Домрачева о работе тренером: «Дочка всегда с нами. Под присмотром, пока мы на гонках»

Олимпийская чемпионка, работающая сейчас вместе с супругом Оле-Эйнаром Бьорндаленым тренером сборной Китая, рассказала о своем новом этапе в биатлоне. Для «Матч ТВ» она ответила на вопрос о том, что у них единственная команда в мире, где тренеры выступят лучше спортсменов, если бы такое было возможно.

- Смешной вопрос. Если серьезно потренироваться, наверное, сумеем обогнать подопечных, но все силы тратим как раз на то, чтобы они бежали быстрее нас. Вообще напрямую не состязаемся, за контрольными тренировками наблюдаем со стороны, чтобы подметить все нюансы.

- Дочку когда видели в последний раз?

- Вы что, она всегда с нами! Под присмотром, пока мы на тренировках или гонках. Так что видела сегодня утром.

Напомним, дочка Дарьи Домрачевой и Оле-Эйнара Бьорндалена родилась 1 октября 2016 года.

В июне 2018 года Домрачева завершила карьеру.

Дарья Домрачева пожертвовала карьерой ради дочери

А в прошлом году стала тренером сборной Китая.

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