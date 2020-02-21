Александр Лукашенко: Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года

21 февраля Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались по телефону. Российский президент позвонил белорусскому, когда тот готовился к встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

- Президент России позвонил, вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам, - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к губернатору, слова приводит telegram-канал «Пул Первого». - Он (Путин. - Ред.) внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас (это неожиданное было предложение) пытаемся обсчитать его. Но это, наверное, не имеет значения. Потому что товар российский. Россия может продавать его по справедливым ценам, может продавать не по справедливым. Потому что монополист. Мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу.

По словам Александра Лукашенко, Путин «предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года».

- Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим допустим $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям, - рассказал подробности разговора с Путиным Александр Лукашенко. - Такое предложение. Это хоть какой-то путь к развязке споров. По нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года.

Продолжение слов Александра Лукашенко приводит российский telegram-канал «Пул №3».

- Хоть какое-то движение вперед. Мы сейчас посчитаем это все. Но счет этот практически не имеет никакого значения. Потому что другого варианта пока нет со стороны России. Просили, чтобы мы торговали по мировой цене нефть. Но компании на это не соглашались. К мировой цене они еще просили добавить 12 долларов премии. Потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки - Европы, Украины, белорусский рынок, - сказала Александр Лукашенко.

Позже президент обсудил нефть с белорусским послом в России Владимиром Семашко.

- После переговоров с Путиным и его предложения мы посчитаем сейчас. Это же простой счет - наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти. И к уровню этого года, при 24 млн т (такой объем поставок российской нефти в Беларусь предусмотрен индикативным балансом на 2020 год. - Ред.), - это примерно $420 - 430 млн, которые мы теряем. (…) Путин предложил, что эти деньги они Беларуси компенсируют. Он признал, что это справедливо.

Напомним, Россия и Беларусь не договорились о скидках на нефть на 2020 год, из-за чего в начале января поставки нефти прекратились. Только отдельные российские компании начали заключать контракты на поставки небольших партий нефти в Беларусь. Мы искали альтернативу, в конце января «Белнефтехим» заявил о покупке небольшой партии сырья в Норвегии.

На этой неделе в Минске был глава «Роснефти» Игорь Сечин. Накануне он встретился с Владимиром Путиным и доложил ему об итогах недавних переговоров с белорусским президентом. Вечером 20 февраля стало известно, что белорусские власти закупили два танкера нефти у неизвестного трейдера. Как позже выяснилось, она российская, но была куплена без выплаты премий. Именно выплата премий для Минска принципиальный вопрос - мы отказываемся выплачивать премии российским кампаниям.

В сообщении kremlin.ru о телефонном разговоре Лукашенко и Путина про компенсацию не упоминается.

«КАЖДАЯ СТОРОНА ДЕЛАЕТ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ КАЛЬКУЛЯЦИЮ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Беларусь и Россия продолжат обсуждение нефтяной темы. Деталей он не озвучил, но подчеркнул, что «каждая сторона делает свою собственную калькуляцию», сообщает ТАСС.

- Поставки осуществляет не российское государство, а осуществляют российские нефтяные компании, - подчеркнул Песков. По его словам, в четверг заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак провел совещание, чтобы «понять позицию нефтяных компаний относительно цен, по которым они хотят продавать свою нефть белорусским товарищам».

- Разные нефтяные компании высказывали свои позиции относительно возможных цен, скидок. Естественно, не может идти и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре, - заявил Песков. - Работа будет продолжена, действительно дано поручение правительству Беларуси продолжить контакты с нашими и компаниями, и с представителями российской стороны. (…) Есть компании, которые согласны это делать (снизить цену), какие-то считают для себя это невыгодным. Поэтому работа будет продолжаться.

ЦЕНА НА ГАЗ ДО СИХ ПОР НЕ УСТРАИВАЕТ

Александр Лукашенко отдельно переговорил с послом Беларуси в России Владимиром Семашко. И рассказал, что цена за газ Минск до сих пор не устраивает.

- Что касается природного газа, сегодня в Европе (и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель - с Сечиным (глава «Роснефти» Игорь Сечин. - Ред.) мы говорили, он же тоже газом занимается) газ меньше $110. Это там, в Европе, на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену, - заявил президент. - Да, там есть длительные, еще какие-то контракты. Но ведь долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 - сегодня уже в мире такой цены нет. (…) Поэтому позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась. И в этом направлении мы должны работать. И это все ложится на тебя (Семашко. - Ред.), кто бы к тебе из министров ни приезжал.

Напомним, в январе - феврале 2020 года российский газ в Беларусь поставляется по цене 2019 года.

«ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО БелАЭС БУДЕТ ЛУЧШЕЙ СТАНЦИЕЙ»

Как сообщает belta.by, во время телефонного разговора затронули еще и вопрос процентных ставок по кредиту на БелАЭС.

- Обсудили вопросы кредитных наших соглашений, обязательств и кредитования Беларуси, белорусской экономики, вопросы процентных ставок, особенно по атомной станции, чтобы быстрее закончили в пакете. Как мы в Сочи обсуждали, чтобы быстрее закончили эти договоренности и чтобы не было каких-то отягчающих обстоятельств, - сказал Александр Лукашенко.

По словам белорусского президента, он и Владимир Путин пришли к выводу, что БелАЭС будет лучшей станцией.

- И по такому типу они будут строить во всем мире, и мы будем подставлять плечо, где надо, - отметил он.

Строительство БелАЭС президенты обсуждали и во время переговоров в Сочи 7 февраля. Было решено всем ответственным представить окончательный график завершения работ по первому блоку до конца февраля.

Белорусский президент рассказал о возможности совместного с Россией строительства АЭС в Египте.

- Мы много говорили о Египте. Там и мы, и Россия работает. И мы очень дружны с президентом Египта. У нас, наверное, там будет общая стройка. Россия, видимо, 4 блока атомной станции будет строить в Египте, - сказал он.

«ДАНКВЕРТУ НАДО СКАЗАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕКРАЩАЛ НАС ГНОБИТЬ»

Александр Лукашенко высказался и о продуктах. Он пригрозил уйти на китайский рынок, если не прекратятся претензии «Россельхознадзора» к белорусской продукции.

- Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем, - заметил Александр Лукашенко. - Поэтому Данкверту (Сергей Данкверт руководитель «Россельхознадзора». –-Ред.) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок, - слова Александра Лукашенко приводит его пресс-служба.

Напомним свежий конфликт. На прошлой неделе на Международной выставке продовольственных товаров «Продэкспо-2020» в Москве «Россельхознадзор» запретил дегустацию и реализацию 628 кг белорусской молочной продукции. Причина: поступление на выставку без прохождения ветеринарного контроля на границе.