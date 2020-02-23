Более ста человек искупались в Цнянке в честь Дня защитников Отечества

С каждым годом в День защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси все больше желающих показать свою мужественность и физподготовку. За два часа до Забега настоящих мужчин в центре Минска на Цнянском водохранилище более ста человек устроили массовое купание, а если быть точным – заплыв-окунание отважных.

"Моржи столицы" на пляже №3 Цнянки купаются каждый выходные.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Спортивный клуб «Моржи столицы» купаются тут почти каждые выходные. На сей раз в честь праздника пригласили всех желающих. Были не только любители плавания с элементами легкого экстрима, но и представители спортивных организаций, посольств.

В заплыве-окунании приняли участие более ста человек.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Участие приняли взрослые и дети, мужчины и женщины.

После заплыва можно было сходить в баню.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кто-то пару раз окунулся. Другие проплыли несколько сотен метров.

После заплыва можно было погреться в бане, подкрепиться шашлыком, бульоном, хот-догами.

Заплыв отважных-2020.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Купались от мала до велика.Фото: Виктор ДРАЧЕВ