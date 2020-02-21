«Я уехала из Минска в климатическую эмиграцию!»: певица Берта рассказала о своей жизни в Албании

Наталья Легкая (которую слушатели больше знают как певицу Берту) уехала пожить в Албанию, как сама говорит - в климатическую эмиграцию. Она не загадывает, как пойдет дальше и на сколько они с мужем Женей останутся в этой стране. Но пока им нравится. Наталья решила поделиться с нами своими впечатлениями от Албании, которая с каждым годом становится все более популярной у наших туристов.

Пляж полуострова Карабурун. Фото: личный архив

- В Албании ты в третий раз? Чем же она так в себя влюбила?

- Впервые мы с мужем поехали сюда в свадебное путешествие. Потом пробовали работать и жить в Албании летом. И уже тогда стало ясно, что я смогу здесь жить. И даже очень хочу! Мне нравится климат: летом - не сильно жарко, как, например, в Турции или Египте. С точки зрения природы здесь есть все: море, даже два - Ионическое и Адриатическое, горы, хвойные и лиственные леса, озера и реки. Так что я шучу, что моя эмиграция преимущественно климатическая.

Наталья со своим мужем Евгением. Фото: личный архив

- Справедлива фраза: «Давайте не путать туризм и иммиграцию»?

- Да. Уверена, нам с супругом еще предстоит с этим столкнуться. Мы все еще ощущаем себя немного туристами. Много читала о том, какой срок нужен иммигрантам, чтобы почувствовать себя полноценными жителями страны. Пока что у нас конфетно-букетный период - знакомство со страной, ее обычаями и людьми. И могу сказать, что мне все очень нравится.

- Планируешь ли связать свое будущее с туризмом?

- Летом нам приходилось встречать туристов из Беларуси, кого-то мы даже приглашали сами. Но здесь гораздо больше отдыхающих из России и Украины. Люди пишут сообщения и задают вопросы, и по возможности я стараюсь делиться информацией, которую знаю. Я сейчас работаю онлайн по той теме, где ощущаю себя как рыба в воде - маркетинг и персональный маркетинг. В нашем онлайн-центре «Волшебный пендель» на сегодняшний день обучаются люди из 15 стран! Планирую серию выездных бизнес-кэмпов в Албанию и, возможно, в другие страны. Пока это все, что меня связывает с туристическим направлением.

В Албании удивительно живописный ландшафт. Фото: личный архив

- Сложно ли находить общий язык с албанцами, да и в целом найти, с кем пообщаться?

- У меня такой характер, что я ни секунды не испытывала недостатка в общении - как с людьми из других стран, которые живут здесь, так и с местными жителями (здесь многие говорят по-английски). Изучение албанского только в планах, но сказать пару стандартных фраз и посчитать до десяти я могу. Мужу проще - он играет в баскетбол за команду Влёры (город, где мы живем). Так что его там немного учат прямо во время тренировок. Албанцы, как мне показалось, люди открытые и дружелюбные, всегда готовы прийти на помощь.

- Чем отличается их менталитет от нашего?

- Меня часто спрашивают, не пристают ли на улицах? Ни разу такого не замечала. Один раз нам с подругой показалось, что именно нам сигналит водитель машины. Мы приосанились, прически поправили, а оказалось - сигнал предназначался водителю встречной машины. Здесь это нормально - два водителя могут стать на дороге, чтобы поздороваться. Любимое выражение албанцев - аваш-аваш, что значит «медленно-медленно». Да, на дороге, бывает, кто-то не соблюдает правила, но вас всегда пропустят, не создавая аварийных ситуаций. Здесь реально никто никуда не торопится! А еще в Албании культ семьи. Вечером почти все выходят на главную пешеходную улицу города и прогуливаются семьями из нескольких поколений, общаются, пьют кофе. Это невероятно прекрасно.

В Албании мягкий средиземноморский климат с достаточно жарким и сухим летом. Фото: личный архив

- Албания больше похожа на Европу или Азию?

- Могу точно сказать, Албания - европейская страна. Читала в интернете комментарии туристов про мусор на улицах. С мусором идет борьба на уровне государства - за полтора года, которые прошли с нашего первого визита, его стало гораздо меньше.

- А еще пугают криминалом. Приходилось с этим сталкиваться?

