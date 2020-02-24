В Минске показали новый грузовик Ford F-MAX - он посоревнуется за лидерство в сегменте тягачей

В грузовом мире есть так называемая «большая семерка» - так называют семь производителей грузовиков: DAF, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Renault и Iveco. Теперь конкуренцию им составил новый игрок - Ford со своим магистральным тягачом F-MAX. 21 февраля в Минске прошла презентация новинки. «Комсомолка» посмотрела на грузовик и провела краткий тест-драйв.

Комплектация, показанная в Минске, стоит 79 тысяч евро.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Компания Ford начала выпускать грузовики с 20-х годов прошлого века. В 60-х производство грузовиков Ford сфокусировалось в Турции. С 1985 года компания стала выпускать грузовую линию Ford Cargo - было четыре поколения. В 2018 году компания Ford Trucks вывела на рынок свою новую флагманскую модель - магистральный тягач Ford F-MAX.

На Международной выставке коммерческого автотранспорта IAA`2018 в Ганновере машина произвела фурор. Она сразу стала победителем в конкурсе «Лучший грузовик года», а в 2019 году F-MAX стал «Грузовиком года в России». А еще в ноябре - обладателем специального приза «Открытие года» в рамках премии «Грузовики и дороги» в России. На сегодняшней день в РФ уже продали более 300 таких автомобилей.

На Международной выставке коммерческого автотранспорта IAA`2018 в Ганновере машина произвела фурор.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске новинку впервые заметили в мае 2019-го на выставке БАМАП-2019. А пятницу, 21 февраля 2020 года, в Беларуси начались официальные продажи - эксклюзивным дистрибьютором компании Ford Trucks стала хорошо известная в мире транспортных перевозок брестская компания «Трансконсалт Сервис».

Итак, посмотрим машину поближе. Внутри Ford F-MAX 500-сильный двигатель Ecotorq собственной разработки (объем 12,7 литра) и 12-ступенчатый автомат производства ZF Traxon с возможностью ручного выбора передачи. Интересная функция «режим раскачки» для выезда из грязи и снега. Полная масса автомобиля - 18 тонн.

Один из самых важных параметров грузового автомобиля - стоимость владения. Заявляется, что, благодаря превосходной аэродинамике и специальным функциям, топливная экономичность автомобиля получилась на высоте. Кстати, завод-изготовитель предоставляет два года полной гарантии без ограничения пробега, что хорошо должно сказаться на стоимости владения машиной.

Конечно, магистральный тягач - это машина для водителя, ведь ему в кабине, по сути, жить! Видно, что тут все сделано для комфорта. Корреспондент «Комсомолки» лично примерился к широкой 2,5-метровой кабине - она действительно создает ощущение простора.

Конечно, магистральный тягач - это машина для водителя, ведь ему в кабине, по сути, жить!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Высота составляет 2,16 метра, то есть можно спокойно стоять в полный рост - это достигается за счет ровного пола в кабине. Везде объемные отсеки для хранения вещей, полки выдвигаются, как в самолете. Ящики расположены в различных местах кабины: над верхним спальным местом, а над лобовым стеклом - сразу три. Под нижним спальным местом также расположена ниша для хранения вещей с доступом как из кабины, так и снаружи с обеих сторон тягача - дальнобойщики оценят. А еще мы примерились к спальному месту, которых тут два - как в вагоне СВ. С ростом в 193 сантиметра разместиться не проблема, места по длине хватает с запасом. А под спальным местом мы нашли выдвижной холодильник неплохого объема. В спецификации указано - 38 литров. А это значит, что сюда влезут все продукты и напитки водителей.

Сиденье водителя для максимального комфорта имеет пневмоподвеску с регулировками, поясничным подпором и подогревом. Хорошо регулируется руль и по высоте, и по вылету, и по наклону. Из кабины удобно вылезать, достаточно нажать левой ногой специальную педальку и отодвинуть руль вперед.

Сейчас грузовики F-MAX производят в двух местах: в Турции (с моторами Евро-6) и Калининграде (Евро-5). Как удалось узнать, в Беларусь будут поставляться машины исключительно турецкого производства. Кстати, на наш рынок Ford F-MAX поставляют в специальном исполнении для холодных условий: в комплектацию включены дополнительный утеплитель стен и два отопителя - сухой (электрический, работает по принципу фена) и мокрый (вебасто - на дизельном топливе).

У машины много электронных помощников: предикативный круиз-контроль, который использует специальные топографические карты и способен анализировать условия на дорогах для того, чтобы подобрать оптимальную скорость движения. Считается, что это позволяет привести к уменьшению расхода топлива до 4%. Еще есть адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, помощи при старте в гору, предупреждения о выезде с полосы движения и прочие функции.

У машины много электронных помощников: предикативный круиз-контроль, который использует специальные топографические карты и способен анализировать условия на дорогах для того, чтобы подобрать оптимальную скорость движения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Справа от водителя - 8-дюймовый дисплей, который отображает различную полезную информацию: от давления в шинах до оценки действий водителя. Грузовик также оснащен мультимедийной системой со встроенным грузовым навигатором. Это значит, что навигатор не проложит путь по тем дорогам, где есть запрет на транзит большегрузов, низкие мосты или ограничения нагрузки на ось.

Справа от водителя - 8-дюймовый дисплей, который отображает различную полезную информацию: от давления в шинах до оценки действий водителя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Корреспондент «Комсомолки» немножко порулил. Едет машина приятно, тихо и комфортно. Прекрасная обзорность, есть широкоугольные зеркала с электроприводом и электроподогревом.

А теперь главное - цена. Комплектация, показанная в Минске, стоит 88 500 евро с НДС без утильсбора. Правда, по словам сотрудников дистрибьютора, стоимость можно снизить за счет отказа от некоторых опций. Представитель компании заявил, что к 2023 году Ford F-MAX собирается войти в топ-3 импортируемых моделей грузовиков.