«Не стаўце на п’едэстал: ногі баляць - не злезу!»: 24 февраля народному поэту Беларуси Рыгору Бородулину исполнилось бы 85

Рыгор Бородулин обладал прекрасным чувством юмора. Мы подобрали под стать ему исторические анекдоты из коллекции историка белорусской литературы Сергея Шапрана.

НАХОДЧИВОСТЬ

Поэзией Рыгор Бородулин увлекся еще в школе - вместе с другом Анатолем Емельяновым писал стихи девушкам. Таким поэтическим образом Анатоль покорил не одно девичье сердце. В отличие от Бородулина, который лишь впоследствии узнал, что его друг посвящал избранницам не свои стихи, а… сонеты Шекспира.

ХОТЬ ПОЧИТАЛ!

Дядька Рыгор вспоминал, как шофер автобуса прислал в раковскую районную газету его, Бородулина, стихотворение «Дачушка, ты расцеш штодзень трывогай ува мне…», выдав его за свое собственное - мол, посвятил дочке. Бородулин отреагировал:

- А мне дужа прыемна, што хоць пачытаў!

АРГУМЕНТ

Вместо университета Рыгор Бородулин мог попасть в армию («Ужо хацелі забрыць у салдаты»), поскольку после того, как сдал вступительные экзамены, в университет долго не было вызова. И тогда мама Акулина Андреевна первый и последний раз в жизни пошла просить за сына в райком, где местный начальник сказал как отрезал:

- Пусть родине послужит! И без него хватает кому учиться!

СУДЬБА

Жена Бородулина Валентина Михайловна вспоминала, как познакомилась с молодым поэтом:

- Рыгор адразу не спадабаўся мне: худы, валасы дыбарам, нос здаровы, а яшчэ голас - я доўгі час цярпець яго не магла, пакуль прывыкла.

ПОЭМА

Самая короткая поэма в творчестве не только Бородулина, но и во всей белоруской литературы:

Мне цябе не стае

Тае.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Бородулин любил в шутку повторять вслед за российским поэтом Сергеем Островым, сказавшим на склоне лет абсолютно серьезно:

- Написал сегодня стихи о любви - закрыл тему.

КОГДА БЕЗ ВАРИАНТОВ

Пить Бородулин бросал дважды. Первый раз в 1974 году - не пил восемь месяцев, однако на Новый год сорвался. И потом еще, когда на 1 мая сошлись православная и католическая Пасхи, Бородулин долго ходил по гостям, в результате у него случилось алкогольное отравление, он попал в больницу, а тут - гости с коньяком! Тогда-то врач и сказал как отрезал:

- Выбирай: или пить, или жить!

Смертельно напуганный Бородулин бросил пить раз и навсегда. Он так и не узнал, что это жена Валентина уговорила врача напугать его.

Поэт Илья Фоняков написал потом:

Процинандалин, пронапареулин,

Прочачен, проконьячен Бородулин

На десять или двадцать лет вперед…

Вот потому сегодня он не пьет!

ПРО НЕУТОМИМЫХ БИОГРАФОВ

Короткевич и Бородулин любили такое стихотворение украинского поэта Евгения Летюка:

Я так не знаю сам себе,

Як знають хлопцi з КДБ,

Мої бiографи невтомні.

Дядька Рыгор рассказывал, что когда случился повод выступить в школе КГБ и Летюк прочитал это трехстрочие, вечер едва не был сорван - такого шквала аплодисментов он никогда не слышал. Других поэтов, читавших стихи о партии и Ленине, никто уже не слушал. Бородулин смеялся:

- Сапсаваў кайф аднапёрцам!

«ЗЛОСНЫ ВОРАГ»

Диалог Бородулина с коллегой-литератором:

- Ты самы злосны вораг КДБ!

- Чаму?

- Я што думаю, тое і гавару, і гэткім чынам даю ім матэрыял, даю магчымасць зарабіць, а ты маўчыш - значыць, нешта думаеш супраць Савецкага Саюза!

- Я нічога супраць не думаю!

- Па-першае, ты не п’еш, па-другое, маўчыш, значыцца, ты - вораг!

В ПОУЧЕНИЕ

Бородулин вспоминал, как они с друзьями забавлялись, когда пели на популярные мелодии стихи из книги «Ад шчырага сэрца: пісьмы беларускага народу таварышу Сталіну». Этот сборник хвалебных приветствий «отцу народов» Бородулину подарил Василь Быков, подписав: «Прачытай і не паўтарай памылак старэйшых».

ДОМ

Директор Дома Хаима Нахмана Бялика в Тель-Авиве, показывая Бородулину четырехтомное собрание сочинений классика еврейской поэзии, советует выдать аналогичное, чтобы за полученный гонорар построить себе такой же, как у Бялика, дом.

- Калі б у нас і выдаў чатырохтомнік, - парировал Бородулин, - дык заробку б хапіла на маленькія вароцейкі ў плоце!

ТАКОЕ КИНО

Во время отдыха в Литве Бородулин и Быков решили посмотреть кино. Пришли, а там - картина производства «Узбекфильма». Но поскольку больше никого не было, для двоих кино крутить не стали. Тогда-то Быков вспомнил, как однажды смотрел в огромном кинотеатре Западного Берлина фильм, который показывали лишь для двоих - для него и переводчицы.

ГИМН

1991 год. Василь Быков, Рыгор Бородулин и Алесь Адамович написали в газету письмо, в котором высказались за то, чтобы марш на слова Макара Кравцова («Мы выйдзем шчыльнымі радамі») стал государственным гимном. После чего сосед Быкова по гаражу ехидно поинтересовался:

- Кто вас уговорил подписаться под гимном, который был полицейским?

Возмущенный Быков парировал:

- А што, былому пракурору хочацца гімна, пад якім у ГУЛАГах мільёны нішчылі?

Рассказав об этом по телефону Адамовичу, Бородулин полюбопытствовал, каким гимном встречать его в понедельник из Москвы? Адамович с улыбкой:

- «Полицейским».

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Когда на белорусских деньгах появились изображения зверей (зайчиков, белочек, волков и лосей), дядька Рыгор заметил:

- Не толькі людзі, а й грошы азвярэлі.

«ГРЫША МЫШЫ СЫРУ КРЫША…»

Собравшись на лето в Ушачи, Бородулин взял и кота Рысика, которого сначала - когда внучка Доминика принесла котенка с улицы - не признавал, ругал Усярысікам за соответствующее поведение, но вскоре полюбил и называл не иначе, как самым красивым котом в мире. А поскольку Рысик, несмотря на городские харчи, был худющий и упорно не хотел толстеть, дядька Рыгор, приехав в Ушачи, первым делом поставил миску с молоком и накрошил сыра, чтобы мыши, которых - по его расчету - всенепременно станет ловить Рысик, были откормленными.

Узнав об этом, Владимир Некляев написал:

Дзень народзінаў у Грышы.

Грыша мышы сыру крыша,

Бо яна ў яго ў гасцях.

Кот разлёгся на афішы,

Дзе ў абдымку я і Грыша,

Які крыша сыру мышы

У каціных кіпцюрах.

ПЬЕДЕСТАЛ

По свидетельству поэтессы Натальи Давыденко, Бородулин сыронизировал как-то:

- Не стаўце на п’едэстал: ногі баляць - не злезу!

СЛЕДОМ ЗА НЕКРАСОВЫМ

Говоря о сегодняшнем времени, дядька Рыгор любил ввернуть цитату Некрасова:

- «Жаль только жить в эту пору прекрасную» - тут трэба ставіць кропку.