Комедию «Смерть нам к лицу» в Минске представит режиссер Борис Гуц

После общения со зрителями он представит в Минске свой новый фильм «Смерть к нам лицу», который снят на мобильный телефон.

Борис Гуц - режиссер, сценарист, продюсер, монтажер и художник из Москвы. Кино, видеоартом и анимацией он начал заниматься в 2007 году, а перед этим 9 лет работал на телевидении. В 2012 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Свою режиссерскую карьеру Борис Гуц начал с короткометражных фильмов «Третий лишний» (2007) и «Твой брат так не умеет» (2014). Дебютный полнометражный фильм «Арбузные корки» снял в 2016 году. Картина имела большой успех и была показана на российском фестивале «Движение». Вторым полным метром режиссера стала комедия «Фагот», полностью снятая на iPhone 7 Plus и камеру GoPro (2018).

«Смерть нам к лицу» - новый фильм Бориса Гуца, в котором он выступил режиссером, автором сценария и одним из продюсеров. Это история молодой пары, также снятая на iPhone: Петя работает курьером, а его девушка Маша лечится и готовит вечеринку к своим похоронам – она смертельно больна. Комедийная мелодрама уже отмечена главным призом XXVII Российского кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге и Призом Гильдии продюсеров России за лучшую продюсерскую работу в игровом фильме.

Зарегистрируйтесь на сайте фестиваля и станьте гостем этого события. Вход на мероприятие свободный, однако количество мест ограничено. Регистрация завершится 26 февраля в 23.59.

Мероприятие начнется в 19.00 в кинотеатре VOKA Cinema.