уручье» «Минчанка» провела первый матч четвертьфинала Кубка ЕКВ с французской командой «Волеро Ле-Канне»

В первой партии была напряжённая игра, чашу весов в свою пользу склонили гости - 25:22. В следующем сете они вновь были результативнее 25:15. В третьей партии наша команда отыгралась (25:20), но дальше развить успех не получилось - 16:25 и 1:3 в сумме по партиям.

Ответный матч пройдет 4 марта во Франции.

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