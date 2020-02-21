2020-02-23T01:00:21+03:00
Звезды
КП Беларусь

Звезда фильмов «Я худею» и «Полицейский с Рублевки» Александра Бортич приехала навестить родных в Гродно

О любви к маме и родному городу она рассказала в соцсетях
Эвика ОТТО
Поделиться:
Актриса Александра Бортич приехала навестить родных в Гродно. Фото: Инстаграм @bortichАктриса Александра Бортич приехала навестить родных в Гродно. Фото: Инстаграм @bortich
Изменить размер текста:

Гродно для актрисы - родной город, ведь до 7 лет она жила тут с бабушкой, пока не переехала в Москву с мамой. А родилась Саша в Светлогорске Гомельской области. В общем-то поездки на родину для нее не такая уж редкость - как минимум раз в год она бывает здесь и всегда сообщает об этом подписчикам в Инстаграм.

- И подпись не могу придумать, просто очень люблю маму и Гродно, - поделилась однажды фото с мамой Оксаной Бортич актриса.

Саша Бортич с мамой в Гродно. Актриса, призналась, что любит Гродно. Фото: Инстаграм @bortich

Саша Бортич с мамой в Гродно. Актриса, призналась, что любит Гродно. Фото: Инстаграм @bortich

А в мае 2019 года Саша приезжала в Гродно со своим возлюбленным - сыном уральского бизнесмена, владельцем сети школ ораторского искусства Евгением Савельевым, с ним она встречается с 2018 года. Актриса подписала снимок на фоне Коложской церкви: «Дома хорошо». Самые внимательные поклонники заметили на безыменном пальце правой руки Бортич кольцо, похожее на обручальное. Но официально пара информацию не подтвердила.

Актриса со своим избранником Евгением Савельевым. Фото: Инстаграм @bortich

Актриса со своим избранником Евгением Савельевым. Фото: Инстаграм @bortich

Звезда фильмов «Викинг», «Я худею» и «Полицейский с Рублевки» - настоящая Золушка кино: наша землячка не поступила в театральный институт, но это не помешало ей стать известной актрисой. Ведь эту мечту она не оставляла с детства - посещала театральную студию. До того как попасть на киноплощадку, девушка работала официанткой в баре. А уже в 20 лет Саша снялась в главной роли в фильме «Как меня зовут», за 5 лет в ее копилке появилось более 30 ролей. Актриса настолько стремительно ворвалась в кинематограф, что даже Владимир Познер взял у Бортич интервью.

Актриса признается, что главный человек для нее - мама. Она во всем поддерживает Сашу и не критикует дочь за откровенные сцены в кино. Бортич называет маму близкой подругой, на которую хочется равняться. А вот с родным отцом актриса не общается с подросткового возраста (родители развелись, когда Саше было 3 года). Однажды в интервью актриса заявила, что ей не нужна любовь родного отца. С 10 лет девочку воспитывал отчим Андрей - второй муж Оксаны Бортич.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Анжелика Пушнова: Команда Сергея Лазарева обещала помочь, если выиграю национальный отбор на «Евровидение»
22-летняя певица и ведущая рассказала, что о ней думает Филипп Киркоров, чем занималась в костюме яйца и хорошо ли, когда папа твой продюсер [фото, видео]
Новости 24
В Минске через месяц закроют 6 станций метро – присоединят новую линию
В Беларуси могут разрешить покупать через интернет алкоголь и табак
Штормовое предупреждение: в понедельник в Беларуси ветер до 18 м/с
Три человека пострадали в лобовом столкновении под Оршей
Из-за сильного ветра в Минске часть остановки упала на пенсионерку
Лукашенко поздравил белорусских мужчин с Днем защитников Отечества
«В условиях отрицательной динамикой курса национальной валюты». Топливо подорожало на 1 копейку
В Европе зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
Грушевскому скверу в Минске вернут прежние границы
ЧП: На охоте погиб бизнесмен. Предположительно, к этому причастен глава Докшицкого района, идет следствие
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек
HBO анонсировал продолжение популярного сериала «Друзья»
В частном доме Шклова взорвался отопительный котел
Минздрав: из-за теплой зимы клещи проснулись раньше обычного
Жительница Оршанского района нашла в сигаретах вещество похожее на ртуть
Посмотрите, на новые проездные в Минске: темно-синие, с достопримечательностями и миленькими иконками
Лукашенко назначил Короля на руководящую должность в Генштабе
В Гомеле на улице поймали эксгибициониста, который оказался священником
Под Шкловом Ford Focus съехал в кювет и врезался в дерево: водитель в реанимации
В Беларуси ИП и юрлица буду штрафовать за бонусы от продвижения социально значимых товаров
Выиграли от «Белпочты» смартфон? Не верьте, это мошенники!
«По фальшивым документам брали машину в аренду и исчезали на ней»: в Минске задержали банду «гастролеров»
«Белпочта» рассказала, в каком случае за заграничную посылку нужно будет отчитываться
Статистики: Беларусь - страна счастливых мужчин
Белорусам предлагают российское гражданство на льготных условиях
В Витебске за гражданское мужество наградили тех, кто помог милиции: это подростки!
В своей квартире нашли мертвой минчанку, ее тело мумифицировалось
Оранжевая суббота 22 февраля: осторожно, будет почти шторм!