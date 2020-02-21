«Напоказ белорусы - тихушники, но многие мечтают о свободном сексе»: свингеры рассказали, как скрываются от всех и меняются парами

Мои собеседники - молодые, успешные мужчины и женщины. В том числе семейная пара, которая воспитывает совместного ребенка. Все подтянутые, общительные, с хорошим образованием и достатком, бизнесмены, медики и даже педагоги… До того как я включаю диктофон, они просят изменить имена. Каждый из них скрывает, что он - свингер. Говорить об этом они не решаются даже самым близким.

«Мы взрослые люди. Зачем вы лезете в нашу постель?»

- Мы устали от нападок общества, хотя не делаем ничего криминального. Как только где-то всплывает слово «свингер», люди буквально взрываются и с пеной у рта обвиняют в безнравственности и оскорблении семейных ценностей. Но ведь секс - это нормально! Просто у нас к нему неклассическое отношение. Да, мы меняемся партнерами, но делаем это добровольно, взаимно! - пытаются объяснить свою позицию мои собеседники.

- А что по этому поводу говорит закон?

- Быть свингером - не нарушение закона. Как и групповой секс по взаимному согласию. В ранг преступления нашу форму сексуальной свободы возводит только общество. Из-за всех этих штампов мы вынуждены бояться, как бы кто о нас не узнал. Хотя во многих европейских странах это очень популярное движение.

- Определение свингерства - «кратковременный, взаимосогласованный обмен сексуальными партнерами среди семейных пар». Но среди вас не только семейные. В таком случае чем свингерство отличается от беспорядочного или группового секса?

- Чтобы быть свингером, не обязательно состоять в браке, - рассказывает Дмитрий (имена героев изменены по этическим соображениям. - Ред.). - Это уже давно более широкое понятие. Мы можем взаимодействовать парами, приглашать одного партнера… Просто если ты не состоишь в этой тусовке, сложно найти девушку, которая бы поняла и приняла, что, к примеру, за одну ночь я хочу сменить несколько партнеров, и при этом не назвала тебя извращенцем. Сообщество свингеров для нас - безопасное пространство. Здесь никто не будет оскорблять и тыкать в тебя пальцем.

По словам наших собеседников, интервью «Комсомолке» - возможность донести до общества свое видение сексуальных предпочтений.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

- А вы не задумывались, почему у многих на вас такая бурная реакция?

- Беларусь - общество двойных стандартов, - говорит Семен. - Напоказ все очень скромные, верные. Говорить о сексе - неприлично. А кого ни спросишь, почему разбежались, оказывается, через одного из-за измен. Притом изменяли друг другу втихаря. Иногда приходишь в гости к друзьям-одногодкам. Чуть только речь заходит о свингерстве, все сразу закатывают глаза и охают, но стоит кому-нибудь из пары выйти, вторая половинка тут же: «О, классно, я бы сходила, но только без мужа»! Уверен, и муж бы ее тоже пошел. Вот только признаться друг другу они в этом не могут. Неприлично же! По большей части белорусы только прикидываются тихушниками, на самом деле многие втайне мечтают о свободном сексе. Мы же просто не стесняемся говорить и делать то, о чем многие мечтают.

Как раз измены, из-за которых распадается огромное количество браков, - это предательство, в то время когда на свингерскую вечеринку оба партнера приходят по обоюдному согласию. Пары, которые к нам приходят, очень крепкие.

«Зашла подружка, и как-то случился секс втроем. Понравилось»

- Но статистика говорит обратное. 70% семейных пар, которые участвуют в свинг-вечеринках, распадаются в течение первых двух лет…

- Расходятся те, кто приходит на свингерские вечеринки в попытке спасти отношения: пары с проблемами, чьи отношения уже испорчены. В данном случае свинг - окончательные похороны семьи, - говорит Татьяна. На свинг-пати она ходит вместе с мужем. - Партнеры, которые решились на свинг, должны полностью доверять друг другу.

- Мы устали от нападок общества, хотя не делаем ничего криминального.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Если не секрет, как вы решились пойти на свинг-вечеринку?

- В гости пришла моя знакомая. И как-то все так закрутилось, что у нас случился секс втроем. Мы честно признались друг другу, что нам это понравилось. Это крутые яркие эмоции, при этом мы любим друг друга, у нас есть ребенок, мы не собираемся расставаться. Начали искать возможные варианты повторить. Стали искать свингерские вечеринки. Пришли, и нам понравилось.

- Как это выглядит?

- Все выглядит как вечеринка. Публика очень приличная. Дресс-код - как для праздника по поводу дня рождения или даже свадьбы. Многие во время вечеринки даже ни с кем не спят. Приходят, общаются, расслабляются… Золотое правило свинга: «Никто ни к чему никого не принуждает. Свингерские вечеринки - дружеские встречи, которые могут закончиться свободным сексом. И случайных людей здесь нет.

Находим друг друга через российскую интернет-площадку, потому что там не нужна идентификация пользователя. Прежде чем пригласить человека на вечеринку, общаемся с ним в общем чате. Потом встречаемся где-нибудь в городе для личного знакомства. Смотрим, адекватный ли. И только потом, если все не против, зовем на свинг-пати…

- На вечеринке я чувствую себя самцом, - говорит Дмитрий. - Чувствуешь себя победителем, на подъеме. А тет-а-тет я духовный и очень заботливый. Это просто другая часть меня.

