«МОВА» белорусских городов: весной в Минске и областных центрах страны появится серия арт-инсталляций

В рамках инициативы «Веліч роднай мовы» весной 2020 года в Минске и крупнейших городах Беларуси – Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве – появится серия необычных художественных инсталляций. Это будут яркие наборы интерактивных скульптур, которые вместе образуют слово «МОВА».

Монументальные текстовые инсталляции станут местами комфортного отдыха, потому что фактически представляют собой уличную мебель, сделанную из дерева и металла. Автор арт-объектов – известный белорусский скульптор Павел Войницкий. По его замыслу, «МОВА» служит местом коммуникации, где люди могут встречаться и общаться, удобно расположившись на скульптурных буквах.

Локальный колорит каждого из шести регионов будет выражен через цвет инсталляций –идея проекта базируется на концепции национальных цветовых предпочтений, разработанной выдающимся дизайнером, художником и поэтом Михалом Анемподистовым в книге «Колер Беларусі», а также на исследованиях крупнейшего белорусского этнографа Михаила Романюка, который реконструировал цвета традиционных народных костюмов разных регионов Беларуси.

- С помощью арт-инсталляций мы хотели бы подчеркнуть, что родной язык – это красиво и комфортно, а его присутствие меняет все вокруг нас к лучшему. А1 неслучайно взялась за реализацию такого проекта, потому что презентация национальных феноменов и поддержка белорусского языка – одни из самых важных направлений деятельности нашей компании. Зашифровав ее имя в слове «МОВА», этот приоритет мы выделили и визуально. Когда все арт-объекты будут установлены, планируем создать рядом с ними сеть бесплатного Wi-Fi от А1, – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

Поскольку Минск - географический, социальный и культурный центр страны, где перемешаны особенности всех регионов, это будет отображено с помощью всех основных цветов, которые характеризуют нашу страну, – синего, зеленого, желтого, красного и черного. Место расположения инсталляции в столице еще уточняется.

- Черный и красный – базовые цвета каждого из арт-объектов, и они будут использованы во всех городах. Остальные оттенки абсолютно разные, подчеркивающие отличительные черты каждого региона. Все цвета выбраны неслучайно – при разработке колористических сочетаний учитывалось множество уникальных местных особенностей – например, природных: зеленые парки Гомельщины, серые Полесские болота, голубые озера Витебщины и так далее, – пояснил Павел Войницкий.

Таким образом, для инсталляции в Бресте выбрано гармоничное сочетание зеленого, разных оттенков синего, красного и черного. Там она будет установлена на пересечении улицы Советской и набережной Франциска Скорины. «МОВА» в Витебске, исполненная в характерных цветах творческого объединения УНОВИС, появится перед мостом 1000-летия. Арт-объекты в Гродно будут желтого, разных оттенков синего, красного и черного цветов – их планируется разместить на улице Мостовой. На улице Кирова в Гомеле установят композицию из голубой, желтой, серой, красной и черной букв. На Троицкой набережной Могилева – зеленой, голубой, желтой, красной и черной.

- Проект призван популяризировать родной язык, по-новому раскрыть семантику белорусского слова с помощью арт-объектов. Его уникальность – в сочетании утилитарной и художественной функций трехмерных инсталляций. Отдельно стоит отметить большой туристический потенциал этого проекта для всех городов, где композиции будут установлены, – отметил инициатор проекта «Веліч роднай мовы» Захар Дудинский.

Во всех городах арт-объекты появятся весной.