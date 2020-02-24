Что делать, если начальник дает только половину отпуска перед декретом?

Имеет ли право наниматель предоставить мне лишь половину отпуска перед отпуском по беременности и родам, если в прошлом году я вышла из отпуска в конце сентября? Отпуск по беременности начинается с 6 апреля. Работаю на 0,5 ставки.

Юлия.

Это зависит от того, на трудовой отпуск какой продолжительности к началу декрета у вас будет право. То, что вы отдыхали в сентябре, и работаете на 0,5 ставки, здесь не имеет значения.

Важно, за какой рабочий год вы тогда были в отпуске и полностью ли его использовали. Допустим, рабочий год у вас заканчивается уже после начала декрета. Если в сентябре вы использовали отпуск полностью, то перед декретом вообще не имеете права на трудовой отпуск. Если вы использовали лишь часть отпуска, то вам можно будет взять оставшуюся часть.

Если новый рабочий год начался у вас уже после осеннего отпуска, то перед декретом по вашему желанию вам обязаны предоставить трудовой отпуск в полном объеме (п. 5 абз. 3 ч. 4 статьи 168 Трудового кодекса). В этом случае его продолжительность не рассчитывается пропорционально времени, отработанному в текущем рабочем году. И более того, если женщина только устроилась на работу и не проработала полгода, она все равно имеет право на полный трудовой отпуск перед декретом (п. 1 ч. 2 ст. 166 Трудового кодекса).

На части трудовой отпуск может быть разделен лишь по договоренности между работником и нанимателем (ч.1 ст. 174 Трудового кодекса). Поэтому, если вы имеете право на полный отпуск, а наниматель предлагает перед отпуском по беременности и родам взять лишь его часть, то сделать это можно только с вашего согласия.

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