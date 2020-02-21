2020-02-21T17:02:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Нашла под ним ребенка без признаков жизни»: в Барановичах мужчина уснул и придавил 3-месячного ребенка

Мужчина был нетрезв, следователи разбираются в ситуации. Раньше к многодетной семье никаких претензий не было
Оксана БРОВАЧ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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- Это несчастный случай, в нем разбираются следователи. Никаких комментариев я не даю. Последние несколько лет к этой семье вопросов не возникало. Многодетная хорошая семья, - сказала «КП» по телефону Татьяна Шестак, начальник управления по образованию Барановичского горисполкома.

Известно, что в семье, где все произошло, пятеро детей. Утром 20 февраля мать с одним из старших детей поехала в Минск на прием к врачу. Трехмесячный сын остался с 32-летним отцом. Домой женщина вернулась после обеда.

- Она обнаружила мужа спящим на диване. Подняв мужчину, она нашла под ним ребенка без признаков жизни, - комментирует Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.

Женщина вызвала скорую помощь, приехала и милиция. Медицинское освидетельствование показало, что отец был в нетрезвом состоянии - тест показал 1,4 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Барановичский межрайотдел СК проводит по этому факту проверку. Установить точную причину смерти ребенка поможет судебно-медицинская экспертиза.

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