Drezden и Минск стали побратимами. Сергей Михалок показал белорусам новый проект

В Минске прошел первый концерт проекта Сергея Михалка Drezden. От идеи до сцены он прошел долгий путь длиной в два года, и за это время выпустил два альбома. До сих пор Drezden существовал лишь в студийном формате. Но одно дело послушать в интернете, и совсем другое – как синт-поп (специфический стиль электронной музыки, расцвет которой пришелся на 80-е годы прошлого века) прозвучит в исполнении Михалка на сцене. Похоже, что заинтригованы были не только зрители, но и коллеги артисты. Такого количества музыкантов в зрительном зале на концерте белорусского артиста давно не приходилось видеть. Посмотреть на дебют коллеги пришли Владимир Пугач из J:Морс, NaviBand, Александр Ильин из Nizkiz, Андрей Дерьков МайТай, Виталий Карпанов из «Дроздов», спортсмен и артист Виталий Гурков, музыканты проектов Brutto и «Ляпис-98» и другие.

Drezden - уже третий параллельно существующий проект Сергея МихалкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

В кулуарах мы заметили жену Михалка Светлану Зеленковскую с подругой, телеведущей Ольгой Водчиц. Судя по всему, в семье Михалка вновь грядет пополнение – будем надеяться, в этот раз дочка! Ведь у Сергея три сына, причем старший Павел играет в группе Drezden. Среднему Макару 6 лет, а младшему Федору едва исполнился год!

Сергей Михалок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На удивление, Сергей на сцене был статичен – не было экспрессии, хуков и прыжков как на концертах Brutto, не было пространных эпатажных монологов про "космический цирк аутсайдеров", не было стихов Юзика Килевича, как на концертах «Ляпис-98». Михалок вообще ничего не говорил между песнями.

Зрители с удовольствием разметали мерч группы DrezdenФото: Святослав ЗОРКИЙ

Зрители сошлись во мнении, что свет и звук оказались на высоте. Концерт был выдержан в стильной цветовой палитре, которая стала уже фирменной для группы Drezden. Однако поймать ностальгическую волну по юности, и той самой музыке, на которой выросло поколение 80-х, не удалось. Наверное, это и невозможно – во-первых, узнаваемый характерный вокал Сергея Михалка прочно связан с хитами «Ляписа Трубецкого», а вовсе не с «новой волной». Во-вторых, манера стихосложения Сергея сильно отличается от того, что делали самые яркие представители музыкального Laibach, Depeche Mode или New Order. Некоторые песни Drezden в другой аранжировке могли бы запросто войти в репертуар повзрослевшего и познавшего дзен «Ляписа Трубецкого».

Палитра стала фирменным цветовым решением группы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самый главный хит Drezden на сегодняшний день - «Эдельвейс». Публика принимала его теплее всего. Есть в этой песне и теплые ностальгические ноты, воспоминания Сергея о детстве на Алтае.

Будешь вспоминать алтайских вересков

На губах янтарный мёд

Фотографий деда дембельских

Ярко-алый переплёт.

По настроению она очень близка песне «Огоньки», которую Сергей сочинил еще в «Ляписе Трубецком». Видимо, в этом - ностальгическом - направлении и стоит двигаться с проектом Drezden. Воспоминаний хватит на много альбомов вперед.

Свет и звук на концерте были отличными.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Михалок весь концерт пел в черных непроницаемых очках.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лидер Drezden Сергей Михалок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Falcon club вмещает больше 3 тысяч человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Концерт Drezden в МинскеФото: Святослав ЗОРКИЙ