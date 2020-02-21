«Прошу не наказывать водителя – мы переживали это вместе». Жителя Брестского района судят за то, что наехал на 2-летнего ребенка

- Я бы хотел, чтобы ни с кем такого не повторялось, потому что это очень тяжело. Я представляю, сколько я принес трудностей родителям Ромы, самому мальчику, его семье, своей семье тоже... Я приношу искренние извинения и прошу меня простить, - выступает в суде 57-летний водитель Сергей Будков, которого судят за то, что сбил 2-летнего Рому.

Авария случилась в агрогородке Страдечь под Брестом в октябре 2019. Согласно материалам следствия, водитель допустил ДТП, потому что отвлекся от управления машиной, потянувшись за ключами на приборной панели. Ребенок на беговеле выехал со двора частного дома на дорогу и попал под колеса. Водителя теперь судят по ч.2 ст. 317 УК РБ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

Рома на беговеле попал под колеса «Пежо» - водитель не заметил ребенка на дороге.Фото: Оксана БРОВАЧ

В коридоре суда мама пострадавшего мальчика и родственники водителя мило и интеллигентно общаются о детях. Обе стороны подали ходатайство, в котором просят прекратить уголовное преследование из-за примирения сторон. Водитель помогал мальчику и его семье, поддерживал морально и материально. Претензий семья ребенка к нему не имеет.

Тем не менее в ходе судебного заседания гособвинитель говорит, что не может согласиться с тем, чтобы оставить водителя без наказания. Он грубо нарушил сразу несколько пунктов правил дорожного движения.

Водитель отвлекся во время движения, хотя и скорость была небольшая. Если бы он во время заметил ребенка, он бы имел возможность предотвратить наезд. Но в результате пострадал малолетний ребенок - он после ДТП лечился от тяжелых травм.

Кроме этого, согласно выводам следственного эксперимента, Сергей на 15 см заехал на чужую полосу. Эксперты заключили, что мальчик на дороге не мешал проезду автомобиля, если бы он ехал по своей полосе.

– Из его показаний следует, что он отвлекся на некоторое время из-за того, что у него съехали в автомобиле ключи - и почувствовал скрежет под автомобилем. Двигался не по правой полосе, а принял влево, потому что на обочине был припаркован грузовик МАЗ и он опасался, что из-за него могут выбежать дети, - говорит в суде прокурор.

Учитывая исключительно положительные характеристики водителя, гособвинитель попросил суд не лишать обвиняемого свободы. Он запросил для Сергея Будкова наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% заработка. Также попросил лишить его прав на 5 лет.

Семья водителя общается с пострадавшей стороной и помогала ребенку с лечением.Фото: Оксана БРОВАЧ

– Я прошу не наказывать Сергея Александровича. Мы это переживали вместе, он нам помогал. Мы видели, что он сильно раскаивается. Как и его семья... Там были проблемы со здоровьем, дети переживали... Сын у нас один. Это было очень тяжело, конечно, но я очень рада, что так закончилось все - он у нас живой, здоровый. Хотелось бы, чтобы это дальше никак не шло, - выступает в суде мать маленького Ромы, который на своем беговелосипеде попал под колеса машины.

Обвиняемый тоже не винит мать за то, что не углядела за ребенком.

– Мне кажется, у каждого человека, у которого были дети, бывали такие моменты, что ты мог потерять контроль пусть на несколько секунд. И любой родитель не хочет вспоминать такие моменты. Так произошло, и я раскаиваюсь, – сказал Сергей Будков в последнем слове.

На этом суд удалился в совещательную комнату. Приговор мужчине огласят в понедельник 24 февраля.