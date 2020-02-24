2020-02-24T12:18:37+03:00
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«Не стаўце на п’едэстал: ногі баляць - не злезу!»: 24 февраля народному поэту Беларуси Рыгору Бородулину исполнилось бы 85

Как видно по этим историям, всенародно любимый дядька Рыгор был человеком веселым и любил пошутить не только над другими, но и над самим собой
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Шаржи А.Гармазы, В.Короткевича и Ю.Рыжикова.Шаржи А.Гармазы, В.Короткевича и Ю.Рыжикова.
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Рыгор Бородулин обладал прекрасным чувством юмора. Мы подобрали под стать ему исторические анекдоты из коллекции историка белорусской литературы Сергея Шапрана.

НАХОДЧИВОСТЬ

Поэзией Рыгор Бородулин увлекся еще в школе - вместе с другом Анатолем Емельяновым писал стихи девушкам. Таким поэтическим образом Анатоль покорил не одно девичье сердце. В отличие от Бородулина, который лишь впоследствии узнал, что его друг посвящал избранницам не свои стихи, а… сонеты Шекспира.

ХОТЬ ПОЧИТАЛ!

Дядька Рыгор вспоминал, как шофер автобуса прислал в раковскую районную газету его, Бородулина, стихотворение «Дачушка, ты расцеш штодзень трывогай ува мне…», выдав его за свое собственное - мол, посвятил дочке. Бородулин отреагировал:

- А мне дужа прыемна, што хоць пачытаў!

АРГУМЕНТ

Вместо университета Рыгор Бородулин мог попасть в армию («Ужо хацелі забрыць у салдаты»), поскольку после того, как сдал вступительные экзамены, в университет долго не было вызова. И тогда мама Акулина Андреевна первый и последний раз в жизни пошла просить за сына в райком, где местный начальник сказал как отрезал:

- Пусть родине послужит! И без него хватает кому учиться!

СУДЬБА

Жена Бородулина Валентина Михайловна вспоминала, как познакомилась с молодым поэтом:

- Рыгор адразу не спадабаўся мне: худы, валасы дыбарам, нос здаровы, а яшчэ голас - я доўгі час цярпець яго не магла, пакуль прывыкла.

ПОЭМА

Самая короткая поэма в творчестве не только Бородулина, но и во всей белоруской литературы:

Мне цябе не стае

Тае.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Бородулин любил в шутку повторять вслед за российским поэтом Сергеем Островым, сказавшим на склоне лет абсолютно серьезно:

- Написал сегодня стихи о любви - закрыл тему.

КОГДА БЕЗ ВАРИАНТОВ

Пить Бородулин бросал дважды. Первый раз в 1974 году - не пил восемь месяцев, однако на Новый год сорвался. И потом еще, когда на 1 мая сошлись православная и католическая Пасхи, Бородулин долго ходил по гостям, в результате у него случилось алкогольное отравление, он попал в больницу, а тут - гости с коньяком! Тогда-то врач и сказал как отрезал:

- Выбирай: или пить, или жить!

Смертельно напуганный Бородулин бросил пить раз и навсегда. Он так и не узнал, что это жена Валентина уговорила врача напугать его.

Поэт Илья Фоняков написал потом:

Процинандалин, пронапареулин,

Прочачен, проконьячен Бородулин

На десять или двадцать лет вперед…

Вот потому сегодня он не пьет!

ПРО НЕУТОМИМЫХ БИОГРАФОВ

Короткевич и Бородулин любили такое стихотворение украинского поэта Евгения Летюка:

Я так не знаю сам себе,

Як знають хлопцi з КДБ,

Мої бiографи невтомні.

Дядька Рыгор рассказывал, что когда случился повод выступить в школе КГБ и Летюк прочитал это трехстрочие, вечер едва не был сорван - такого шквала аплодисментов он никогда не слышал. Других поэтов, читавших стихи о партии и Ленине, никто уже не слушал. Бородулин смеялся:

- Сапсаваў кайф аднапёрцам!

