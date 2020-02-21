Певица Наталья Кудрина судится с сестрой бывшего мужа из-за хлопнувшей двери

- Я живу в доме недалеко от Минска с бывшей свекровью, ее дочерью Надеждой и двумя детьми Надежды, - рассказывает предысторию певица и дизайнер Наталья Кудрина (раньше у нее было сценическое имя Венера). - Половина дома принадлежит мне, половина - бывшей свекрови. Полгода назад она привезла свою дочь с двумя детьми: одному 9 лет, другому - 3. Я была против, но никогда конфликтов не возникало, я всегда за мир.

Инцидент, который привел Наталью и Надежду в суд, произошел вечером 26 января.

- Надежда с ребенком были в ванной, дверь открыта нараспашку. Я прикрыла, потому что она мне мешала пройти на кухню. Надежда вышла и начала мне угрожать: мол, если еще раз закрою дверь, мало не покажется. Слово за слово - последовал поток оскорблений в мой адрес. У меня принцип - даже в сердцах не позволяю себе говорить слова, о которых потом пожалею. Она меня толкнула и начала хватать за руки. Я защищалась. В конце перепалки, когда я в очередной раз убедительно попросила отпустить меня, она убрала руки, и я ушла. Конфликт был исчерпан.

Наталья говорит, что после потасовки на руках у нее остались царапины и припухлости, но выносить этот конфликт за пределы дома не собиралась.

- А через день я узнала, что Надежда написала на меня заявление, зафиксировала свои синяки и царапины. Я приняла решение также обратиться в милицию, оттуда меня отправили к судмедэкспертам - они зафиксировали мои травмы. Этот конфликт высосан из пальца, вся семья бывшего супруга настроена против меня. Это навело на мысль, что меня просто хотят выжить из дома.

«Я только держала ее за руку. Не знаю, какие повреждения она могла получить»

У Надежды другая версия тех событий. С Натальей женщина согласна в одном: проблема не в царапинах, а в недвижимости. Только выселить, говорит Надежда, хотят ее, а не Наталью.

- В тот вечер ребенок болел и сильно плакал, - рассказывает суду Надежда. В небольшом зале она и Наталья сидят на разных концах скамейки. За спиной женщины - брат, он же бывший муж Кудриной.

- Я с сыном была в ванной и успокаивала его. В этот момент кто-то очень сильно хлопнул дверью. Я вышла на кухню и поинтересовалась, кто это сделал. Наталья сказала, что это она. Начала говорить гадости, мол, зачем вы сюда приехали, твой ребенок орет целый день. Говорила, чтобы мы убирались из дома. Были очень неприятные слова, она начала меня толкать и пихать. Подошла моя мама, пыталась ее успокоить. Но успокаиваться она не собиралась.

К маме Надежда переехала в июне прошлого года.

- Наталья была очень не довольна, что я приехала туда жить со своими детьми. Она злится, ее раздражает это. Думаю, таким способом она хочет нас выселить. Раньше у нас тоже были конфликты, но до повреждений не доходило. Она обзывала детей, предлагала их сдать в детдом, - говорит Надежда.

Женщина говорит, что держала на руках ребенка, поэтому травмировать Наталью у нее не было возможности.

- Я держала ее за руку - и все. Какие повреждения она могла получить - неизвестно. Она куда-то ездила, может быть, там что-то произошло.

Дополняет картину мама Надежды и бывшая свекровь Натальи, Татьяна Петровна.

- Неприятная ситуация, никогда не думала, что так случится. Бывшая невестка сразу мне сказала: зачем вы привезли сюда дочь с внуками? Вот она и сделала все, чтобы нам жилось «хорошо».

В тот вечер Татьяна Петровна застала конфликт дочери и невестки.

- Наташа открывала дверь кухни, а дочка ногой ее придерживала. Наташа стала громко кричать: «Чего ты сюда приперлась со своими детьми, вали отсюда!» Я попросила ее успокоиться.

«Никогда не думала, что обычный бытовой конфликт может вырасти в проблему»

Наталья Кудрина не согласна со словами бывшей свекрови и Надежды, певица утверждает, что слова о том, что она кого-то оскорбляла - ложь.

- Вся речь Надежды была разукрашена выдуманными событиями. Никогда не думала, что обычный бытовой конфликт может вырасти в такую проблему. Для меня вообще вся эта ситуация - грязь, которую я не хотела выносить, потому что у меня исключительная репутация. Я всегда помогала этой семье. И в благодарность получаю нож в спину. На протяжении всего заседания я хотела пойти на примирение, чтобы закрыть этот вопрос, Надежда - категорически нет. Я благодарна высокому суду за правильное понимание ситуации и правильное решение. Давайте жить дружно.

Суд, выслушав обе стороны, решил, что состава преступления нет, и закрыл дело.