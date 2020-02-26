8 наивных вопросов об обмене валюты

Кто-то едет в отпуск, кто-то покупает или продает квартиру или машину. Как совершить обмен с максимальной для себя выгодой? Безопасно ли менять крупные суммы наличных денег? «Комсомолка» задала восемь наивных вопросов банкирам.

1. Почему я смотрю в интернете один курс, а когда приезжаю в банк - курс уже другой?

- Как правило, люди ищут наиболее выгодные для себя курсы валют на всевозможных сайтах-агрегаторах, которые аккумулируют данные из всех белорусских банков, - рассказал «Комсомолке» директор департамента розничной сети Альфа-Банка Антон Устинов. - Эти агрегаторы, в свою очередь, получают информацию с сайтов банков. Часто бывает так: человек посмотрел, в каком банке курс лучше, приехал туда - а курс уже другой, ведь курсы меняются на протяжении дня. Утром курс устанавливается исходя из вчерашних результатов, а дальше он меняется в зависимости от ситуации на рынках и других факторов. Поэтому стоит обращать внимание на время последнего обновления курсов на агрегаторах, а еще лучше - уточнять, например, по телефону. Кстати, мы стараемся информировать наших клиентов о скором изменении курса прямо в отделении банка, для этого установлены специальные экраны, где указано время обновления курсов, - это удобно.

Директор департамента розничной сети Альфа-Банка Антон Устинов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

2. А почему даже в отделениях одного и того же банка разные курсы?

- Курсы отличаются по разным отделениям и по разным регионам страны, - говорит Антон Устинов. - Даже в одном городе курсы в нескольких отделениях одного и того же банка могут отличаться. Это происходит в том числе из-за того, что в разных отделениях есть разное количество валюты в наличии - где-то больше долларов, где-то евро, где-то российских рублей. Отделению банка нет смысла ставить курс, при котором клиенты будут обращаться за покупкой долларов, если в кассе этих долларов нет. Тогда отделение выставляет другой курс на покупку долларов от населения.

По словам банкира, на агрегаторе может быть размещен курс только центрального офиса банка. Поэтому перед поездкой лучше самостоятельно зайти на сайт и проверить курс в нужном отделении.

3. Безопасно ли менять большую сумму наличных денег?

- Да, безопасно. Купить или продать валюту в Альфа-Банке можно приватно, за закрытой дверью кассы. Если вам необходимо обменять крупную сумму наличных, можно воспользоваться специальной переговорной комнатой, - говорит Антон Устинов. Из нее есть доступ в кассу - то есть даже никуда не нужно выходить. Поэтому сумма денег не попадет на глаза постороннему человеку.

4. Как узнать, хватит ли в отделении банка наличности на мой обмен?

- В отделении не всегда может быть крупная сумма наличных денег, но переживать не стоит. В Альфа-Банке можно открыть бесплатный текущий счет, внести туда деньги, совершить безналичную операцию покупки или продажи и на свой же бесплатный текущий счет зачислить сумму в нужной валюте. Потом эту сумму по заказу можно снять в этом же отделении или в любом другом. Либо пользоваться ей по своему усмотрению через мобильное приложение.

5. Если я меняю много денег, могу ли я договориться с банком на более выгодный курс?

- Да. В Альфа-Банке такая услуга называется «Индивидуальный курс», мы запустили ее примерно год назад, - рассказал Антон Устинов. - Заявка на индивидуальный курс рассматривается для сумм от 3 тысяч долларов или евро, или 65 тысяч российских рублей.

Механизм такой: клиент обращается в банк и говорит: «У менять такая-то сумма для обмена, какой курс вы мне предложите?» Либо клиент может сам предложить банку курс. Рассмотрение заявки в Альфа-Банке занимает, как правило, 15 минут. В каждом отделении есть персональный менеджер или управляющий отделением, который отвечает за взаимодействие с клиентом по установлению индивидуального курса. В результате стороны договариваются об оптимальном курсе.

6. А можно ли торговаться по поводу курса дистанционно?

- Конечно. В мобильном банке InSync от Альфа-Банка есть возможность оформить заявку на свой курс. В нем можно указать значение желаемого курса и срок действия заявки, после чего она поступит на обработку в банк. Банк примет ваш курс или сделает встречное предложение. Можно согласиться с ним либо отказаться и продолжить ожидание лучших ценовых условий.

При необходимости заявку можно редактировать: изменять указанную сумму, курс обмена и срок действия заявки либо отменить ее вовсе. Длительность заявки вы определяете сами - от 15 минут до двух дней. К слову, минимальная сумма для заявки в мобильном банке - от 1 тысячи долларов/евро, или 65 тысяч российских рублей.

Для того, чтобы быстро и выгодно купить валюту совсем не обязательно идти в банк. Достаточно мобильного с приложением от Альфа-Банка.

7. А почему не озвучить публично «льготные» курсы?

Кажется, что такие условия банк мог бы публично огласить. Например: «Купи $1000 со скидкой 1%, $5000 со скидкой 3% или $10 000 со скидкой 5%».

- Такой подход не всегда справедлив. Например, клиенту нужно обменять сумму в $9300. Это почти $10 000, но по правилам ее нужно будет обменивать по курсу как для $5000. С “Индивидуальным курсом” клиент получает справедливые и выгодные условия обмена.

Важная деталь: банк принимает решение купить-продать валюту в конкретный момент. Например, банку прямо сейчас нужны доллары, и он готов подвинуться. Нет железного правила, что, например, при обмене суммы свыше $10 000 будет разница 5% от курса. Каждый такой случай - частный. Если даже сумма небольшая, мы можем совершить операцию по предложенному клиентом курсу.

8. А это вообще популярная услуга? Много людей ей пользуется?

- За последний год услугой «Индивидуальный курс» воспользовались тысячи наших клиентов. «Индивидуальный курс» - это удобное решение для крупных сделок, например, с недвижимостью или авто.

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