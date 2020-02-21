Соболенко о воссоединении с Турсуновым: «Я его послала, заблокировала. Потом разблокировала»

Арина Соболенко (13-я в рейтинге WTA) уступила второй ракетке мира Симоне Халеп в четвертьфинале турнира в Дубае, хотя первый сет остался за белоруской - 3:6, 6:2, 6:2.

«Прессболу» она рассказала некоторые подробности второго воссоединения с тренером Дмитрием Турсуновым.

– Я его послала, заблокировала, сказала себе: «Все! Надо двигаться дальше!» Потом разблокировала, набрала его и спросила: «Двигаемся дальше?» Просто тяжело, когда у людей одинаковый характер. Тем более такой, как у нас. Если оба вспылили, лучше ненадолго разойтись по сторонам. Хотя бы на часик. Не видеть друг друга, успокоиться. Потому что если начинаем цепляться, слово за слово... Там уже сразу летят угрозы увольнения, грубые высказывания...

– Грубые – это то, что мы подумали? Вы его реально посылаете на три буквы?

– Ну да.

– А он что?

– А он отвечает: «Сама туда иди!» Блин, всякое бывает! Ведь все хотят, как лучше. Иногда получается так, как получается. Потому что все нервничают, переживают за результат. Каждый задумывается: как же так, вроде бы все делаем правильно. Дмитрий со своей стороны, я – со своей.

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