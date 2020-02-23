2020-02-23T20:39:35+03:00
Минск
КП Беларусь

Более ста человек искупались в Цнянке в честь Дня защитников Отечества

«Моржи столицы» устроили плавательный праздник [фото]
Захар ПЛАТОНОВ
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В своей стихии.В своей стихии.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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С каждым годом в День защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси все больше желающих показать свою мужественность и физподготовку. За два часа до Забега настоящих мужчин в центре Минска на Цнянском водохранилище более ста человек устроили массовое купание, а если быть точным – заплыв-окунание отважных.

"Моржи столицы" на пляже №3 Цнянки купаются каждый выходные. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

"Моржи столицы" на пляже №3 Цнянки купаются каждый выходные.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Спортивный клуб «Моржи столицы» купаются тут почти каждые выходные. На сей раз в честь праздника пригласили всех желающих. Были не только любители плавания с элементами легкого экстрима, но и представители спортивных организаций, посольств.

В заплыве-окунании приняли участие более ста человек. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В заплыве-окунании приняли участие более ста человек.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Участие приняли взрослые и дети, мужчины и женщины.

После заплыва можно было сходить в баню. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

После заплыва можно было сходить в баню.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кто-то пару раз окунулся. Другие проплыли несколько сотен метров.

После заплыва можно было погреться в бане, подкрепиться шашлыком, бульоном, хот-догами.

Разминка. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Разминка.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Заплыв отважных-2020. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Заплыв отважных-2020.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Купались от мала до велика. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Купались от мала до велика.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пару раз окунулся и можно отмечать с чистой совестью. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пару раз окунулся и можно отмечать с чистой совестью.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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