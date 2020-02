В шлемах, париках и с бодиартом: в Минске 2500 мужчин пробежали с голыми торсами и устроили настоящее шоу

Массовый забег на 23 февраля проводится не первый год. В чем идея: мужчины показывают свою спортивную форму и бегут с голым торсом.

Если в 2018 году была действительно зимняя погода с минусовой температурой и снегом, то в последние два года все теплее и теплее. Что, возможно, несколько девальвирует отважность участников действа - но ведь все относительно!

Хотя сотрудники правоохранительных, досматривающих на входе ко Дворцу спорта участников и болельщиков, при случае подпрыгивали на носках в попытках согреться, – когда дует ветер, то как-то слабо вериться, что на улице плюсовая температура. И это в одежде.

Все участники на выбор бежали 1 км или 3 км. Корреспондент KP.BY, как и год назад заявился на «трешку». Тогда рассуждали о смысле происходящего и историческом переосмыслении даты.

На сей раз номера выдавали во Дворце спорта. Там же можно было и переодеться. Год назад раздевалки сделали в палатках, что воздавало атмосферу военно-полевых сборов. Впрочем, вряд ли кто-то переживал по поводу переезда. В фойе дворца играет музыка «Любэ», Олега Газманова… Чуть позже российскую компанию хоть немного разбавит Би-2 с хитом «Полковнику никто не пишет».

На выдаче номеров не осталось булавок, чтобы прикрепить бип участника. Девушки предлагают сходить в книжный магазин напортив дворца. Там парень говорит, что уже человек 50 спрашивали булавки, но есть только скрепки. Так себе вариант. Зато есть значки. 5.60 рублей – и номер держат два значка с изображением Касцёла святога Сымона i святой Алены.

Многие участники пришли семьями. Обсуждают свой внешний вид и то, как бы не замерзнуть. Парень переодевается и шутит: «Главное, чтобы катышки в пупке не остались».

На площадке возле Дворца спорта движуха: разминка, селфи, из колонок «Любэ» напоминает, что «Глеб Жеглов и Володя Шарапов за столом сидели не зря», а ловили «банду и главаря». Следом микс на трек «Пятницы» - «Солдат», затем микс на Depeche Mode – Personal Jesus (а могли бы еще Stripped поставить). После финиша играет Кино - «Группа крови». Каждый нашел что-то свое.

Как на любых забегах, многие заморочились с костюмами, хотя, казалось бы, что тут придумаешь, когда надо бежать с голым торсом. Но кто-то бежал в хоккейном шлеме, его друг рядом в шлеме танкиста, кто-то в балаклаве с «Пагоняй», многие на спине сделали бодиарт или надписи частей, где служили. И да, очень большие команды выставили МЧС, войсковые части. Они во время бега заряжали песни и считали: «Раз, раз, раз, два три».

Love is in the air.Фото: Павел МАРТИНЧИК