2020-02-24T14:24:09+03:00
Минск
КП Беларусь

«Еще несколько лет назад Макс почти не говорил»: в Минске открыли выставку 14-летнего художника, который удивляет искусствоведов

А одну из работ Максима напечатали на стаканчиках для кофе
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Макс с мамой ЕкатеринойМакс с мамой ЕкатеринойФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Максу Лагуну - 14 лет. На днях у него открылась персональная выставка в Национальном центре современных искусств. Посмотреть работы собрались десятки человек, куратором стала известная искусствовед Лариса Финкельштейн. Все много говорили: о Максиме, о творчестве, о том, как случилась выставка. Максим тоже говорил - немного.

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы когда будете смотреть на работы, почувствуете его состояние и переживания. В каждой работе - сам Максим. После этих картин я бы и сама захотела съездить в Грузию, - говорит Ирина Пушкарева, руководитель инклюзивного Театра «і», где играют как ребята с аутизмом, так и без него, и в котором занимается и сам Макс. - Я очень рада за Максима. Максим, а ты рад?

- Да, конечно, - четко отвечает в микрофон Макс.

- Это твоя вторая выставка. Но такого масштаба первая? - Ирина ласково держит Макса за руку.

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Да, именно. Первая, - поддерживает разговор Макс.

- Максим все свои эмоции и мечты, все кладет на бумагу. Я правильно говорю?

- Это правда, - подтверждает Максим.

Справа от Максима - Ирина Пушкарева, руководитель инклюзивного Театра «і». Слева - психолог Екатерина Шуляковская Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Справа от Максима - Ирина Пушкарева, руководитель инклюзивного Театра «і». Слева - психолог Екатерина ШуляковскаяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим - стильно одетый парень, с интересом слушает все, что говорят о его работах, радуется, когда получает в подарок от НЦСИ сертификат на все выставки и аккуратно держит за руку маму Екатерину. Выйти к микрофону перед десятками собравшихся Максу, наверное, не так и просто, но вместе с тем приятно. Он, кстати, выступал уже и перед большим количеством человек, играя в спектаклях инклюзив-театра «і». Но когда несколько лет назад Макс только пришел в театр, он ложился на мат, сворачивался калачиком и напрочь отказывался что-то делать. Потом была роль зайца - без слов, конечно. В руках у Макса был атлас, чтобы руки занять хоть чем.

Это вторая выставка Макса Лагуна Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это вторая выставка Макса ЛагунаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Около трех лет назад, когда в театре начали репетировать спектакль «Чыгунка», пригласили режиссера Сергея Исакова. Он полтора года наблюдал за актерами и снял фильм. Постановщик тогда удивлялся Максу: «Парень читает Жюля Верна, а ему в школе про Крошку-Енота говорят читать». В фильме Исакова Макс читает стихотворение. Чтобы снять парня с диагнозом аутизм, режиссер пошел на хитрости.

- Когда я снимал Максима в студии, заметил, что он разговаривает с картиной, с кистью, - вспоминает Сергей Исаков. - Я положил диктофон. Макс заинтересовался и заметил, что там бегают индикаторы. Тогда я ему рассказал, что диктофон рисует звук. После этого Максим прочел все «Лукоморье» - взрослый этого часто не сделает.

Макс занимается в арт-студии "Остров" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Макс занимается в арт-студии "Остров"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Макс в своих работах интересно подмечает детали Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Макс в своих работах интересно подмечает деталиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Рисует умывальники и курсы валют, дворик театра Габриадзе и хинкали

Около года назад у Макса прошла первая выставка - в Музыкальном театре.

- Когда я увидела, как рисует Максим, решила, что с этим надо что-то делать, - говорит искусствовед Лариса Финкельштейн, которая курировала и первую, и вторую выставку Макса. - Видно, что он учится в студии, но в его работах есть еще и что-то совершенно самостоятельное и ни от кого, а от него самого. Вот это и было мне очень интересно.

"Другой. Дорога в Мцхету" - это вторая выставка Максима Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Другой. Дорога в Мцхету" - это вторая выставка МаксимаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Работа Макса "Человеки" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Работа Макса "Человеки"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После первой выставки Макса сеть магазинов захотела получить право на одну из работ Макса, чтобы изобразить ее на стаканчике для кофе. Часть денег от покупки кофе в стаканах шла на благотворительность - закупали для Несвижской центральной больницы инкубаторы для новорожденных. А Макс вместе с мамой и папой смог побывать в Грузии!

Вторая выставка Максима во многом об этой стране - как раз после той летней поездки. Он рисует дворик театра Габриадзе и хинкали, полет на самолете и дорогу в Мцхету. Максим удивительно тонко подмечает детали, простые и в то же время какие-то особенные, сложные. Рисует умывальники и курсы валют, студийный подоконник и потолок…

Многие работы Максима о яркой Грузии. Но Макс удаляет цвет, оставляя только сам рисунок, замечает искусствовед Лариса Финкельштейн Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие работы Максима о яркой Грузии. Но Макс удаляет цвет, оставляя только сам рисунок, замечает искусствовед Лариса ФинкельштейнФото: Святослав ЗОРКИЙ

Это работа Максима Лагуна "Умывальники". Вернее ее часть Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это работа Максима Лагуна "Умывальники". Вернее ее частьФото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Есть у Макса такая картина с надписью «Когда я вырасту, надену костюм пирата и выпью рюмку рома». В нашем театре он достаточно вырос. Скоро наденет костюм не пирата, но разбойника, - говорит один из педагогов Макса Игорь Сидорчик.

Но пока что Макс пьет банановый нектар. Это его любимый напиток.

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

НЕ ПРОПУСТИ!

Выставку Максима Лагуна «Другой. Дорога в Мцхету» можно увидеть в Национальном центре современных искусств на Некрасова, 3 по 1 марта.

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