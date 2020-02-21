Рекламная игра «Дачный марафон»

Сведения об организаторе рекламной игры:

Закрытое акционерное общество «БелКП-ПРЕСС»

Место нахождения организатора рекламной игры:

220034, г. Минск, ул. Платонова 1б, к. 401 (4 эт.)

Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «БелКП-ПРЕСС» выдано Мингорисполкомом 17.12.1999 г. на основании решения №1355, УНП 100742707

Контактный телефон (код): (017) 284-68-58

Сайт: kp.by

Сведения о рекламной игре:

Наименование рекламной игры: «Дачный марафон»

Срок начала рекламной игры: 21 февраля 2020 года

Срок окончания рекламной игры: 31 марта 2020 года

Территория проведения рекламной игры Республика Беларусь

Наименование товара, в целях стимулирования реализации которого проводится рекламная игра: Газета «Комсомольская правда» в Белоруссии» (индивидуальная подписка на еженедельный выпуск «толстушка» или ежедневный выпуск, включая «толстушку») на 1-е полугодие 2020 г. или 2 квартал 2020 г. (апрель-июнь 2020 г.)

Телефон для справок (код): (017) 284-68-58

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

1. Участниками рекламной игры могут быть физические лица, оформившие индивидуальную подписку (на общих основаниях либо льготную) на газету «Комсомольская правда» в Белоруссии» (еженедельный выпуск «толстушка» или ежедневный выпуск, включая «толстушку») на 1-е полугодие 2020 г. или 2 квартал 2020 г. (апрель-июнь 2020 г.) по любому подписному индексу в РУП «Белпочта», РУП «Белсоюзпечать», ОАО «Могилевсоюзпечать», Брестском филиале РУП «Белсоюзпечать», Витебском филиале РУП «Белсоюзпечать», Гомельском филиале РУП «Белсоюзпечать», на сайте kр.bу.

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- Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

2. В семи выпусках газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии» от 21.02.2020 г., 22.02.2020 г., 25.02.2020 г., 26.02.2020 г., 27.02.2020 г., 28.02.2020 г. и 29.02.2020 г. публикуется купон. Участнику рекламной игры необходимо из любого указанного выпуска газеты вырезать один купон и заполнить его. В купоне участнику необходимо указать: фамилию, полное имя и отчество (без сокращений), место жительства, контактный телефон в международном формате (код страны - код города или сети - номер телефона).

Для участия в рекламной игре участнику необходимо прислать копию квитанции или чека об оплате подписки и заполненный надлежащим образом оригинальный купон на адрес редакции: 220005, г. Минск, а/я 192, с пометкой «Дачный марафон» с 21 февраля 2020 г. до 10 марта 2020 г. включительно (срок определяется по дате почтового штемпеля получения). Письма, полученные позднее 10 марта 2020 г., к участию в рекламной игре не допускаются.

Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные участниками рекламной игры, и за достоверность сведений, указанных при заполнении купона.

Каждый участник может принимать участие в рекламной игре неограниченное количество раз.

3. Для контроля за проведением данной рекламной игры ЗАО «БелКП-ПРЕСС» создаёт комиссию по проведению рекламной игры в составе пяти человек. Комиссия следит за проведением рекламной игры, проводит розыгрыш, оформляет результаты розыгрыша протоколом, решает спорные вопросы при проведении рекламной игры.

Состав комиссии по проведению рекламной игры:

1) Мартинчик Людмила Сергеевна, председатель комиссии ведущий юрисконсульт ЗАО «БелКП-ПРЕСС»

2) Стельмах Лидия Васильевна, член комиссии начальник отдела распространения и продвижения ЗАО «БелКП-ПРЕСС»

3) Левковский Андрей Викторович, член комиссии редактор газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии» ЗАО «БелКП-ПРЕСС»

4) Сушкевич Светлана Леонидовна, член комиссии менеджер отдела маркетинга и общественных связей ОАО «Приорбанк»

5) Дрозд Ирина Адамовна, член комиссии специалист по продажам ЗАО «БелКП-ПРЕСС»

4. Комиссия по проведению рекламной игры проверяет поступившие купоны на соответствие их настоящим правилам. Купоны, заполненные неразборчиво, либо не заполненные полностью, к участию не допускаются.

5. Призовой фонд сформирован за счёт имущества и денежных средств организатора рекламной игры. Состав и размер призового фонда указан в таблице 1 п. 5 правил.

Таблица 1. Состав и размер призового фонда

Размер призового фонда составляет: 2 526,78 (Две тысячи пятьсот двадцать шесть) белорусских рублей 78 копеек.

6. Розыгрыш призов проводится в 11.00 11 марта 2020 г. в офисе ЗАО «БелКП-ПРЕСС» по адресу: Минск, ул. Платонова, д.1Б, 4 этаж, к.407.

Розыгрыш проводится комиссией по проведению рекламной игры в следующем порядке: все поступившие в срок и надлежащим образом оформленные конверты помещаются в лототрон и путём случайного вытягивания конвертов разыгрываются призы в последовательности, указанной в таблице 1 (п. 5 правил). Всего определяется 20 победителей.

7. Победители будут уведомлены о выигрыше призов заказным письмом и телефонным звонком до 18 марта 2020 г.

Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с участником в случае предоставления недостоверной информации, предоставленной участником.

8. Срок выдачи выигрышей - до 31.03.2020 г. В случае если участник, признанный победителем, не является за получением приза в указанные сроки, либо с победителем не удается связаться и уведомить его о выигрыше из-за некорректных данных, указанных им в купоне, либо был представлен письменный отказ от получения приза, либо организатор выявил факты нарушения победителем требований настоящих правил, приз остается в распоряжении ЗАО «БелКП-ПРЕСС».

9. Для получения приза победитель должен приехать в офис ЗАО «БелКП-ПРЕСС» по адресу: г. Минск, ул. Платонова, д. 1Б, к. 407 с 10.00. до 17.00. в рабочие до 31.03.2020 г. или 28.03.2020 г. с 10:00 до 12:00, предварительно связавшись с организатором по телефону (017) 284-68-58.

Для получения приза победитель обязан предъявить паспорт гражданина Республики Беларусь (вид на жительство на территории Республики Беларусь), а также подписать все необходимые документы, связанные с получением приза.

Организатор не оплачивает участникам рекламной игры расходы, связанные с проездом к месту получения призов.

10. Результаты розыгрыша являются окончательными.

11. Денежный эквивалент приза не выплачивается.

12. С момента передачи приза участнику к последнему переходят все риски и обязательства, связанные с владением и пользованием имуществом.

13. Организатор при выдаче выигрышей победителям рекламной игры признается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Республики Беларусь. Выдача призов производится путём передачи приза Победителю за минусом суммы денежного вознаграждения в размере возмещения подоходного налога (призы № 4, 5).

14. Результаты проведения рекламной игры будут опубликованы в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии» до 18.03.2020 г.

15. Публикация правил проведения рекламной игры состоится в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии» до начала рекламной игры.

16. Ознакомиться с официальными правилами проведения рекламной игры, а также получить ответы на все интересующие вопросы по проведению рекламной игры можно в офисе ЗАО «БелКП-ПРЕСС» по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 1Б, к. 407 либо по телефону (017) 284-68-58 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

17. Принимая участие в рекламной игре, все участники соглашаются с тем, что в случае победы в игре их имена, отчества и фамилии, данные, фотографии могут быть обнародованы и использованы организатором бесплатно в любых рекламных и (или) информационных материалах, в том числе в рекламных играх, в рамках данной игры. Все права на такие рекламные материалы принадлежат организатору.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3743, выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 07.02.2020 г.