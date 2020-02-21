«Лети быстрее, Андрюха тонет!»: рыбак из полыньи позвонил жене с просьбой о помощи – первой спасать примчалась мама на велосипеде

- Я ему говорила: «Только держись! Не дай Бог ты потонешь, я на лед кинусь тебя доставать». Он отвечал: «Куда я денусь, я тут, наверху», - рассказывает Татьяна, мама спасенного Андрея.

История началась с того, что 28-летний Андрей, гостивший у мамы в деревне Ушачского района, утром 20 февраля отправился порыбачить на озеро Черствятское.

Но лед, сами понимаете, какой толщины, и парень провалился. Он успел схватиться за резиновую лодку и остался на плаву. А потом сумел дотянуться до телефона. Он его заранее положил на скамейку в лодке, опасаясь, что провалится под лед.

- Ему удалось позвонить своей гражданской жене - у них один мобильный оператор, а уже та набрала мне. Я помчалась к озеру на велосипеде. Я была рядом, в километре, - рассказывает «Комсомолке» Татьяна, мама Андрея. - Пока бежала к нему, услышала крики: «Помогите!». Думала, может, сама его вытащу из воды. От берега он был примерно метрах в сорока. Но он кричал, чтобы я на лед не лезла, иначе провалюсь. Просил, чтобы я кому-то позвонила за помощью. И я вызвала МЧС, потом позвонила своему брату: «Лети быстрее, Андрюха тонет!».

Андрей намотал на руку тросик, который был закреплен к лодке. Так и держался на плаву. Он пытался сам спастись - залезть на лодку, но не получилось.

- Я просила, чтобы он не молчал, со мной разговаривал, чтобы я слышала, что он живой. Просила его поворачиваться, чтобы я видела, что он держится на воде.

Дядя парня прибежал к озеру со своим другом.

- Брат бежал со своим другом по бурьяну, полю... Вслед за ним спасатели прибежали. Брат на лед лестницу положил и с веревкой пополз к Андрею. Работник же МЧС был со спасательным кругом. Так все вместе и достали его из воды.

Спасатели сняли с молодого человека мокрую одежду и укутали в бушлаты.

- Сына в реанимацию забрали. Там его прокапали, отогрели и домой отпустили через пару часов.

- А почему сам МЧС не вызвал?

- Не догадался. Самое главное, что его успели спасти. Спасибо моему брату Александру и спасателям! Но если бы еще не дачники, которые дорогу к озеру перекопали, то работники МЧС на 10 - 15 минут точно раньше бы доехали! Спасателям пришлось ехать другим путем. «Скорая» ждала их в ближайшей деревне. Всего сын провел в воде примерно 40 минут.

На рыбалку Андрей не собирается. Пока. Сказал маме, что дождется, когда лед будет потолще.