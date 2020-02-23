2020-02-23T18:42:55+03:00
Минск
КП Беларусь

В шлемах, париках и с бодиартом: в Минске 2500 мужчин пробежали с голыми торсами и устроили настоящее шоу

Мужской забег ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси собрал полк участников и болельщиков [фото]
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Клуб "Волат", хедлайнеры Забега настоящих мужчин-2020: 12 человек с лодкой и барабанщик.Клуб "Волат", хедлайнеры Забега настоящих мужчин-2020: 12 человек с лодкой и барабанщик.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Массовый забег на 23 февраля проводится не первый год. В чем идея: мужчины показывают свою спортивную форму и бегут с голым торсом.

Команда "Бегом - марш!" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Команда "Бегом - марш!"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если в 2018 году была действительно зимняя погода с минусовой температурой и снегом, то в последние два года все теплее и теплее. Что, возможно, несколько девальвирует отважность участников действа - но ведь все относительно!

Родина ближе к телу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Родина ближе к телу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хотя сотрудники правоохранительных, досматривающих на входе ко Дворцу спорта участников и болельщиков, при случае подпрыгивали на носках в попытках согреться, – когда дует ветер, то как-то слабо вериться, что на улице плюсовая температура. И это в одежде.

Все участники на выбор бежали 1 км или 3 км. Корреспондент KP.BY, как и год назад заявился на «трешку». Тогда рассуждали о смысле происходящего и историческом переосмыслении даты.

На сей раз номера выдавали во Дворце спорта. Там же можно было и переодеться. Год назад раздевалки сделали в палатках, что воздавало атмосферу военно-полевых сборов. Впрочем, вряд ли кто-то переживал по поводу переезда. В фойе дворца играет музыка «Любэ», Олега Газманова… Чуть позже российскую компанию хоть немного разбавит Би-2 с хитом «Полковнику никто не пишет».

К забегам приучают с детства. Фото: Павел МАРТИНЧИК

К забегам приучают с детства.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На выдаче номеров не осталось булавок, чтобы прикрепить бип участника. Девушки предлагают сходить в книжный магазин напортив дворца. Там парень говорит, что уже человек 50 спрашивали булавки, но есть только скрепки. Так себе вариант. Зато есть значки. 5.60 рублей – и номер держат два значка с изображением Касцёла святога Сымона i святой Алены.

Давай уже старт! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Давай уже старт!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие участники пришли семьями. Обсуждают свой внешний вид и то, как бы не замерзнуть. Парень переодевается и шутит: «Главное, чтобы катышки в пупке не остались».

На площадке возле Дворца спорта движуха: разминка, селфи, из колонок «Любэ» напоминает, что «Глеб Жеглов и Володя Шарапов за столом сидели не зря», а ловили «банду и главаря». Следом микс на трек «Пятницы» - «Солдат», затем микс на Depeche Mode – Personal Jesus (а могли бы еще Stripped поставить). После финиша играет Кино - «Группа крови». Каждый нашел что-то свое.

"Не разбiць! Не спынiць! Не стрымаць!" Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Не разбiць! Не спынiць! Не стрымаць!"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как на любых забегах, многие заморочились с костюмами, хотя, казалось бы, что тут придумаешь, когда надо бежать с голым торсом. Но кто-то бежал в хоккейном шлеме, его друг рядом в шлеме танкиста, кто-то в балаклаве с «Пагоняй», многие на спине сделали бодиарт или надписи частей, где служили. И да, очень большие команды выставили МЧС, войсковые части. Они во время бега заряжали песни и считали: «Раз, раз, раз, два три».

Love is in the air. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Love is in the air.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вдоль трассы много болельщиков, кто-то, кричит, есть те, кто приготовил плакаты. Одна девушка даже надела яркий костюм медсестры.

Ты где служил? Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ты где служил?Фото: Павел МАРТИНЧИК

Старт. Глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский в гуще событий. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Старт. Глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский в гуще событий.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хедлайнерами стали ребята из исторического клуба «Волат» - они в шлемах с кольчугой несли ладью весом под 300 кг.

- Наш клуб называется «Волат», мы занимаемся реконструкцией 9-11 веков, - рассказал KP.BY руководитель клуба Евгений Сергейчук. - Реконструируем все: от быта до таких лодок. Как шутим: от быта до корыта. Что касается этой лодки, то это ладья, модель рабочая, делали ее по находкам 9 века. Единственное, мы ее обработали современными антисептическими средствами, чтобы она дольше хранилась.

- Сколько весит?