Во многих европейских странах свинг - очень популярное движение.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Признайтесь, неужели вы никогда не ревновали, когда ваш муж на ваших глазах с другим партнером?

- Договорились, что всегда будем говорить друг другу, если возникнет какой-либо дискомфорт, - говорит Татьяна. - К примеру, если на вечеринке мне приглянется какой-либо парень, а моему мужу он не понравится, я с ним не буду. И это еще больше нас сближает. Мы слышим и уважаем друг друга.

- А вы не опасаетесь, что кто-то из вас влюбится в другого партнера, с которым был секс?

- Но это может случиться и не на свинг-вечеринке. Никто не застрахован!

- Белорусские свингеры - многочисленное сообщество?

- Вы не представляете насколько. Просто многие скрывают и не впускают в свою тусовку. Как правило, это люди постарше и на высоких должностях, которые годами меняются партнерами, но только с конкретными парами. Вместе отмечают праздники, путешествуют, отдыхают…

Иногда к нам приезжают семейные пары из Европы. Некоторые ни с кем другим не спят - просто хотят заняться сексом на глазах у других. Без осуждения. Некоторых возбуждает, когда его партнер занимается сексом с незнакомцем… Повторюсь: у нас безопасное пространство. К тому же мы тщательно заботимся о своем здоровье. Регулярно обследуемся, предохраняемся.

- Что можно сказать людям, которые считают это не нормой?

- Людям, которые считают свинг чем-то аморальным, ничего доказывать не хочу. Просто это не для них.

Белорусские свингеры уверяют, что их форма сексуальной свободы - не криминал.Фото: Евгения ГУСЕВА

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«У наших прапрабабушек секс втроем ужаса не вызывал»

Исследователи уверяют: обмен половыми партнерами в Беларуси существует как минимум с позапрошлого века. Сексуальные практики наших прапрадедов были богатейшими, и это не являлось запретной темой. Просто все было завуалировано в символах и образах.

- В подтверждение – наш фольклор, - рассказывает психолог Павел Зыгмантович.- К примеру, венок на женщине – это символ девственности. Была такая игра – «Яшчур». Когда мальчик сидел в кругу, а девочки в веночках вокруг него хороводы водили. Он должен был забрать у девочки веночек. Понятно и прозрачно, о чем шла речь. На вячорках тоже практиковали интересное - свальный грех, например. Это групповой секс. Обычно случался на большие праздники, но не обязательно.

Учитывая, какую важную роль отводили девственности, все ограничивалось, скорее всего, энергичным петтингом. Но это ведь тоже форма секса.

Еще одна интересная традиция - «падначоўкі»: когда парень поздним вечером приходил к девушке в хату. Сексом они не занимались, но время проводили явно не за разговорами. И иногда парней было двое. Причем матери очень расстраивалась, если никто не ходил к их дочерям по ночам.

Самыми яркими, пожалуй, были земледельческие обряды. Мы ведь земледельческий народ! Был даже обряд совокупления с землей. Когда мужчин ложился на землю и совершал фрикции, желательно с эякуляцией - дабы осеменить.

На Полесье была традиция «Талабень». Талабень – это иносказательное название пениса. Проводили игры с куклой старика, у которого был огромный пенис. За веревку его поднимали, опускали и возили так по деревням. Все это - земледельческая магия во всем своем проявлении. Да и в целом, навязчивая целомудренность никогда не была присуща белорусам. Об этом говорят не только земледельческие традиции. Пуповину новорожденному ребенку отрезали на расстоянии двух пальцев. Считали, если отрезать короче, мужское достоинство будет недостаточно внушительным, а если это девочка, то она будет недостаточно темпераментной в постели.

- Да, но времена язычества в прошлом. Как сейчас психологи относятся к свингерам? Это норма?

- Свингерство - не новое явление, просто раньше у него не было названия и групп в соцетях. И еще возникает вопрос: а почему к этому надо как-то специфически относиться, если людей все устраивает? Речь идет о взрослых, которые добровольно чем-то занимаются, и им это не приносит физического и психологического урона. Это не является нарушением закона, это никакой не сдвиг и не поломка психики. В сексуальных практиках в принципе нет норм. Разным людям нравится разное.

- Тогда почему многих это так задевает?

- Хороший вопрос. Почему-то во время споров по поводу свингеров люди часто произносят слово «нравственность», хотя на самом деле это вопрос отвращения. К сожалению, до сих пор на телевидении и в школах вбивают в головы, что секс – это что-то плохое, грязное и фу-фу-фу. И говорить об этом нельзя. Если вбивать это в головы постоянно, то не только традиционные, но и тем более любые неклассические формы сексуальной жизни начнут вызывать у людей неприязнь и бурную реакцию. Вот как со свингерами. Простой пример: некоторые играют в шахматы на четверых. Ну это же не вызывает ужаса! Но как только речь идет о сексе – все! Отвращение - базовая человеческая эмоция, которая встречается у всех. Если убрать этот момент, тут же все заканчивается. Китайцы, к примеру, едят летучих мышей. Мы нет. Но не потому, что это не съедобно. Это культурно не наше! Но если объяснить людям, что это нормально, со временем нормы сдвинутся и отвращение уйдет. Так же и в сексе.

СПРАВКА КП

У слова «свинг» (в переводе - «смена» или «переход») джазовые корни, и оно обозначает резкий переход от одной темы к другой. Такую же аналогию проводят и свингеры в отношении быстрой смены партнеров. Зарождение свинга датируют 1957 годом, когда о популярности этого течения в США была опубликована большая статья.