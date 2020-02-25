«Теплая погода и солнце - это плохо. Цветы начинают распускаться!»: как под Брестом выращивают тюльпаны к 8 Марта

На фермерское хозяйство семьи Кухарчук из Жабинковского района можно было бы водить экскурсии для уставших от зимней темноты и серости горожан. Едва переступаешь порог теплицы - и словно попадаешь в рай: кругом столько цветов! Так и хочется упасть на этот красочный ковер и забыться. Только пения птиц не хватает.

В теплице вечное лето! Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

- У нас всегда лето! Это первый год зимы нет, обычно всюду снег, морозы трещат - а у нас цветы! - говорит Анастасия Кухарчук, которая из любви к цветам вырастила целый бизнес.

Подтянутая, улыбающаяся женщина скромничает, просит ее не фотографировать - мол, я уже в тени, молодежь тут всем заведует. Бразды правления фермерским хозяйством «Ева-Лэнд» она отдала детям. Сын Андрей - директор, дочь Людмила - юрист, помогает в переговорах с поставщиками и в решении других важных вопросов. Ну а первая внучка Ева дала хозяйству название - в 2006 году, когда она родилась, Анастасия Павловна получила документы на землю в деревне Стриганец и основала фермерское хозяйство.

Андрей Кухарчук в хозяйстве директор.

- Любовь к цветам привела к такому делу. Хотелось, чтобы им было лучше, - о цветах Анастасия Кухарчук говорит, как о живых существах. - У нас все начиналось не как бизнес, по принципу лишь бы заработать. Цветы - это красота, духовность… В 90-е годы прошлого века, когда была разруха, денег вообще не было, и мы взялись в зеленхоз поставлять цветы. Это были анютины глазки, виола - тогда они были популярны. Мы их выращивали и сдавали. Так и закрутилось… - вспоминает Анастасия Павловна.

Чтобы разбираться в растениях так же хорошо, как мама, сын Андрей получил образование агронома.

- А у меня разве был выбор? – шутит нынешний директор хозяйства.

Унаследовать получилось не только дело, но и трогательное отношение к цветам.

- Тут энергетика такая… Там - люди, суета, а зайдешь в теплицу - никого нет, можно расслабиться. Как в ботаническом саду! - говорит Андрей.

ЛУКОВИЦЫ - ГОЛЛАНДСКИЕ, НО ЦВЕТЫ - БЕЛОРУССКИЕ

Хозяйство занимается только растениями. В открытом грунте стоят хвойные для приусадебных участков. В стеклянной теплице - разноцветный ковер из примул, цикламенов и гвоздик в горшочках.

Примулы в горшочках тоже пользуются популярностью перед 8 Марта. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

- Это все подарочные цветы к 8 Марта. По-моему, они просто шикарные! Они могут дома постоять, а потом их можно высадить на клумбу, - проводит в стеклянную оранжерею Андрей.

Но все же бессмертная восьмимартовская классика - это тюльпаны! В этом году к первому весеннему празднику «Ева-Лэнд» вырастила больше 800 тысяч тюльпанов. Нидерландских по происхождению - из голландских луковиц, белорусских по месту рождения.

Тюльпаны в теплицах готовятся к 8 Марта еще с зимы. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

- Голландцы приезжают к нам очень часто. У них в основном семейные компании, но если мы цветами 20 лет занимаемся и 7 лет назад начали выращивать тюльпаны, то их фирмам по 100 - 125 лет. Они видят, что в Беларуси начали много цветов выращивать. Рынок свежий, объемы растут, соответственно, здесь можно продавать семена. Но они еще и приезжают посмотреть, как растут их тюльпаны, дают консультации, - рассказывает директор.

Подготовка к 8 Марта начинается еще зимой - и не важно, что ее в этом году в Беларуси не было. Чтобы вырастить тюльпаны как раз к празднику, нужно строго следить за технологией.

Цветы едут на сортировку. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

Зимой луковицы цветов сидят в земле при температуре около 5 градусов. И ждут, когда начальство включит весну, то есть поднимет температуру в теплице. Потепление на тюльпановых полях начинается примерно с 10 января. И как раз к середине февраля они вырастают до нужного размера.

Семья начала заниматься цветами для души - а потом оказалось, что на этом можно зарабатывать. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

- Часть мы выгоняем к 14 февраля, но основную массу растим к 8 Марта. Когда-то начинали с 200 тысяч тюльпанов, сейчас их почти в 4 раза больше, - Андрей точно знает, сколько цветов в его теплицах.

Луковицы обрезаются на конвейере. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИКФото: Оксана БРОВАЧ

ЗА РАБОТУ НА ЦВЕТАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ТЫСЯЧУ ДОЛЛАРОВ

- Не жалеете, что занялись ими?

