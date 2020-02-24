Любить свое дело, развиваться, ставить четкие цели: успешные бизнес-леди делятся своим опытом

Женщины рассказали, каково это - строить свой бизнес, сталкиваться со сложностями, искать поддержки и гордиться достижениями. Их истории показывают, что воплотить мечты в жизнь им помогли трудоспособность и вера в успех, четкое знание своих целей и поддержка близких людей.

«Любить то, что делаешь»

Светлана Авраменко, официальный представитель бренда New Balance в Беларуси, воспитывает троих детей:

- В 2017 году я открыла первый официальный монобрендовый магазин New Balance в Минске, в ТЦ «Замок». И он оказался настолько успешным, что уже через полгода я открыла второй в ТРЦ Galleria Minsk. А в 2019 году заработал интернет-магазин nbalance.by.

До этого я не работала в рознице, и у меня не было опыта в этой сфере. За плечами были годы работы в B2B. Когда появилась идея привезти в Беларусь New Balance, я честно призналась себе, что ничего не знаю про розницу и привлекла на подряд человека, который имел опыт работы в рознице и помог запустить бизнес. Я считаю, если вы в чем-то не разбираетесь, то должны найти специалиста и довериться ему, так вы избежите множества ошибок и сэкономите время. Хотя все равно никогда нет гарантии, что всё «выстрелит», ведь риски есть всегда…

Светлана Авраменко уверена, что если вы в чем-то не разбираетесь, то должны найти специалиста и довериться ему, это позволит избежать множество ошибок.

Когда я начинала бизнес, у меня была главная задача: я хотела, чтобы в Беларуси была возможность носить модную обувь. Чтобы все знали про New Balance, и у каждого была возможность купить бренд в своей стране. Мы привозим только новые коллекции, заказ формируется за год и все новинки стартуют вместе со всем миром. Сейчас идет старт коллекции весна-лето 2020 года.

С тех пор как я пришла на рынок, людей в New Balance на улицах увеличилось в разы. Меня ассоциируют с брендом - и это тоже прекрасно. Признаюсь, я не рассматриваю этот бизнес, как деньги или просто занятие по типу «побольше продать». Это история про любовь, отдачу, гордость. В этой работе - моя душа. Это честная женская история.

«В бизнесе важны свои «фишки»

Елена Бушко, учредитель компаний Гостиничный комплекс «Серебряный талер», клиника семейной медицины и лазерной косметологии «7Я», ОДО «МеталлПрофиль - Брест», помощник депутата, воспитывает двоих детей:

- У меня несколько бизнесов и все они в разных сферах. Объединяет их то, что в каждом из них есть свои «фишки» то, что нас выделяет среди конкурентов. Например, в моем ресторане все официанты работают в белых перчатках - это выглядит эстетично и запоминается. В гостинице мы внимательно подходим к потребностям клиента и никогда не отказываем в помощи. Такое участие персонала нравится гостям и большинство из них возвращается. Сарафанное радио работает лучше любой рекламы.

Я горжусь своей командой, потому что такой внимательный подход к клиенту есть не только у меня, но и у каждого сотрудника. Я уже давно не верю в мотивацию людей - я пробовала мотивировать и деньгами, и развитием, и другими плюшками. Не работало. Тогда я стала меняться сама, развиваться, и ко мне потянулись люди моих принципов, близкие мне по духу. Начинайте с себя и тогда вы привлечете нужные изменения и правильных людей.

«Ставить четкие цели»

Виктория Стрелковская, хозяйка ивент-агентства Grand Fiesta Company, бизнес-девелопмент менеджер, воспитывает сына:

- Я в бизнесе 22 года и начинала с салона пирсинга. В 18 лет у меня уже был свой салон красоты. Я ставлю четкую цель и продумываю детальный план ее достижения. Сидеть и ждать - это не про меня. Ивент-агентство я начинала с капитала в 20 долларов, который ушел на печать визиток. А через год я уже организовывала крупные мероприятия для корпоративных клиентов. Когда-то я вдохновилась фильмом «Секрет» и верю в визуализацию. Это работает, как для бизнеса, так и для любой сферы. Когда я поставила себе цель - выйти замуж, то составила список из порядка 40 пунктов, каким должен быть мой муж. Уже через полгода я встретила такого человека. Наличие четкой цели помогает отметать ненужное и не отвлекаться.

Еще один совет: занимайтесь нетворкингом. Я стараюсь общаться с большим количеством людей. Всегда обедаю не одна, а каждый раз с новыми людьми. Это ценный ресурс для получения вдохновения, обмена опытом и знаниями.

Глобальный женский форум пройдет в минском Дворце Спорта накануне 8 марта.

«Нащупать ту сферу интересов, которая откликается»

Ольга Жадеева и Ольга Денисова, соучредители магазинов «Канцэпт-крама» и Young&Fashion, партнеры модного портала, организаторы мероприятий для женщин. Ольга Жадеева - мама пятерых детей, Ольга Денисова воспитывает дочь:

- Мы умеем дружить и работать в команде. Партнерство здорово помогает нам в бизнесе. В 2016 году мы открыли первый магазин с одеждой белорусских дизайнеров, в прошлом году второй - премиальный бутик. Наш бизнес развивается и онлайн. Растет география клиентов: недавно мы получили заказ из США. Начинать свой бизнес страшно, но мы были увлечены своей идеей, это вдохновляло.

Женщине важно нащупать ту сферу интересов, которая в ней откликается, чтобы понять, в чем ее предназначение, и реализовывать себя именно в этой сфере. У бизнеса обязательно должна быть миссия. У нас – это продвижение белорусской моды и дизайнеров в стране и по всему миру. Это тот смысл, которым наполнена наша работа.

НЕ ПРОПУСТИ

Глобальный женский форум пройдет в минском Дворце Спорта накануне 8 марта. Среди спикеров - Ирина Хакамада, Светлана Керимова, Дмитрий Карпачев и другие. На форуме будут затронуты различные аспекты, которые составляют образ гармоничной и счастливой женщины - семья, дети, карьера, развитие, красота, сексуальность и отношения.

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