«Отозвали счет в 98 тысяч, но требуют штраф в 780 рублей». Что с конфликтом вокруг мастерских художников, в который вмешивался глава госконтроля?

На официальной странице в Фейсбуке Белорусский союз дизайнеров рассказал, что произошло с конфликтом вокруг мастерских художников и дизайнеров, который разгорелся в январе 2020 года. Напомним, Комитет госконтроля решил провести мониторинги использования мастерских творцов. Делалось это согласно перечня Совета министров. Контролеров, в частности, интересовало, не ведется ли в этих помещениях незаконная коммерческая деятельность. Ведь плата на полученные через союзы художников или дизайнеров мастерские идет со льготой – по коэффициенту 0,1 к арендной ставке. Кроме того, представителей КГК смутил статус ИП у ряда деятелей искусства, а еще наличие кровати и кухни у знаменитого дизайнера и художника Владимира Цеслера, нескольких швейных машинок у fashion-дизайнеров.

Рекомендации КГК отправил в жилищно-эксплуатационные организации районов столицы. Там художникам пересчитали арендную плату по полным тарифам. В Белорусском союзе дизайнеров «Комсомолке» говорили: рекомендации объединению так и не показали в полной мере, а перерасчет сделали вопреки заключенным прежде договорам с ЖРЭО. В итоге, за полученную через Союз дизайнеров мастерскую Максиму Карасю насчитали сразу около 100 тысяч рублей – по сути, пересчитали весь срок аренды, Известный авангардист Владимир Цеслер вместо ежемесячных примерно 800 рублей за свою мастерскую от Союза художников получил счет почти в 3000 рублей.

Если Цеслер внес деньги, хотя и сомневался, что эту сумму кто-то из белорусских художников сможет платить регулярно, то неожиданный долг Максима Карася поставил под угрозу существования его творческий союз. У дизайнеров было принято во избежание задержек с оплатой: объединение оплачивает аренду со своего счета, а потом его члены вносят платежи на него. Так вот, как рассказывал Дмитрий Сурский, за год БСД за счет взносов имеет всего около 30 тысяч рублей. А сумма в 100 тысяч его просто уничтожит.

На паузу конфликт поставил глава КГК Леонид Анфимов, который пришел в мастерскую Цеслера и сказал, что к кровати и кухне в его мастерской, как и к самому художнику, вопросов нет. Правда, как передавала пресс-служба комитета, Анфимов сказал:

- Но в оценке использования мастерских необходимо устранить разночтения по поводу того, что считать творческим процессом, а что - коммерческой деятельностью. Сегодня эти вопросы четко не отрегулированы.

Однако и после встреч в Комитете госконтроля с работниками эксплуатационных служб и творческих союзов, вопрос не решился. Дмитрий Сурский говорил:

- Там (в ЖРЭО – Ред.) есть боевые люди, готовые, образно говоря, растерзать этих «вшивых блох», которые действуют под видом художников.

Это был конец января 2020-го. А вот, что Союз дизайнеров сообщил по состоянию на 20 февраля в своем Фейсбуке:

«Несмотря на позитивный ответ КГК на запрос Министерства культуры об отзыве актов на оплату штрафных санкций и недопущении применения арендной платы без льготы и применения каких-либо мер ответственности, ЖРЭО Московского района вынесло свой собственный вердикт, посчитав педагогическую деятельность М.Карася коммерческой. Максим Карась как ИП обучает коллег-дизайнеров и просто желающих обрести навыки по проектированию и изготовлению кожгалантерейных изделий, передает свои профессиональные и творческие навыки. Несмотря на наши попытки убедить ЖРЭО, что это – тоже творческая деятельность (что указано и в нашем Положении о мастерских и в Кодексе о культуре), ЖРЭО Московского района, хотя и отозвало абсурдный счет в 98000 рублей, все-таки потребовало уплатить штраф в 780 р. за якобы нецелевое использование. В итоге мы решили не тратить время на безрезультатные препирательства и отказаться от аренды этой мастерской. В результате этих перипетий от мастерской отказалась и Юлия Тишкевич, соседка М.Карася, хотя к ней не было никаких претензий… В то же время, все претензии по остальным мастерским были аннулированы, и это хорошая новость».

В Союзе дизайнеров говорят о необходимости совместной работы творческих союзов с Министерством культуры, по итогам которой в Кодексе о культуре должно появиться развернутое положения о творческих мастерских. Там, написано в посте в Фейсбуке, «будет четко прописано, что там должно быть, а чего не должно, что может, а чего не может творческий работник в этой мастерской делать: творить, обучать, приглашать гостей, помощников, заказчиков, крутить швейную машинку (и другие машинки, соответственно профилю), держать кровать, и каким законным образом получать доходы от своей творческой деятельности. Мы надеемся, что это коснется и противопожарных СНИПов и других норм».

В союзе надеются, что после такой работы над законодательными актами правовые коллизии вроде январской ситуации перестанут возникать. А еще хотят поднять вопрос о придании творческим работникам особого гражданско-правового статуса «по аналогии с ремесленниками, адвокатами, нотариусами и т.д.», а «фантазиям о подпольных и подкрышных миллионерах из мансард и подвалов» со стороны ЖРЭО придет конец.

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