- Ни разу. Первый раз мы приехали в Албанию на машине. Пересекли пять стран и часть Албании - ни разу не было ни одной ситуации, которую можно было бы назвать криминалом. Однажды нас отпустили полицейские за небольшое нарушение на трассе, когда увидели фату на заднем сиденье. Я ж говорю - культ семьи.

Средняя температура июля на побережье +28...+32°С, но жара переносится очень легко из-за средиземноморского бриза. Фото: личный архив

- А землетрясения? Это еще одна страшилка из интернета

- В городе, где мы живем, почти нет сейсмической активности, поэтому землетрясений здесь особо никто не опасается. Правда, все новые здания строятся с соблюдением сейсмических норм. Мы живем на 10-м этаже, и один раз я ощутила небольшую вибрацию. Оказалось, в тот момент была серия толчков в районе столицы Албании - Тираны. К слову, почти все Балканские страны находятся в зоне сейсмической активности, так что небольшие землетрясения здесь норма.

- Говорят, туризм находится в состоянии, пусть и активного, но все же развития?

- Нужно внимательно выбирать, у кого приобретаете туруслуги. Есть много нюансов по отелям, экскурсиям и так далее. Выбирайте проверенные компании, изучайте рекомендации и отзывы - и будет вам туристическое счастье.

Туристический сезон продолжается с мая по сентябрь, но отдыхать комфортно уже с апреля и по октябрь. Фото: личный архив

- Цены на проживание, продукты, услуги - жизнь дороже, чем в Беларуси?

- На продукты - точно ниже, особенно на овощи и фрукты, особенно сезонные. Кроме того, продукты здесь натуральные и без добавок, продлевающих срок годности. Это очень заметно по вкусу. Хорошую 2-комнатную квартиру (в Албании это кухня-гостиная + спальня) в центре города и в пяти минутах ходьбы от моря мы сейчас арендуем за 240 евро в месяц - это в не сезон. В сезон, конечно, будет в разы дороже. Наши знакомые, которые переехали в Албанию из Великобритании, арендуют квартиру за 190 евро при долгосрочной аренде. Интернет на месяц - около $18, мобильная связь с подходящим мне тарифом - много интернет-трафика - около $14.

- Есть особенности питания? Сколько стоит обед?

- Мне кажется, в Албании везде вкусно, много блюд с морепродуктами. Порции большие, можно смело брать на двоих. Недавно мы с супругом ходили на ужин в таверну на набережной с видом на море. Ужин из двух больших порций баранины на гриле, салата, картофеля, местных мягких сыров и вином обошелся нам в $30. По минским меркам это недорого. Албанцы - очень радушные люди, кстати. Практически в любом месте вас просто так могут угостить местным напитком ракия.

В Албании везде вкусно, много блюд с морепродуктами. Фото: личный архив

- Что бы ты посоветовала туристам, желающим сэкономить деньги?

- По сравнению с соседними странами, в Албании пока недорого отдыхать. Но если есть задача еще и сэкономить, советую выбирать начало или конец туристического сезона. На мой вкус, лучше арендовать апартаменты - это удобнее, чем жить в отеле. Покупать продукты лучше на местных рыночках, там они дешевле, чем в супермаркете. Выбирать пляжи за городской чертой, там ниже аренда зонтиков и шезлонгов. И да, многие приезжают сюда на машине, а когда вас больше, чем двое, получается существенная экономия на авиабилетах.

В Албании осталось немало любопытных военных сооружений. На фото крепость и военный музей Гирокастра XII века. Фото: личный архив

- Виза белорусам не нужна?

- С 1 апреля по 31 октября не нужна, если вы летите из Минска, Москвы или Киева. Для автопутешествия через страны Шенгена, само собой, потребуется виза. В период с 1 ноября по 31 марта белорусы могут приехать в Албанию по Шенгенской визе и оставаться здесь 90 дней в течение полугода.

- Можешь назвать места, где в Албании особенно круто?

- Пока не могу похвастаться богатой географией поездок по Албании, но мне очень понравились термальные источники возле Пермета, город-крепость Гирокастра и невероятно красивые пляжи Орикума. Продолжаем изучать.

Наталье нравится жить в Албании. Фото: личный архив

КСТАТИ

У Натальи и ее мужа есть YouTube-канал #Легкие, где они рассказывают об особенностях жизни в Албании и впечатлениях. Там можно напрямую задать вопросы, на которые они с удовольствием ответят.