«Меня в детстве тоже пороли»: в Речице сельчанина приговорили к двум годам за истязание дочери

В зале Речицкого районного суда тяжелая, даже гнетущая тишина. На скамье обвиняемых - щуплый 38-летний мужчина, а сразу за ним сидит его супруга - но в качестве потерпевшей стороны. Пара - простые сельчане из-под Речицы, воспитывают двух девочек. Только вот методы воспитания отца оценили по уголовной статье 154 - истязание.

Старшая девочка супругов, 7-летняя Соня, в сентябре пошла в первый класс. И уже через две недели учитель позвонил родителям с претензией: девочка без спроса взяла из класса учебные пособия с картинками и унесла их домой.

«ДОЧЬ ПРОСТИЛА, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБИТ МЕНЯ»

Когда папа Василий пришел с работы - а трудится он станочником на предприятии, - жена рассказала о случившемся. Отец стал спрашивать у дочери, почему он плохо поступила, а та испугалась и молчала.

Сначала папа побил Соню ремнем по попе и поставил в угол - сказал подумать над своим поведением. Когда отец снова стал расспрашивать дочь, она продолжала молчать.

- Я разозлился, потому что это было неуважение ко мне. Взял прутик, который Соня с улицы принесла домой, и стал им бить.

Девочка сильно плакала и вырывалась, но отец крепко держал ее за руку. Потом еще папа ударил дочку и кулаком по лицу. Последствия такого воспитания долго зачитывала прокурор: ссадины, кровоподтеки и другие травмы по всему лицу, на спине.

Затем, говорит Василий, он попросил прощения у дочери и у жены. Все успокоилось, но потом в школе, увидев синяки на лице первоклассницы, забили тревогу. Началось разбирательство. Девочку забрали в приют, потом вернули в семью и поставили ребенка на учет как находящегося в социально-опасном положении. Следователи возбудили дело.

Василия решили не лишать свободыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Жена, как законный представитель потерпевшей Сони, просила прекратить дело из-за примирения сторон - она тоже не держит зла на мужа. Но следствие и прокуратура на это не согласились.

- Дочь меня тоже простила, потому что любит меня, - заявил в суде Василий. Он полностью признал свою вину и раскаялся, заверил, что больше такого не повторится.

«КАЖДАЯ СЕМЬЯ САМА РЕШАЕТ, КАК ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ»

Однако прокурор уверена, что сельчанин на самом деле не до конца раскаялся:

- Он сказал, что считает себя хорошим папой. Говорил, что бил не в полную силу. Думаю, он считает такое «воспитание» - насилием, нормой. Психологи, работавшие с Софией, пришли к выводу, что она боится своих родителей. Думаю, что папа играет роль «карающего органа» в семье.

Прокурор напомнила, что детей нельзя воспитывать насилием, что физические травмы проходят, а психологические остаются. И скорее всего, София, когда сама станет мамой, тоже будет бить своих детей, перенимая пример родителей.

А вот адвокат с прокурором не совсем согласился. Он сказал, что вопрос, бить или бить детей - спорный, и считает, что каждая семья сама должна решать, какими методами воспитывать детей:

- Меня в детстве пороли - вырос нормальным человеком. И многие мои одноклассники сейчас - мои клиенты.

Василий тоже сказал, что его пороли в детстве. Но в последнем слове, казалось, он едва сдерживал слезы и пообещал больше никогда не бить детей.

Кстати, Татьяна отказалась от дачи показаний в суде и снова попросила «простить» мужа - то есть, прекратить дело.

Прокурор попросила для Василия гуманный приговор. Учитывая, что он - единственный работающий член семьи (жена сейчас в декретном отпуске), гособвинитель посчитала, что мужчину не надо отправлять в колонию, а наказать ограничением свободы.

Судья так и поступил. Приговор Василию - два года «ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа» без штрафа, то есть «домашняя химия».

Саму Соню в суд родители не брали. Она учится в той же школе, в том же классе. Родители уверяют, что в семье у них сейчас все в порядке, а отношения с детьми хорошие.