85 тысяч долларов за сожженный кузов: в Беларуси раскрыли хитрую схему мошенничества с автострахованием

Хитрую схему мошенничества провернули могилевчане и обогатились на приличную сумму. Раньше были случаи, когда автовладельцы специально разбивали или сжигали свои старые авто, чтобы инсценировать ДТП и получить страховку. А сейчас мошенники решили обойтись малой кровью - и это у них получилось.

На свое авто Kia Sorento они оформили страховку КАСКО в трех разных компаниях, воспользовавшись тем, что централизованного учета и регистрации договоров АвтоКАСКО не было. Перегнали машину за границу. Потом в Украину привезли купленный в Литве кузов от аналогичной модели.

- Чтобы инсценировать ДТП, его сбросили в кювет и сожгли. Сам же «кореец», минуя Беларусь, перегнали в Казахстан и продали. Помимо вырученной от сделки суммы, соучастники, вернувшись в Беларусь с нужными документами, получили от всех страховых компаний больше 85 тысяч долларов компенсации, - говорит официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Могилевчане сжигали кузова авто и получали страховку. Фото: МВД

Если бы на этом мошенники остановились, наверное, все бы им сошло с рук. Но один грешок потянул за собой следующий, и могилевчан сгубила алчность. Они захотели поставить свое изобретение на конвейер и поэтому купили дорогой BMW X6, застраховали его также в разных местах уже на большую сумму и снова инсценировали аварию по тому же сценарию.

- Но криминальная схема дала сбой. Сотрудники одной из компаний, куда подозреваемые обратились за очередной компенсацией, заподозрили неладное, вспомнив об аналогичном ДТП с Kia. В итоге все материалы передали в правоохранительные органы, - продолжают в МВД.

Схему мошенничества удалось раскрыть УБОПиК вместе со Следственным комитетом. Сейчас все подозреваемые за решеткой, возбуждены уголовные дела.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иностранцы по поддельным документам арендовали автомобили и исчезали

На днях в Минске сотрудники уголовного розыска столичного ГУВД поймали двоих гостей страны, которые воровали прокатные авто. С октября прошлого года три столичные фирмы пострадали от действий граждан одной из соседних стран.

- Во всех случаях схема была одинаковой: после оформления документов на аренду довольно дорогих машин арендаторы исчезали вместе с транспортными средствами. Оперативники выяснили, что ко всем хищениям причастен один мужчина, координатор. Он трижды приезжал в Беларусь и при каждом визите привозил с собой нового человека. Координатор обеспечивал его фальшивыми документами и платил около 250 долларов, чтобы тот оформил аренду на себя. Сам при этом всегда оставался в тени, - рассказали в МВД.

Таким способом удалось украсть три авто общей стоимостью около 80 тысяч рублей. Столичные сыщики смогли задержать координатора и подставное лицо во время четвертого визита в страну.