«ЗЛОСНЫ ВОРАГ»

Диалог Бородулина с коллегой-литератором:

- Ты самы злосны вораг КДБ!

- Чаму?

- Я што думаю, тое і гавару, і гэткім чынам даю ім матэрыял, даю магчымасць зарабіць, а ты маўчыш - значыць, нешта думаеш супраць Савецкага Саюза!

- Я нічога супраць не думаю!

- Па-першае, ты не п’еш, па-другое, маўчыш, значыцца, ты - вораг!

В ПОУЧЕНИЕ

Бородулин вспоминал, как они с друзьями забавлялись, когда пели на популярные мелодии стихи из книги «Ад шчырага сэрца: пісьмы беларускага народу таварышу Сталіну». Этот сборник хвалебных приветствий «отцу народов» Бородулину подарил Василь Быков, подписав: «Прачытай і не паўтарай памылак старэйшых».

ДОМ

Директор Дома Хаима Нахмана Бялика в Тель-Авиве, показывая Бородулину четырехтомное собрание сочинений классика еврейской поэзии, советует выдать аналогичное, чтобы за полученный гонорар построить себе такой же, как у Бялика, дом.

- Калі б у нас і выдаў чатырохтомнік, - парировал Бородулин, - дык заробку б хапіла на маленькія вароцейкі ў плоце!

ТАКОЕ КИНО

Во время отдыха в Литве Бородулин и Быков решили посмотреть кино. Пришли, а там - картина производства «Узбекфильма». Но поскольку больше никого не было, для двоих кино крутить не стали. Тогда-то Быков вспомнил, как однажды смотрел в огромном кинотеатре Западного Берлина фильм, который показывали лишь для двоих - для него и переводчицы.

ГИМН

1991 год. Василь Быков, Рыгор Бородулин и Алесь Адамович написали в газету письмо, в котором высказались за то, чтобы марш на слова Макара Кравцова («Мы выйдзем шчыльнымі радамі») стал государственным гимном. После чего сосед Быкова по гаражу ехидно поинтересовался:

- Кто вас уговорил подписаться под гимном, который был полицейским?

Возмущенный Быков парировал:

- А што, былому пракурору хочацца гімна, пад якім у ГУЛАГах мільёны нішчылі?

Рассказав об этом по телефону Адамовичу, Бородулин полюбопытствовал, каким гимном встречать его в понедельник из Москвы? Адамович с улыбкой:

- «Полицейским».

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Когда на белорусских деньгах появились изображения зверей (зайчиков, белочек, волков и лосей), дядька Рыгор заметил:

- Не толькі людзі, а й грошы азвярэлі.

«ГРЫША МЫШЫ СЫРУ КРЫША…»

Собравшись на лето в Ушачи, Бородулин взял и кота Рысика, которого сначала - когда внучка Доминика принесла котенка с улицы - не признавал, ругал Усярысікам за соответствующее поведение, но вскоре полюбил и называл не иначе, как самым красивым котом в мире. А поскольку Рысик, несмотря на городские харчи, был худющий и упорно не хотел толстеть, дядька Рыгор, приехав в Ушачи, первым делом поставил миску с молоком и накрошил сыра, чтобы мыши, которых - по его расчету - всенепременно станет ловить Рысик, были откормленными.

Узнав об этом, Владимир Некляев написал:

Дзень народзінаў у Грышы.

Грыша мышы сыру крыша,

Бо яна ў яго ў гасцях.

Кот разлёгся на афішы,

Дзе ў абдымку я і Грыша,

Які крыша сыру мышы

У каціных кіпцюрах.

ПЬЕДЕСТАЛ

По свидетельству поэтессы Натальи Давыденко, Бородулин сыронизировал как-то:

- Не стаўце на п’едэстал: ногі баляць - не злезу!

СЛЕДОМ ЗА НЕКРАСОВЫМ

Говоря о сегодняшнем времени, дядька Рыгор любил ввернуть цитату Некрасова:

- «Жаль только жить в эту пору прекрасную» - тут трэба ставіць кропку.

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