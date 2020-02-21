Белорус Герасимов впервые обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга

На турнире ATP в Марселе (призовой фонд 691 тысяч евро) Егор Герасимов (72-й в мировом рейтинге) обыграл бельгийца Давида Гоффена (10) - 6:4, 7:6 - и вышел в четвертьфинал. Это его первая победа в карьере над соперником из топ-10. Да и в целом наши теннисисты не побеждали столь рейтинговых оппонентов со времен Мирного и Волчкова.

Самое главное, что 27-летний (да, уже пора) белорус в последнее время показывает стабильную игру. Ведь редкие вспышки бывали и раньше. С прошлого сезона Герасимов прибавляет в рейтинге: поднялся с 157-го на 98-е место. В 2019-м в Питере обыграл 13-ю ракетку мира (на тот момент) Маттео Берреттини. В январе Егор дошел до 1/32 финала на Australian Open, где уступил седьмой ракетке мира Александру Звереву.

Прогресс связан с тем, что Герасимов залечил травму спины (потребовалась операция), которая вывела его из строя на восемь месяцев. С середины прошлого года начал сотрудничество с латвийским тренером Артуром Казиевсом. По стилю игры Герасимов чем-то напоминает Макса Мирного: рост 196 см, мощная подача, частые выходы к сетке. Осталось разнообразить игру в техническом и тактическом плане.

25-летний Илья Ивашко в прошлом году в рейтинге был на 80-й позиции. Но тогда он держался на багаже того, что заработал ранее, например, 2018-м на Australian Open дошел до второго раунда, на турнире в Марселе обыграл 13-ю ракетку мира Стена Вавринку. Дальше последовал спад, и сейчас в рейтинге лишь на 137-й строчке.

Другие белорусы далеко за пределами первой сотни рейтинга ATP: Владимир Игнатик - 363-й, Иван Лютаревич - 369-й. Владимир Волчков в свое время был на 25-й строчке, Макс Мирный - на 18-й (в одиночном разряде) и на 1-й (в парном).

Белорус Егор Герасимов обыграл 10-ю ракетку мира Давида Гоффена на турнире в Марселе. Источник: Open 13 Provence

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