- Бывает, что и жалею. Когда сутками не спишь! - смеется Андрей. - Сейчас как раз массовая срезка идет. Теплая погода, как сейчас, и не дай Бог еще и солнце - это для нас плохо. В теплице становится очень жарко, и цветы начинают быстро распускаться. Поэтому мы начинаем до рассвета. Сегодня в 6, а вчера закончили в 23:30, - вздыхает хозяин.

Конвейер работает прямо в теплице. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

Собирают цветочный урожай здесь особым способом. Сначала тюльпаны вырывают из земли с корнем. На конвейере автоматически отрезают луковицы. Затем работники сортируют цветы по размеру, собирают в букеты по 15 штук и заворачивают в бумагу. И после этого цветы упаковывают в коробки и отправляют на склад.

Женщины говорят, что с цветами работать не так-то просто - но всегда радостно. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

Оптовикам хозяйство продает готовые букеты по 15 тюльпанов в каждом. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

Цветы в букете должны быть тютелька в тютельку - одинакового размер. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

- Там темно и прохладно. При температуре не больше 5 градусов они могут храниться до месяца, - объясняет Андрей Кухарчук.

В таком виде в прохладном темном месте тюльпаны могут храниться почти месяц. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

В хозяйстве постоянно работают 8 человек. Испачкать руки в земле не боится никто: когда нужно срочно срезать цветы, все бросают несрочную работу и дни напролет проводят в теплицах.

Чтобы быстро собрать цветочный урожай, хозяйство берет людей на подработку. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

- Если нужно, нанимаем рабочих. Приезжают из Березы, Кобрина бригады по 5 - 10 человек. Местные из деревни тоже работают. Из Украины приезжают. Некоторые здесь и живут, у нас есть помещение для рабочих, там кровати, кухня. Уже несколько лет к нам ездит молодая пара украинцев, муж с женой - они отлично работают, без них очень тяжело.

- Сколько на цветах можно заработать?

- Мы платим 3,5 рубля в час. Тем, кто много и хорошо работает, мы много и платим. В прошлом году я нашему Андрею из Украины заплатил тысячу долларов за три недели. Бывает, человеку объясняешь-объясняешь - и без толку. А с ним достаточно взглядом общаться! Я без него как без рук. В самый сложный период я стараюсь приплачивать, чтобы было желание в следующем году приехать, - рассуждает Андрей.

Андрей - ударник: работает с цветами шустро, но бережно. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

ПОКУПАТЬ ЛУЧШЕ ЗАКРЫТЫЙ ТЮЛЬПАН

Со склада цветы забирают оптовики. Они их продают потом в цветочных магазинах и на уличных лотках - в основном в Минске.

- Оптовые фирмы, которые импортируют цветы из Нидерландов, последние четыре года к 8 Марта везут наши тюльпаны, - делится директор хозяйства.

Чтобы не отставать от модных цветочных трендов, Андрей Кухарчук ездит на специализированные выставки в Европу. Там он выбирает новые сорта, но с таким расчетом, чтобы потом угодить белорусам.

- Мы смотрим, чтобы был цвет подходящий, лист красивый, бутон определенной формы, цветок высокий, цвет насыщенный.

Тюльпаны срывают до того, как они раскрылись - тогда они будут долго стоять дома. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

- Подходящий цвет - это какой?

- Такой, который бы понравился нашим покупателям. Все очень традиционно: красные, желтые… Фиолетовые в моде, сиреневые очень любят. Хотя классический красный уже не очень берут: надоел, наверное. Черные и синие тоже нет, - раскрывает предпочтения белорусов фермер.

- Как покупателю понять, что тюльпан не завянет на следующий же день?

- Обратите внимание на листья - они не должны висеть, быть помятыми. У тюльпанов смотрите на бутон. Если он большой, то это значит, что тюльпан уже открылся. Тюльпаны ведь как: солнце вышло - он открылся, солнце зашло - он закрылся. Если цветок два раза так сделал, то он очень мало постоит. Желательно, чтобы он один раз открылся либо вообще ни разу не открывался. Иногда, чтобы цветы лучше продавались, их перед реализацией ставят в теплое помещение и в воду, чтобы они напитались, приоткрылись и стали большими. Они долго стоять не будут, но люди у нас почему-то любят крупные цветы. На улице в марте холодно, тюльпаны стоят закрытые, а приносишь их домой, они опа - и все.

Сиреневые и фиолетовые тюльпаны сейчас самые популярные у белорусов. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

- А сколько тюльпановый букет в идеале должен простоять дома?

- Мои знакомые говорят, что тюльпаны, которые я им срезал, две недели стоят. Свежий зелененький тюльпан без проблем столько простоит! Нужно просто вовремя менять воду. Не надо ни аспирина, ни сахара. Можно только кончики подрезать, потому что они закупориваются и тюльпан не может пить. И дома не должно быть душно, и возле батареи не надо букет ставить.