- Не взвешивали, но навскидку килограммов 250-300. Несли ее в составе 12 человек, еще один был с барабаном.

- Тяжело?

- Нормально. Кроме того, что поучаствовали мероприятии, еще отработали перенос лодки на маршруте в походе. В походах часто бывает, что надо обносить мост, что-то еще.

- Сегодня отмечаете праздник?

- Надо еще лодку обратно отвезти на клуб, разгрузить, разложить реквизиты. Может, выпьем чай с тортом. Пока даже не думали.

- В прошлом году бегали?

- Да, тогда мы были с игрушечным большим конем.

Медали участникам забега. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Медали участникам забега.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В забеге участвовали дети в призеры Олимпийских игр (в центре председатель БФЛА Вадим Девятовский). Фото: Павел МАРТИНЧИК

В забеге участвовали дети в призеры Олимпийских игр (в центре председатель БФЛА Вадим Девятовский).Фото: Павел МАРТИНЧИК

В забеге настоящих мужчин приняли участие около 2500 человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В забеге настоящих мужчин приняли участие около 2500 человек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Run, Valera, Run! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Run, Valera, Run!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Инклюзия в спорте. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Инклюзия в спорте.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За Беларусь спортом займусь! Фото: Павел МАРТИНЧИК

За Беларусь спортом займусь!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Забег с голым торсом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Забег с голым торсом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Run Together! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Run Together!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Финишные метры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Финишные метры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бежим ярко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бежим ярко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще за два часа до забега на Цнянском водохранилище прошел заплыв отважных, участвовало около ста человек.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Любовь поселится здесь! На квартиры в Минске до конца февраля – грандиозная акция!
В семи домах комплекса «Минск Мир» установлены скидки от цены продажи квадратного метра в рассрочку. Кроме того, на квартиры установлен первоначальный взнос по рассрочке в размере всего 20%
Умение чувствовать: в галерее «АртХаос» открывается выставка Татьяны Черных
В галерее «АртХаос», которая расположена в главном атриуме столичного торгово-развлекательного центра «Дана Молл», вновь вернисаж! С 20 февраля здесь будет работать выставка художницы Татьяны Черных «Вижу, чувствую, пишу…»
Квартира – с любовью! В столичном комплексе «Минск Мир» – грандиозная праздничная акция ко Дню Святого Валентина
В семи домах комплекса установлены приятные скидки от цены продажи квадратного метра в рассрочку. А первоначальный взнос по рассрочке составляет 20%!
Новости 24
В Минске через месяц закроют 6 станций метро – присоединят новую линию
В Беларуси могут разрешить покупать через интернет алкоголь и табак
Штормовое предупреждение: в понедельник в Беларуси ветер до 18 м/с
Три человека пострадали в лобовом столкновении под Оршей
Из-за сильного ветра в Минске часть остановки упала на пенсионерку
Лукашенко поздравил белорусских мужчин с Днем защитников Отечества
«В условиях отрицательной динамикой курса национальной валюты». Топливо подорожало на 1 копейку
В Европе зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
Грушевскому скверу в Минске вернут прежние границы
ЧП: На охоте погиб бизнесмен. Предположительно, к этому причастен глава Докшицкого района, идет следствие
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек
HBO анонсировал продолжение популярного сериала «Друзья»
В частном доме Шклова взорвался отопительный котел
Минздрав: из-за теплой зимы клещи проснулись раньше обычного
Жительница Оршанского района нашла в сигаретах вещество похожее на ртуть
Посмотрите, на новые проездные в Минске: темно-синие, с достопримечательностями и миленькими иконками
Лукашенко назначил Короля на руководящую должность в Генштабе
В Гомеле на улице поймали эксгибициониста, который оказался священником
Под Шкловом Ford Focus съехал в кювет и врезался в дерево: водитель в реанимации
В Беларуси ИП и юрлица буду штрафовать за бонусы от продвижения социально значимых товаров
Выиграли от «Белпочты» смартфон? Не верьте, это мошенники!
«По фальшивым документам брали машину в аренду и исчезали на ней»: в Минске задержали банду «гастролеров»
«Белпочта» рассказала, в каком случае за заграничную посылку нужно будет отчитываться
Статистики: Беларусь - страна счастливых мужчин
Белорусам предлагают российское гражданство на льготных условиях
В Витебске за гражданское мужество наградили тех, кто помог милиции: это подростки!
В своей квартире нашли мертвой минчанку, ее тело мумифицировалось
Оранжевая суббота 22 февраля: осторожно, будет почти шторм!