«Повторяйте за мной: Бузова – тоже музыка!»: на концерте в Минске Ольга Бузова сменила четыре наряда и пела под фонограмму

У дверей Falcon Club самые преданные «бузонята» собрались еще около двух часов дня, хотя концерт анонсировали только в семь вечера! Но чего не сделаешь ради обожаемой артистки, оправдывались поклонники, стуча зубами от холода. Это, похоже, нисколько не смущала организаторов концерта: запускать публику начали только за полчаса до шоу, и очередь двигалась черепашьим шагом.

- Такого мы не видели никогда! - возмутились фанаты, когда за час запустили еще не всех.

Концерт певицы задержали на час.Фото: Эвика ОТТО

В итоге концерт Ольги Бузовой задержали на час! Но когда звезда «Дома-2» появилась на сцене, поклонники просто завизжали – и мы не преувеличиваем – от восторга. Только заиграла музыка, как все хором стали подпевать Ольге Бузовой. На сцене певица появилась в золотистом купальнике, наверх которого надела прозрачный сверкающий комбинезон. В руках у артистки сверкал еще и микрофон – он был весь усыпан стразами. Вряд ли это были бриллианты, как у Дженнифер Лопес (золотой микрофон, усыпанный бриллиантами, в 2006 году американской звезде подарил азербайджанский финансист Тельман Исмаилов), но смотрелось эффектно.

Ольга Бузова сменила четыре наряда за весь концерт.Фото: Эвика ОТТО

Впечатлила и безупречная фигура Бузовой, чего не скажешь о пении. Хотя организаторы заявляли живой звук, Ольга все время пела под фонограмму. Правда, это никого из поклонников особо не волновало – народ ушел в отрыв.

Певица хоть пела под фонограмму, но танцевала на 10!Фото: Эвика ОТТО

В первой части концерта звезда бросила в зал только фразу: «Привет, Минск». Но зато успевала постоянно переодеваться. А чтобы поклонники не скучали, на сцене оставляла парней из своей подтанцовки: они разогревали публику горячими танцами.

Поклонники были в восторге от выступления своей дивы.Фото: Эвика ОТТО

- Отличные ребята, но Оля круче, - хихикали девушки в зале и бесконечно селфились на фоне шоу.

Для второго выхода Бузова выбрала слитный лаковый купальник с закрытым рукавом бледно-розового цвета. Певица исполнила песни из альбома «Принимай меня». Наряд и движения дивы нет-нет да и напоминали манеры все той же Джей Ло, а иногда Бейонсе и даже Мадонны. Оля знает, на кого равняться! Но не будем забывать и о фирменных движениях самой певицы: после каждого выступления Ольга поднимала правую руку вверх, изображая пистолет.

Поначалу Ольга Бузова почти не разговаривала с поклонниками.Фото: Эвика ОТТО

- Минск, добрый вечер! Дайте света в зал: я хочу видеть, что тут происходит, - наконец-то заговорила певица, успев сменить купальник – на этот раз наряд был расшит сверкающими кусочками зеркал. - Спасибо, что за этот год вас стало больше. Спасибо большое, что принимаете меня, мою музыку. Сколько вас здесь сегодня! Как всегда, самые красивые девушки – мои девчулички. Как всегда, самые лучшие люди - в Минске. Что-то невероятное творится! Вижу всех, с кем-то встречаюсь взглядом!

А наряд и движения дивы нет-нет да и напоминали манеры Джей Ло, а иногда Бейонсе и даже МадонныФото: Эвика ОТТО

В этот момент поклонники стали одаривать Ольгу цветами, мягкими игрушками и даже комплектами нижнего белья. Вот это любовь! Певица не могла нарадоваться, что на концерт были проданы все билеты, но, если честно, на танцполе было довольно свободно. А нас удивляло, что подпевали не только девочки-тинэйджеры, но женщины бальзаковского возраста, немолодые мужчины, которых среди поклонников Бузовой было немало. Даже сама певица заметила это.

Хотя организаторы заявляли живой звук – Ольга все время пела под фонограмму.Фото: Эвика ОТТО

- Мне кажется, что если сегодня мой концерт, мое шоу, то мы можем делать все, что заблагорассудится. Я хочу видеть весь зал. Убирайте телефоны, поднимайте две руки вверх. И во время припева повторяйте за мной: Бузова – тоже музыка! – разговорилась к концу шоу с поклонниками певица.

Певица обещала, что вернется в Минск меньше, чем через год.Фото: Эвика ОТТО

«Бузонята» продолжали покорно слушать свою диву. А совсем разошлись под горячие хиты артистки: «Водица», «Мало половин», «Танцуй под Бузову». К слову, для финального выхода Бузова выбрала купальник пурпурно-розового цвета, накинув шубку в тон.

- Вы не представляете, что для меня это значит: какую вы мне придаете силу, мощь! Как после этого обращать внимание на какой-то негатив, когда два часа полный зал в Минске скандирует мое имя. Спасибо большое! – расчувствовалась Ольга Бузова.

Среди поклонников артистки стало больше мужчин. Это заметила и сама артистка.Фото: Эвика ОТТО

И правда, преданность поклонников певицы обескураживает даже самых заядлых скептиков ее таланта.

Концерт Ольги Бузовой.Фото: Эвика ОТТО

Концерт Ольги Бузовой.Фото: Эвика ОТТО

Фирменное движение певица демонстриорвала после каждой песни.Фото: Эвика ОТТО

Концерт Ольги Бузовой.Фото: Эвика ОТТО